Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Thế giới
Thứ ba, ngày 02/09/2025 15:47 GMT+7

Hết hạn 'tối hậu thư' hai tuần: Ông Trump tung nước cờ mới với Ukraine và Nga?

+ aA -
V.N (Theo Strana) Thứ ba, ngày 02/09/2025 15:47 GMT+7
Hai tuần tiếp theo mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra về chiến tranh ở Ukraine đã hết hạn. Người ta đang dự đoán những gì ông sẽ làm tiếp theo sau khi tỏ thái độ không hài lòng cả với Ukraine và Nga.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đưa ra một tuyên bố nào đó vào tối 2/9, tức rạng sáng mai theo giờ Hà Nội. Chưa rõ ông sẽ lên tiếng về chủ đề nào.

Gần đây ông Trump đã đặt ra những mốc thời hạn mới cho việc giải quyết hòa bình ở Ukrainen.

Hôm thứ Hai 18/8, tại cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố rằng “sau một đến hai tuần nữa” sẽ rõ liệu có thể đạt tiến triển trong việc tìm kiếm hòa bình hay không. Thời hạn đó đã hết vào hôm qua.

Tuy nhiên, hiện có những thông tin mâu thuẫn về việc Trump sẽ làm gì tiếp theo và liệu ông có làm gì hay không (trước đó ông đã nhiều lần dời lại các mốc thời hạn do chính mình đặt ra).

Hôm qua Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói rằng Mỹ đang xem xét mọi phương án trừng phạt có thể đối với Nga.

Trong khi đó, tuần trước chính ông Trump đã đe dọa trừng phạt không chỉ Nga mà cả Ukraine nếu không có tiến triển trong hòa giải.

Trong khi đó, truyền thông phương Tây viết rằng Nhà Trắng cáo buộc Ukraine và châu Âu làm chậm quá trình đàm phán hòa bình, vì họ đưa ra những yêu cầu quá cao và từ chối thỏa hiệp với Nga.

Theo phiên bản được lan truyền rộng rãi, người ta cho rằng tại Alaska, ông Trump đã đạt được thỏa thuận với ông Putin về một kịch bản thỏa hiệp để kết thúc chiến tranh, theo đó Tổng thống Nga điều chỉnh yêu cầu lãnh thổ và đồng ý ngừng bắn trong trường hợp quân đội Ukraine rút khỏi toàn bộ Donbass (từ đó bỏ đi điều kiện rút quân Ukraine khỏi toàn bộ Zaporizhzhia và Kherson).

Ngoài ra, ông Putin còn được cho là đã đồng ý một số bảo đảm an ninh cho Ukraine. Sau đó, kế hoạch này được đưa ra cho Kiev, nhưng phía Ukraine với sự hậu thuẫn của châu Âu đã từ chối.

Tham khảo thêm

Mỹ đàm phán đưa quân đội tư nhân tới Ukraine

Mỹ đàm phán đưa quân đội tư nhân tới Ukraine

Hungary cảnh báo 'cơn sóng thần chiến tranh' khi EU và đồng minh ngoài khối lên kế hoạch mới nhằm bóp nghẹt Nga

Hungary cảnh báo 'cơn sóng thần chiến tranh' khi EU và đồng minh ngoài khối lên kế hoạch mới nhằm bóp nghẹt Nga

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Ông Medvedev nói về tin xấu cho Thủ tướng Đức Merz và Tổng thống Pháp Macron; Phương Tây báo tin không vui cho Ukraine

Thông tin về hành động của Nga trong cuộc xung đột Ukraine và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn còn sống là tin xấu đối với Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết.

