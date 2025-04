Hé lộ 2 nam ca sĩ khách mời trong live concert "Chuyến tàu: Mùa Xuân" của Phan Mạnh Quỳnh tại Hà Nội

Hé lộ nghệ sĩ xuất hiện tại live concert "Chuyến tàu: Mùa Xuân" của Phan Mạnh Quỳnh

Các nghệ sĩ khách mời lần này của live concert "Chuyến tàu: Mùa Xuân" là Hà Anh Tuấn, Bùi Lan Hương và Hoàng Dũng đã có mặt tại Hà Nội. Dàn nghệ sĩ xuất hiện với trang phục đơn giản và tràn đầy năng lượng trong buổi tổng duyệt live concert của Phan Mạnh Quỳnh.

Phan Mạnh Quỳnh tại buổi tổng duyệt live concert "Chuyến tàu: Mùa xuân". Ảnh" NVCC

Tại buổi tổng duyệt live concert "Chuyến tàu: Mùa Xuân", Phan Mạnh Quỳnh bận rộn làm việc cùng đội ngũ sản xuất chương trình để đem đến những màn trình diễn trọn vẹn cảm xúc nhất cho khán giả. Hình ảnh sân khấu được lắp đặt hoàn thiện cũng đã lộ diện, với hệ thống LED hoành tráng cùng một con tàu có tỷ lệ thật đặt tại vị trí trung tâm, cho thấy mức độ đầu tư lớn của Phan Mạnh Quỳnh vào live concert tại Hà Nội.

Chia sẻ với PV Dân Việt, Phan Mạnh Quỳnh cho biết, anh nhận được lời mời tham gia "Anh trai say hi" nhưng anh chưa có quyết định. Live concert lần này cũng như một lần thử nghiệm để anh có thể biết mình có thể theo con đường trình diễn hay không. Để tham gia những show như "Anh trai say hi" Phan Mạnh Quỳnh cho biết mình còn phải chuẩn bị nhiều thứ như sự tương tác với khán giả, khả năng vũ đạo, giọng hát...

Hà Anh Tuấn mặc áo sơ mi in hoa ngắn tay dáng oversize cùng quần thể thao và để tóc lộn xộn, khác hẳn vẻ lịch lãm thường thấy khi đi tổng duyệt chương trình ở cung thể thao Quần Ngựa. Ảnh: NVCC

Ngay sau live concert tại TP.HCM, anh đã bắt tay vào chuẩn bị cho đêm diễn ở Hà Nội. Phan Mạnh Quỳnh tiết lộ, setlist của "Chuyến tàu: Mùa Xuân" có khá nhiều thay đổi so với "Chuyến tàu: Mùa Đông" nhằm đem đến những trải nghiệm mới mẻ cho khán giả Thủ đô. Nếu tại live concert đầu tiên, Phan Mạnh Quỳnh đã trình diễn 23 ca khúc cùng với hai khách mời Mỹ Tâm và Bùi Công Nam thì ở live concert thứ hai, số lượng ca khúc cũng không hề kém cạnh.

Tại “ga Hà Nội”, Phan Mạnh Quỳnh mang đến bầu không khí tươi mới, trong trẻo của một mùa Xuân xanh mướt. Câu chuyện âm nhạc về mùa Xuân với những nỗi niềm giấu kín, ký ức đẹp về tình yêu, cuộc sống sẽ được Phan Mạnh Quỳnh và các nghệ sĩ khách mời thể hiện trên một sân khấu lãng mạn, đầy chất thơ.

Hoàng Dũng chọn trang phục năng động, trẻ trung với quần jean và áo thun trắng khi đến tổng duyệt. Ảnh: NVCC

Đặc biệt, mỗi nghệ sĩ khách mời của live concert "Chuyến tàu: Mùa Xuân" đều có một tiết mục song ca cùng “chính chủ” Phan Mạnh Quỳnh bên cạnh phần trình diễn solo. 3 màn kết hợp của Phan Mạnh Quỳnh với Hà Anh Tuấn, Bùi Lan Hương và Hoàng Dũng hứa hẹn sẽ gây bất ngờ cho khán giả.

Trong những ngày vừa qua, người hâm mộ đã liên tục dự đoán ca khúc mà Phan Mạnh Quỳnh sẽ hát chung cùng 3 nghệ sĩ khách mời. Nam ca sĩ chia sẻ, anh đã cân nhắc rất nhiều khi cùng các nghệ sĩ lựa chọn bài hát đưa vào live concert "Chuyến tàu: Mùa Xuân".

Phan Mạnh Quỳnh có cơ duyên sáng tác và đồng hành cùng Hà Anh Tuấn trong các sản phẩm âm nhạc như: "Xuân thì", "Thương em", "Cô gái và cây dương cầm", "An", "Hoa hồng"… Đây là lần đầu tiên, Hà Anh Tuấn xuất hiện trong live concert riêng của Phan Mạnh Quỳnh, hai nghệ sĩ sẽ cùng ôn lại những kỷ niệm đẹp trong quãng đường chung, cũng như dành tặng món quà âm nhạc bất ngờ cho khán giả.

Phan Mạnh Quỳnh cho biết, anh đã dồn hết sức cho chương trình với sự đầu tư lớn về mọi yếu tố. Ảnh: NVCC

Live concert "Chuyến tàu: Mùa Xuân" cũng đánh dấu lần đầu tiên Phan Mạnh Quỳnh kết hợp cùng Hoàng Dũng. Cách đây 8 năm, Phan Mạnh Quỳnh và Hoàng Dũng đã cùng tham gia chương trình Sing My Song, khẳng định dấu ấn riêng trong phong cách âm nhạc của bản thân với khán giả đại chúng. Sau nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật và gặt hái thành công, màn trình diễn chung của hai ca - nhạc sĩ sở hữu nhiều sáng tác bắt tai của Vpop đang là một ẩn số thú vị tại live concert "Chuyến tàu: Mùa Xuân".

Bên cạnh hai nam ca sĩ, giọng ca nữ duy nhất xuất hiện trong live concert là Bùi Lan Hương. Nữ ca sĩ từng thể hiện "Ngày chưa giông bão" do Phan Mạnh Quỳnh sáng tác và “gây bão” một thời bởi phong cách mê hoặc đậm chất riêng. Hiện tại, liệu nhạc phim "Người bất tử" được song ca bởi bộ đôi nhạc sĩ - ca sĩ liệu có vang lên tại “ga Hà Nội” vẫn đang là điều nhiều khán giả trông đợi.