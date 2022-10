Hé lộ bí ẩn hộp sọ của đại nhà văn William Shakespeare

Thực hư ra sao chưa rõ, nhưng không ai dám động vào, mặc dù công việc tu bổ đôi khi là cần thiết.

Vì sao bia mộ W.Shakespeare lại khắc ghi lời nguyền?

Vào năm 1612, W.Shakespeare rời kinh thành London trở về quê nhà sau bao năm theo đuổi sự nghiệp viết văn và hoạt động sân khấu. Có thể ông đã nhận thấy sân khấu kịch Anh ngày càng sa sút và bị "quý tộc hoá" nên quyết định quay về, mua nhà và sống những năm cuối đời. Ngày 25 tháng 3 năm 1616, Shakespeare hoàn thành di chúc của mình, sức khỏe của ông không được tốt và qua đời sau đó một tháng, mất ngày 23 tháng 4 năm 1616.



Trong di chúc, Shakespeare để lại hầu hết tài sản cho cô con gái Susanna và quan trọng hơn, yêu cầu trên bia mộ của mình phải được viết những dòng chữ có nội dung: "Vì Chúa hãy ngăn cản những kẻ định đào bới ở đây. Chúa sẽ phù hộ những người tránh xa ngôi mộ và nguyền rủa kẻ dám động đến xương cốt của ta". (Nguyên văn tiếng Anh: "Good friend for Jesus sake forbeare. To dig the dust enclosed here. Blessed be the man that spares these stones. And cursed be he that moves my bones").