Ukraine ngạc nhiên trước lời nói của ông Zelensky về lãnh thổ

Thế giới
Ukraine ngạc nhiên trước lời nói của ông Zelensky về lãnh thổ

Cựu tổng thống Ukraine bất ngờ xuất hiện, lên tiếng ủng hộ ông Putin

Thế giới
Cựu tổng thống Ukraine bất ngờ xuất hiện, lên tiếng ủng hộ ông Putin

Tiết lộ bất ngờ về tổn thất của Nga

Thế giới
Tiết lộ bất ngờ về tổn thất của Nga

Phương Tây tiết lộ: Tại sao ông Zelensky muốn gặp Tổng thống Putin

Thế giới
Phương Tây tiết lộ: Tại sao ông Zelensky muốn gặp Tổng thống Putin

Đọc thêm

Cư dân mạng tràn vào cảm ơn người đứng sau những góc quay 'tuyệt đối điện ảnh' của Đại lễ A80 trên VTV
Văn hóa - Giải trí

Cư dân mạng tràn vào cảm ơn người đứng sau những góc quay "tuyệt đối điện ảnh" của Đại lễ A80 trên VTV

Văn hóa - Giải trí

Nhiếp ảnh gia Lê Bảo Hân là người được cộng đồng mạng tìm kiếm sau những thước phim tuyệt đẹp về Đại lễ A80 trên sóng truyền hình.

Loài thủy sản ngon nhất Việt Nam mỗi năm mang về cho tỉnh Cà Mau 10.000 tỷ đồng
Nhà nông

Loài thủy sản ngon nhất Việt Nam mỗi năm mang về cho tỉnh Cà Mau 10.000 tỷ đồng

Nhà nông

Cua biển Cà Mau được xác định là ngành hàng chủ lực, mỗi năm đem về nguồn thu hơn 10.000 tỷ đồng, với diện tích khoảng 250.000 ha nuôi cua xen canh và đã được cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Đây được xem là cơ sở pháp lý để tỉnh Cà Mau tăng cường quản lý, kiểm soát, quảng bá thương hiệu để góp phần nâng cao giá trị và tăng thu nhập hộ nuôi.

Chủ tịch Tập Cận Bình và lãnh đạo các nước chúc mừng Quốc khánh Việt Nam: Mạnh mẽ tiến đến hai mục tiêu 100 năm
Thế giới

Chủ tịch Tập Cận Bình và lãnh đạo các nước chúc mừng Quốc khánh Việt Nam: Mạnh mẽ tiến đến hai mục tiêu 100 năm

Thế giới

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Lãnh đạo các nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Cuba, Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Cộng hòa Ấn Độ, Mông Cổ đã có điện và thư mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Miễn tiền sử dụng đất nông nghiệp: Đối tượng nào sẽ được hưởng lợi?
Bạn đọc

Miễn tiền sử dụng đất nông nghiệp: Đối tượng nào sẽ được hưởng lợi?

Bạn đọc

Từ năm 2025, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, người nghèo và người dân tộc thiểu số tại các địa bàn khó khăn sẽ tiếp tục được hưởng chính sách miễn tiền sử dụng đất nông nghiệp. Vậy còn những đối tượng nào khác cũng được miễn?

Lai Châu: Hơn 3000 người tham gia màn đồng diễn chào mừng Tết Độc lập
Lai Châu Ngày Mới

Lai Châu: Hơn 3000 người tham gia màn đồng diễn chào mừng Tết Độc lập

Lai Châu Ngày Mới

Với chủ đề “Niềm tin son sắt - Vững bước tương lai”, chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập năm 2025, do tỉnh Lai Châu tổ chức tối qua (1/9) tại sân vận động xã Than Uyên (Lai Châu) thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem.

Lỗ Trí Thâm đấu tay đôi với Dương Chí, kết cục ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Lỗ Trí Thâm đấu tay đôi với Dương Chí, kết cục ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong Thủy hử, Lỗ Trí Thâm đã có màn giao đấu tay đôi với Dương Chí - dòng dõi năm đời của Dương gia tướng.

