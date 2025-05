14 ngày thiết kế, 48 giờ ngâm nước: Hậu trường gian khổ của Lật mặt 8

Để tạo nên những thước phim chân thật, sống động và đầy cảm xúc trong Lật mặt 8: Vòng tay nắng, đạo diễn Lý Hải cùng ê-kíp đã phải đánh đổi bằng không ít mồ hôi, công sức và cả sự an nguy của chính mình. Đại cảnh lũ - một trong những cảnh quay quan trọng và ấn tượng nhất phim - đã được thực hiện sau quá trình chuẩn bị công phu, thử thách giữa thiên nhiên khắc nghiệt.

Hậu trường kinh hoàng của “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” tại đập Nha Trinh ở Ninh Thuận. Nguồn: NSX

Cuộc hành trình tìm kiếm bối cảnh lý tưởng

Đạo diễn Lý Hải chia sẻ với PV Dân Việt, để thực hiện cảnh quay hoành tráng này, ê-kíp đã phải rong ruổi khắp nhiều tỉnh thành, khảo sát hàng loạt địa điểm. Yêu cầu đặt ra rất khắt khe: đập nước phải có đủ hai trạng thái - khi nước cạn và khi nước dâng tràn bờ đê. Điều này nhằm tái hiện chân thực nhất sức mạnh và sự khốc liệt của thiên nhiên.

Sau nhiều nỗ lực, đoàn phim đã chọn đập Nha Trinh (Ninh Thuận) làm bối cảnh chính. Con đập dài gần 500m, cao 5m và rộng 3m, nằm trên dòng sông Dinh (còn gọi là sông Cái Phan Rang), được đánh giá là đáp ứng tốt nhất các tiêu chí khắt khe. Tuy nhiên, sự lựa chọn này cũng đồng nghĩa với việc ê-kíp phải đối mặt với vô vàn thử thách, bởi địa hình nơi đây vốn nổi tiếng hiểm trở và nguy hiểm.

Đập Nha Trinh ở Ninh Thuận bối cảnh của phim Lật mặt 8: Vòng tay nắng. Ảnh: NSX

Thách thức từ thiên nhiên và quá trình dựng bối cảnh cam go

Việc dựng bối cảnh tại đập Nha Trinh không chỉ đơn thuần là dựng một bối cảnh phim thông thường. Địa hình nhỏ hẹp khiến công tác vận chuyển thiết bị gặp vô số khó khăn. Xe chở thiết bị, diễn viên cùng ê-kíp phải trực tiếp di chuyển trên con đập chênh vênh, nơi chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể xảy ra tai nạn đáng tiếc. Trong khi đó, thời tiết và điều kiện tự nhiên luôn tiềm ẩn mối nguy lớn. Sức nước xiết mạnh đủ sức cuốn trôi cả người lẫn phương tiện, tạo ra áp lực cực lớn cho đoàn phim.

Nhà sản xuất Minh Hà cho biết: “Khu vực này cầu đường khá nhỏ, xe cứu hỏa hay xe tải lớn không thể vào được. Việc ‘setup’ bối cảnh như mong muốn của anh Lý Hải là một thử thách vô cùng lớn mà cả ê-kíp phải tìm cách khắc phục từng chút một".

Thiết kế bối cảnh Ngọc Lan kể lại một tình huống nhớ đời: “Có hôm mọi người đang thi công thì nước lũ bất ngờ đổ về, nước dâng cao gần nửa mét, dòng chảy xiết đến mức anh em thiết kế phải bỏ chạy thoát thân. Vì đường di chuyển trên đập dài tới 500m, chúng tôi phải chế tạo một cái bè kéo các trụ điện ra giữa đập. Có người còn phải lặn xuống nước để đẩy bè đi. Đó là những khoảnh khắc căng thẳng nhưng cũng rất đáng nhớ".

Đạo diễn Lý Hải chỉ đạo cảnh quay tại đập Nha Trinh. Ảnh: NSX

Đạo diễn Lý Hải cho biết, trong quá trình dựng bối cảnh, nhiều lần đoàn phải tạm dừng thi công do nước lũ bất ngờ tràn về. Đặc biệt có những lần nước lên nhanh đến mức cuốn trôi toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng đã chuẩn bị xong xuôi. Ê-kíp buộc phải tháo dỡ và di dời bối cảnh trong tình trạng khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Những thử thách liên tiếp ấy không làm Lý Hải nản lòng, ngược lại càng khiến anh quyết tâm hơn để mang đến cho khán giả những khung hình chân thực nhất. “Chúng tôi xác định ngay từ đầu là sẽ gặp nhiều gian nan, nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy mức độ khắc nghiệt ngoài dự tính. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là tinh thần anh em đoàn phim luôn đoàn kết và quyết tâm vượt qua mọi trở ngại”, đạo diễn chia sẻ.

Các nhân viên cứu hộ luôn sẵn sàng bỗ trợ. Ảnh: NSX

Với tinh thần làm phim chuyên nghiệp và trách nhiệm, công tác bảo hộ an toàn luôn được ê-kíp đặt lên hàng đầu. Phó đạo diễn Long Gà cho biết: “Tất cả biện pháp an toàn đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đội cascadeur gần 10 người được trang bị đầy đủ áo phao, sẵn sàng hỗ trợ trong mọi tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, các nhân sự cứu hộ cũng túc trực bên dưới đập để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho toàn bộ đoàn phim".

Diễn viên Long Đẹp Trai, người trực tiếp tham gia cảnh quay dưới nước, bày tỏ: “Khi thực hiện cảnh quay, dù biết có dây bảo hộ giữ mình lại nhưng tâm lý tôi vẫn rất sợ. Đứng giữa dòng nước mới cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên. Tôi muốn tự mình thực hiện để cảnh quay thật sống động và chân thật hơn. Đây là trải nghiệm rất phiêu lưu và đáng nhớ, nhưng nếu làm lại, tôi chắc chắn sẽ cân nhắc kỹ".

Diễn viên Long Đẹp Trai tự thực hiện các cảnh quay bị lũ cuốn trôi. Ảnh: NSX

Thành quả xứng đáng cho mọi nỗ lực

Ê-kíp Lật mặt 8 đã dầm mưa suốt hai đêm liền, nhiều lần ngâm mình dưới làn nước lạnh buốt giữa dòng chảy xiết. Tất cả để đổi lấy những khung hình sống động, mang đến cho khán giả cảm giác chân thật nhất về sức mạnh thiên nhiên và tinh thần kiên cường của con người.

Với đại cảnh tại đập tràn, Lý Hải cùng ê-kíp một lần nữa khẳng định tinh thần làm phim cống hiến hết mình, chứng minh rằng không có thử thách nào là không thể vượt qua khi đã làm nghề bằng tất cả đam mê và tâm huyết.

Sau 2 ngày khởi chiếu, Lật mặt 8: Vòng tay nắng chính thức cán mốc doanh thu hơn 100 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam, đơn vị thống kê phòng vé độc lập. Trước đó, tác phẩm lập kỷ lục bao gồm: Kỷ lục phim Việt có vé bán trước cao nhất mọi thời đại, Top 1 phòng vé dịp lễ 30/4, Tóp 1 phòng vé dịp lễ 30/4 - 1/5 với 1,1 triệu vé bán ra.

Lật mặt 8: Vòng tay nắng hiện đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc, tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Sau Hà Nội, Hải Phòng, đoàn phim cũng đang thực chuỗi cinetour giao lưu trực tiếp với khán giả tại TP.HCM cùng các tỉnh thành miền Trung và miền Tây Nam Bộ.