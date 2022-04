Hé lộ "bí mật" trong phần tiếp theo của The Batman

Ngày hôm qua, thông tin kể trên đã được hãng Warner Bros. giới thiệu trong buổi ra mắt phim tại CinemaCon, triển lãm thương mại hàng năm dành cho các ông chủ rạp chiếu. Đạo diễn Matt Reeves của The Batman cũng có mặt tại đây, ông khẳng định mình sẽ viết và chỉ đạo phần tiếp theo, nhưng từ chối cung cấp bất kỳ chi tiết nào về những gì trong bộ phim sắp tới.



The Batman sẽ có phần tiếp theo. (Ảnh: IT).

The Batman là một bộ phim với đề tài siêu anh hùng kéo dài tới 3 tiếng đồng hồ. Tác phẩm đã ra mắt trên màn ảnh rộng vào tháng 3, thu về 134 triệu USD chỉ tính tại Mỹ. Doanh thu bán vé đó tới nay vẫn là doanh thu mở màn xuất sắc nhất của năm 2022. Tác phẩm của Matt Reeves cũng là bộ phim thứ hai trong thời kỳ đại dịch vượt qua mốc 100 triệu USD cuối tuần cùng Spider-Man: No Way Home, bộ phim thu về 759 triệu USD tại phòng vé toàn cầu tính tới thời điểm này. The Batman hiện là bộ phim có doanh thu cao nhất kể từ đầu năm 2022.

Đáng chú ý, The Batman đã đánh dấu sự trở lại của các bộ phim chiếu rạp độc quyền cho Warner Bros., sau khi hãng phim này phát hành đồng thời toàn bộ các bộ phim của mình trong năm 2021 trên HBO Max. Trong tương lai, Warner Bros. có kế hoạch công chiếu các bộ phim mới của mình ở các rạp chiếu phim trong 45 ngày trước khi đưa chúng lên kênh HBO Max. Các tựa phim sắp tới bao gồm Elvis, DC League of Super-Pets, Creed III và Shazam! Fury of the Gods.

The Batman đã là bộ phim khá tăm tối, kể về những ngày đầu tiên của Bruce Wayne trên đường trở thành "thám tử vĩ đại nhất thế giới". Bộ phim lấy bối cảnh năm thứ 2 sau khi Bruce quyết định trở thành Batman. Vì thế, khán giả kỳ vọng sẽ tiếp tục được thấy sự phát triển cả về kỹ năng và tâm lý của Batman trong các phần phim tiếp theo.

Trong quá trình theo đuổi công lý, chàng Hiệp sĩ bóng đêm trẻ tuổi đã phát hiện ra vấn nạn tham nhũng ở Thành phố Gotham trong khi truy đuổi kẻ giết người điên cuồng được biết đến với cái tên Riddler (Paul Dano thủ vai). Dàn diễn viên toàn sao bao gồm Zoë Kravitz trong vai Catwoman, Andy Serkis trong vai quản gia Alfred Pennyworth, Colin Farrell trong vai chúa tể tội phạm Penguin và Jeffrey Wright trong vai cảnh sát trưởng James Gordon của Thành phố Gotham. Ngoài doanh thu bán vé bom tấn, bộ phim còn được giới phê bình đón nhận rộng rãi (85% trên Rotten Tomatoes), cũng như khán giả (đạt điểm "A-" CinemaScore).

Trong bài đánh giá của Variety về The Batman, nhà phê bình phim Peter Debruge đã chỉ ra Matt Reeves đã hoàn thành xuất sắc bộ phim theo hướng tôn trọng các tác phẩm truyện tranh nguyên bản.