Đức nổi đoá khi kế hoạch gửi quân tới Ukraine bị tiết lộ
Thế giới

Đức nổi đoá khi kế hoạch gửi quân tới Ukraine bị tiết lộ

Thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã chỉ trích Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen về những phát biểu gần đây của bà về khả năng triển khai quân đội EU tới Ukraine. Ông Pistorius lập luận rằng ban lãnh đạo khối này không có thẩm quyền cũng như năng lực trong những vấn đề như vậy, trong khi các cuộc thảo luận nên được giữ kín.

Ngắm sà lan chở 1.000 quả pháo hoa bắn tầm cao phục vụ Quốc khánh, tối 2/9 tại TP Cần Thơ
Tin tức

Ngắm sà lan chở 1.000 quả pháo hoa bắn tầm cao phục vụ Quốc khánh, tối 2/9 tại TP Cần Thơ

Tin tức

Tối Quốc khánh 2/9, TP Cần Thơ bắn pháo hoa 1 điểm tầm cao tại Công viên Tây Đô. Hiện tại, đã có khoảng 1.000 quả pháo hoa được cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ lắp đặt sẵn trên chiếc sà lan với nhiều chủng loại, màu sắc rực rỡ.

Về Sơn La ngày Tết Độc lập, nghe tiếng chày giã bánh dày 'thùm thụp' khắp núi rừng
Nhà nông

Về Sơn La ngày Tết Độc lập, nghe tiếng chày giã bánh dày "thùm thụp" khắp núi rừng

Nhà nông

Cứ mỗi dịp Tết Độc lập 2/9, du khách và người dân khắp nơi lại náo nức kéo về các xã Co Mạ, Mộc Châu, Vân Hồ... ở tỉnh Sơn La để hòa mình vào không khí lễ hội độc đáo của bà con dân tộc Mông. Giữa muôn vàn sắc màu văn hóa, âm thanh "thùm thụp" của tiếng chày giã bánh dày là rộn rã, mời gọi hơn cả, báo hiệu một mùa Tết ấm no, đủ đầy.

Chen chân mua sắm hàng giảm giá, xếp hàng chờ ăn uống lễ 2/9
Chuyển động Sài Gòn

Chen chân mua sắm hàng giảm giá, xếp hàng chờ ăn uống lễ 2/9

Chuyển động Sài Gòn

Trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 2/9, rất đông người dân tại TP.HCM đã đổ về các siêu thị, trung tâm thương mại để mua sắm, vui chơi và ăn uống. Nhờ tăng cường khuyến mãi và ưu đãi, các điểm đến này đều rất đông đúc.

Chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2/9
Tin tức

Chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2/9

Tin tức

Giữa không khí hào hùng của Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh, hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến (Hà Tĩnh) ngồi trang trọng bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm đã trở thành một trong những khoảnh khắc lay động hàng triệu trái tim.

Mỹ Tâm rưng rưng xúc động, Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Thùy Linh kể kỷ niệm khó quên về Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 2/9
Media

Mỹ Tâm rưng rưng xúc động, Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Thùy Linh kể kỷ niệm khó quên về Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 2/9

Media

"Tôi rất vui và háo hức khi được hòa mình vào không khí Đại lễ 2/9 cùng với các chiến sĩ, nghệ sĩ trong Khối Văn hóa - Thể thao và toàn thể người dân", Hoa hậu Lương Thùy Linh chia sẻ PV Dân Việt.

Hồ Ngọc Hà xin lỗi khán giả sau bài viết gây tranh cãi dịp Đại lễ A80
Văn hóa - Giải trí

Hồ Ngọc Hà xin lỗi khán giả sau bài viết gây tranh cãi dịp Đại lễ A80

Văn hóa - Giải trí

Hồ Ngọc Hà khẳng định cô được đào tạo trong môi trường Quân đội và hiểu rõ ý nghĩa của hòa bình, độc lập, tự do.

