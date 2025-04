Theo ông Duy, bước đầu xác định sản phẩm liên quan đến y tế đổ ra đường không qua xử lý là rất nghiêm trọng. Hiện các sản phẩm này đã được thu gom mang về trụ sở UBND phường để lên phương án tiêu huỷ.

Nhiều người dân bức xúc khi các sản phẩm này không được xử lý theo quy định mà đổ ra đường. Ảnh: Gia Khiêm

“Trong ngày mai (23/4), chúng tôi sẽ tổ chức họp, phối hợp cùng Phòng Y tế quận Thanh Xuân để đánh giá thực phẩm chức năng trên nguy hại không. Đây đều là sản phẩm hết hạn, có hộp chứ không phải cắt đổ ra môi trường. Quan điểm của phường xử lý nghiêm, tuy nhiên, chế tài xử ý đến đâu sẽ căn cứ theo quy định pháp luật”, ông Duy cho hay.

Chủ tịch UBND Phường Khương Mai cho biết, hiện đối tượng đổ sản phẩm ra đường chưa liên hệ với chính quyền địa phương. Theo thông tin in trên bao bì, sản phẩm An Vị Mộc Linh do Công ty TNHH Phát triển Thương mại Dược mỹ phẩm A-M có địa chỉ số 54A Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội chịu trách nhiệm và Công ty Cổ phần dược phẩm Bảo Nguyên có địa chỉ tại Khu công nghiệp Đồng Văn I, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam sản xuất.

Ngoài ra rất nhiều sản phẩm khác cũng được đổ ra đường. Ảnh: Gia Khiêm

“Tuy nhiên, khi công an cùng chính quyền địa phương đến địa điểm số 54A Ngõ 192 Lê Trọng Tấn thì đây là nhà dân, họ không biết công ty trên. Hiện chúng tôi đang giao công an xác minh làm rõ xem việc này cố ý hay vô tình. Công an cũng đang tìm công ty này, họ chuyển đi đâu không rõ”, ông Duy thông tin.

PV Dân Việt liên hệ qua điện thoại, số điện thoại đăng ký thuế của Công ty Cổ phần dược phẩm Bảo Nguyên cho biết, sẽ kiểm tra lại lịch sử hợp đồng với Công ty TNHH Phát triển Thương mại Dược mỹ phẩm A-M, chịu trách nhiệm liên quan đến sản phẩm. Còn số điện thoại Công ty TNHH Phát triển Thương mại Dược mỹ phẩm A-M sau khi nghe chúng tôi trao đổi nội dung đã tắt máy.

Có cả kit test Covid-19 hết hạn dùng vứt ra đường. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, quy định xử lý rác thải của cơ sở y tế với các sản phẩm hết hạn rất chặt chẽ, xử lý theo đúng quy định với rác thải thông thường trong cơ sở y tế, không được xả thải ra môi trường.

Khi công an cùng chính quyền địa phương đến địa điểm số 54A Ngõ 192 Lê Trọng Tấn thì đây là nhà dân, họ không biết Công ty TNHH Phát triển Thương mại Dược mỹ phẩm A-M. Ảnh: Gia Khiêm

Theo ông Thịnh, các sản phẩm như thực phẩm chức năng, khẩu trang y tế, kit test Covid-19 hết hạn dùng đều không có mầm bệnh, hóa chất nguy hiểm, máu nên sẽ xử lý như rác thải thông thường, không phải là rác thải y tế. Kit test có máu, mầm virus, khẩu trang ở khu vực bệnh truyền nhiễm như bệnh lao và các bệnh hô hấp được xác định là rác thải nguy hiểm với môi trường. Do đó, hành vi trên được xác định là vi phạm về việc vứt, thải, bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng nơi quy định.

Ông Thịnh cho hay, chất thải y tế có thể gây ra nhiều tác động xấu tới sức khỏe như lây bệnh qua đường máu cho nhân viên y tế, đặc biệt là sự cố thương tích do chất thải sắc nhọn, các dạng chất thải chứa nhiều vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm qua tiếp xúc thông thường, ảnh hưởng của hóa chất độc hại, chất phóng xạ,…

“Không chỉ vậy, chất thải y tế còn ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường, gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, từ đó gián tiếp gây hại đến sức khỏe của con người. Chính vì vậy, việc quản lý chất thải y tế bệnh viện luôn được cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ, sát sao với các cơ sở y tế”, ông Thịnh nói thêm.