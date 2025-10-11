HĐND tỉnh Hưng Yên miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh với ông Nguyễn Quang Hưng, bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch

Chiều ngày 10/10, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hưng Yên đã họp kỳ họp thứ 32 (kỳ họp bất thường), khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hưng Yên đã tiến hành quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy do được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh với ông Nguyễn Quang Hưng (thứ 3 từ trái sang) do được chỉ định chức vụ khác; đồng thời bầu bổ sung ông Lê Quang Hòa - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: T.Đạt

HĐND tỉnh Hưng Yên đồng thời tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Quang Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hưng Yên đã nhất trí cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Trọng Lộ - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 16, nguyên Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thái Bình (trước sáp nhập). Lý do nghỉ theo nguyện vọng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định và có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh.

Trước đó, Ban Bí thư đã chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo quyết định, Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 11 nhân sự.

Ông Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Bùi Tiến Duy được chỉ định giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Các nhân sự: Doãn Trung Phúc, Cao Sáng, Phạm Thị Hải Lý, Đặng Hồng Tâm, Nguyễn Thanh Phong được chỉ định giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.