Thứ bảy, ngày 04/10/2025 17:18 GMT+7

Lỗi phát âm L, N khá phổ biến, ngành giáo dục Hưng Yên khắc phục thế nào?

Thứ bảy, ngày 04/10/2025 17:18 GMT+7
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hưng Yên cho biết, việc lỗi phát âm L, N tồn tại khá phổ biến, đặc biệt ở bậc mầm non và tiểu học, ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực ngôn ngữ, kết qủa học tập và sự tự tin của học sinh.
Ngày 4/10, Sở GDĐT Hưng Yên tổ chức hội thảo chuyên đề “Giải pháp khắc phục tình trạng phát âm và viết chính tả nhầm lẫn 2 phụ âm đầu L-N trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, GDNN – GDTX trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Sở GDĐT Hưng Yên, đồng thời kết nối trực tuyến tới hơn 1.700 điểm cầu tại các cơ sở giáo dục, với sự tham gia của gần 41.000 cán bộ quản lý, giáo viên toàn tỉnh này.

Trao đổi tại hội thảo, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hưng Yên Phạm Đồng Thụy chia sẻ, phát âm chuẩn tiếng Việt là nền tảng quan trọng của giáo dục ngôn ngữ, góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, xây dựng môi trường học đường chuẩn mực và bồi đắp tình yêu tiếng Việt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục Hưng Yên chuẩn mực, thân thiện, giàu bản sắc trong kỷ nguyên mới – “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Giám đốc Sở GDĐT Hưng Yên cho biết, lỗi phát âm L, N khá phổ biến trên địa bàn, đặc biệt ở cấp mầm non, tiểu học. Ảnh: Đình Chiến

Vị lãnh đạo Sở GDĐT Hưng Yên cho biết, qua khảo sát thực tế tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, lỗi phát âm tồn tại khá phổ biến, đặc biệt ở bậc mầm non và tiểu học, ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực ngôn ngữ, kết gủa học tập và sự tự tin của học sinh.

Trước vấn đề này, Sở GDĐT Hưng Yên đã ban hành kế hoạch về việc khắc phục tình trạng phát âm nhầm lẫn 2 phụ âm đầu L – N cho tất cả các bộ, giáo viên và học sinh giai đoạn 2025-2030 và phát động phong trào sâu rộng, toàn diện trong tất cả các cấp học, bậc học trên địa bàn toàn tỉnh.

Mục tiêu giai đoạn 2025-2026, 80% cán bộ, giáo viên khắc phục được lỗi phát âm; 50% học sinh cải thiện rõ rệt lỗi phát âm và viết chính tả.

Giai đoạn 2027 – 2030, 100% giáo viên phát âm chuẩn và 80% học sinh không còn nhầm lẫn hiện tượng này.

Tại hội thảo, TS. Lương Thị Hiền - Phó Trưởng khoa Ngữ văn, Trường đại học Sư phạm Hà Nội đã cung cấp những kiến thức khoa học nền tảng, giải đáp những vướng mắc và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về các phương pháp tổ chức các hoạt động rèn luyện phát âm, viết chính tả L – N phù hợp với từng cấp học, giúp cán bộ quản lý, giáo viên vận dụng hiệu quả vào thực tế giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ngôn ngữ trong toàn ngành…

TS. Lương Thị Hiền - Phó Trưởng khoa Ngữ văn, Trường đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ tham luận tại hội nghị. Ảnh: Đình Chiến

Trước đó, Sở GDĐT Hưng Yên đã ban hành kế hoạch về việc khắc phục tình trạng phát âm nhầm lẫn 2 phụ âm đầu L-N nêu trên.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch, Sở GDĐT Hưng Yên đề nghị các trường mầm non, phổ thông; các trung tâm Giáo dục Nhà nước – Giáo dục thường xuyên tổ chức phát động phong trào khắc phục tình trạng phát âm nhầm lẫn 2 phụ âm đầu L – N cho cán bộ, giáo viên; tình trạng phát âm, viết chính tả nhầm lẫn 2 phụ âm cho học sinh.

Cụ thể, Sở GDĐT Hưng Yên yêu cầu đưa nội dung khắc phục tình trạng phát âm nhầm lẫn 2 phụ âm đầu L-N cho cán bộ, giáo viên; phát âm, viết chính tả nhầm lẫn 2 phụ âm này cho học sinh thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2025 – 2026 và các năm học tiếp theo tại đơn vị.

Đồng thời đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tuyên truyền để khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh tích cực tự học, tự rèn luyện; tạo môi trường giao tiếp chuẩn mực ngôn ngữ tiếng Việt trong nhà trường và cộng đồng.

Thứ hai, xây dựng kế hoạch tổ chức phát động phong trào khắc phục tình trạng phát âm nhầm lẫn 2 phụ âm trên cho cán bộ, giáo viên; tình trạng phát âm, viết chính tả nhầm lẫn 2 phụ âm đầu L-N cho học sinh từ năm học 2025 – 2026 tại đơn vị phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Tổ chức phát động phong trào thông qua hoạt động sinh hoạt tập thể, chào cờ đầu tuần của nhà trường trong thời gian từ tháng 9/2025, hoàn thành trước ngày 15/10/2025.

Sau phát động, các nhà trường chủ động tổ chức các hoạt động thực hiện phong trào bảo đảm phù hợp, thiết thực, hiệu quả và không ảnh hưởng tới giờ học chính khoá theo quy định.

