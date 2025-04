Dược sĩ Tiến gây bức xúc khi giữ các video về kẹo rau củ Kera

Mới đây, Quang Linh Vlogs (Phạm Quang Linh), Hằng Du Mục (Nguyễn Thị Thái Hằng) cùng 3 người khác bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra cáo buộc Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng. Trước đó, Dược sĩ Tiến đăng tải nhiều video nói về sản phẩm kẹo rau của Kera trên trang cá nhân.

Tuy nhiên, đến chiều 6/4, những video này vẫn xuất hiện trên trang cá nhân với hơn nửa triệu lượt follow của Dược sĩ Tiến. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 7/3 đến ngày 13/3, Dược sĩ Tiến đã đăng tải tổng cộng 14 video. Trong đó, chỉ tính riêng hai ngày 7/3 và ngày 8/3, người này đăng liên tục 11 video. Trung bình mỗi clip thu hút hàng trăm nghìn tới hàng triệu lượt tiếp cận.

Video dài 31 phút về kẹo rau củ Kera trên kênh của Dược sĩ Tiến. Ảnh: Dược sĩ Tiến



Dược Sĩ Tiến nêu quan điểm rằng, sai lầm của công ty và Hoa hậu Thùy Tiên chủ yếu nằm ở cách quảng cáo.

Trong các video của mình Dược sĩ Tiến phân tích những chi tiết liên quan đến thông tin của sản phẩm kẹo rau củ Kera: “Điểm sai đầu tiên là đặt chất xơ làm trọng yếu. Thứ hai là dòng quảng cáo "khỏe đẹp tự nhiên từ chất xơ". Đây là dòng chữ không nên xuất hiện. Trong thành phần sản phẩm có rất nhiều loại bột rau khác nhau, tỷ lệ rất cao. Bột rau chiếm trong viên kẹo tới 20 - 30%. Họ sai trong góc độ marketing, đưa tên là "Viên bổ sung chất xơ", trong khi thực chất là viên bổ sung rau xanh”, Dược sĩ Tiến phân tích trong một video.

Hàng loạt video về kẹo rau củ Kera trên kênh Dược sĩ Tiến vẫn được giữ. Ảnh: Chụp màn hình.

Trong một video khác, Dược sĩ Tiến giải thích lý do ăn nhiều kẹo Kera có thể bị tiêu chảy. Anh nhận định điều này là vì sản phẩm chứa inulin, một loại chất xơ hòa tan, có tác dụng hút nước và khiến người dùng đi vệ sinh nhiều hơn.

Tuy nhiên, theo kết quả kiểm nghiệm được Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM công bố, kẹo Kera có hơn 1/3 là chất tạo ngọt sorbitol - thành phần có tác dụng nhuận tràng và cần giới hạn lượng dùng. Tuy nhiên, chất này lại không được công bố trên nhãn.



Trong một video dài 31 phút, anh nhắc nhiều tới Hoa hậu Thùy Tiên và vấn đề nghệ sĩ quảng bá hình ảnh cho sản phẩm: "Bất kỳ lúc nào sản phẩm có vấn đề, người chịu trách nhiệm là doanh nghiệp vì họ đang làm sai nếu sản phẩm không đạt như cam kết.

Khi nghệ sĩ tham gia quảng bá sản phẩm, về nguyên tắc họ phải thử xem là sản phẩm đã được cấp phép lưu hành và đạt yêu cầu, đầy đủ chứng từ pháp lý chưa và căn cứ vào đó để nhận lời quảng bá. Họ không phải là người có chuyên môn nên không thể chịu trách nhiệm về chất lượng tất cả các lô hàng. Trách nhiệm đó thuộc về doanh nghiệp" - anh nói.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả tỏ ra bức xúc cho rằng, Dược sĩ Tiến “đánh tráo khái niệm”, “điều hướng dư luận" vì anh là người có chuyên môn về dược. Ngoài ra, không ít người cũng chỉ trích việc Dược sĩ Tiến không xóa các bài đăng này khi cơ quan chức năng đã khởi tố công ty của Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục để điều tra tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng.

Trước đó, vào ngày 3/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở của: Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs - thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị em rọt); Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục - Chủ tịch HĐQT Công ty); Lê Tuấn Linh (Giám đốc); Lê Thành Công (thành viên HĐQT công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt) và Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Asia life) để điều tra tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" và "Lừa dối khách hàng", theo Điều 193, 198 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cũng ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Hoa hậu Thùy Tiên (trong 2 tháng) để phục vụ công tác điều tra. Hoa hậu Thùy Tiên cũng chịu mức phạt 25 triệu đồng từ quyết định của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) với hành vi không thông báo rõ cho người tiêu dùng về việc được tài trợ khi cung cấp thông tin sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội.

Dược sĩ Tiến là ai?

Dược sĩ Tiến (sinh năm 1989) xuất thân là dược sĩ, tốt nghiệp Đại học Y Dược Cần Thơ.

Năm 2017, anh đạt danh hiệu cao nhất ở cuộc thi ít người biết đến là Nam vương người Việt thế giới 2017 được tổ chức tại Mỹ.

Từ đó, anh bước vào showbiz với vai trò host hoặc giám khảo, cố vấn cho những chương trình liên quan đến sắc đẹp.

Dược sĩ Tiến hoạt động trong showbiz dù có xuất thân là dược sĩ, tốt nghiệp Đại học Y Dược Cần Thơ. Ảnh: FBNV

Nói về tên gọi đặc biệt, không giống ai "Dược sĩ Tiến", anh từng tiết lộ khi làm giám khảo cho chương trình Siêu mẫu Việt Nam, nhiều người gọi anh bằng biệt danh Dược sĩ Tiến. Sau đó, anh chọn tên này để hoạt động showbiz.

Những năm qua, Dược sĩ Tiến cùng Hương Giang đầu tư sản xuất nhiều chương trình như: The New Mentor, The Next Gentleman…

Trong những chương trình đó, Dược sĩ Tiến thường làm host, thậm chí có quyền loại thí sinh. Anh cũng bỏ tiền làm phim Hạnh phúc máu, sản xuất một số web drama.

Ngoài việc bỏ tiền sản xuất các show giải trí, cái tên Dược sĩ Tiến chủ yếu gắn với nhiều thị phi, được khán giả gọi là "ông hoàng drama".



Khán giả cho rằng, Dược sĩ Tiến là người "lộng ngôn", thích gây sự chú để tồn tại trong showbiz.

Trước đây, Dược sĩ Tiến tiết lộ rằng đã chi không dưới 50 tỷ đồng để đầu tư vào những hoạt động giải trí.

Dược sĩ Tiến từng chia sẻ, anh có tiền nhờ lĩnh vực y dược. Anh đi theo con đường học y dược mảng thẩm mỹ là do mẹ anh cũng làm việc trong lĩnh vực này.

Thu nhập khủng của anh chủ yếu đến từ nhà máy sản xuất mỹ phẩm riêng, do anh rót vốn toàn bộ từ thuê đất đến vận hành. Nhờ vậy, Dược sĩ Tiến có thể bắt tay hợp tác với những tên tuổi hàng đầu showbiz như: Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà...