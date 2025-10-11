HĐND tỉnh Hưng Yên miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh với ông Nguyễn Quang Hưng, bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch

Con tôm càng to bự "ôm cây lúa", nông dân An Giang bắt bán hút hàng, lúa gạo càng bán dễ dàng
Những ngày đầu vụ lúa mùa 2025–2026, trên các cánh đồng tôm – lúa của tỉnh An Giang, không khí xuống giống, cấy mạ diễn ra khẩn trương. Theo kế hoạch của ngành nông nghiệp tỉnh An Giang, vụ này toàn tỉnh gieo trồng khoảng 107.000ha, chủ yếu ở vùng U Minh Thượng. Đến ngày 10/10, nông dân đã xuống giống, cấy mạ gần 100.000ha, chủ yếu là các giống lúa đặc sản, chất lượng cao như ST24, ST25, Đài thơm, RVT, Một bụi đỏ…