Nhiều dự án 'khủng' tại TP.HCM được xem xét, tháo gỡ cấp sổ hồng
Chuyển động Sài Gòn

Nhiều dự án 'khủng' tại TP.HCM được xem xét, tháo gỡ cấp sổ hồng

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM xác định việc gỡ vướng pháp lý các dự án bất động sản là một trong những mục tiêu hàng đầu để khơi thông thị trường, nhiều dự án của một số "ông lớn" bất động sản cũng được xem xét, gỡ vướng.

Chào mừng Tết Độc lập, lần đầu tiên có bài hát về 34 tỉnh thành mới
Văn hóa - Giải trí

Chào mừng Tết Độc lập, lần đầu tiên có bài hát về 34 tỉnh thành mới

Văn hóa - Giải trí

Sao Mai Huyền Trang vừa phát hành MV "Tôi yêu Việt Nam", như góp thêm một khúc hoan ca vào Tết Độc lập năm nay, đặc biệt đây là bài hát đầu tiên nhắc tên 34 tỉnh thành sau sáp nhập.

Tháp cổ Vĩnh Hưng thuộc văn hóa Óc Eo ở tỉnh Cà Mau mới, có bao nhiêu bảo vật quốc gia lạ mắt, hút ánh nhìn?
Nhà nông

Tháp cổ Vĩnh Hưng thuộc văn hóa Óc Eo ở tỉnh Cà Mau mới, có bao nhiêu bảo vật quốc gia lạ mắt, hút ánh nhìn?

Nhà nông

Tháp cổ Óc Eo, tháp Vĩnh Hưng được cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau bảo tồn, phục vụ cho nhu cầu của du khách đến tham quan, tìm hiểu thêm về văn hóa Óc Eo. Tháp cổ Vĩnh Hưng từng phát hiện nhiều cổ vật nay là bảo vật quốc gia, tọa lạc tại ấp Trung Hưng 1B, xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu cũ), nay là xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau mới.

Cảnh báo Mỹ sẽ giáng đòn mạnh xuống Nga trong tuần này
Thế giới

Cảnh báo Mỹ sẽ giáng đòn mạnh xuống Nga trong tuần này

Thế giới

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ "xem xét rất kỹ" khả năng áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Nga trong tuần này.

Tập đoàn TH tặng hơn 1 triệu sản phẩm cho chiến sỹ và người dân tại Đại lễ 2/9
Nhà nông

Tập đoàn TH tặng hơn 1 triệu sản phẩm cho chiến sỹ và người dân tại Đại lễ 2/9

Nhà nông

Hòa cùng niềm tự hào dân tộc trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Tập đoàn TH đã đồng hành cùng đại lễ bằng một chiến dịch đặc biệt: trao tặng hơn 1 triệu sản phẩm sữa tươi và đồ uống tốt cho sức khỏe tới lực lượng diễu binh, diễu hành và người dân khắp nước tụ hội về thủ đô trong những ngày lịch sử này.

Giá vàng 2/9 kỷ lục, nhiều người chuyển qua mua một thứ khác, mua dễ hơn, lời nhanh hơn
Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng 2/9 kỷ lục, nhiều người chuyển qua mua một thứ khác, mua dễ hơn, lời nhanh hơn

Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay 2/9 vẫn ở mức kỷ lục. Các doanh nghiệp lớn niêm yết vàng miếng SJC 130,6 triệu đồng/lượng. Một số tiệm vàng nhỏ giá còn cao hơn. Nhiều người có xu hướng không mua vàng nữa mà đầu tư vào một kim loại quý khác.

Đây, cây đặc sản thấp tè ra trái đặc ruột, bán ra nước ngoài đem hơn 1 tỷ USD về cho tỉnh Vĩnh Long mới
Nhà nông

Đây, cây đặc sản thấp tè ra trái đặc ruột, bán ra nước ngoài đem hơn 1 tỷ USD về cho tỉnh Vĩnh Long mới

Nhà nông

Vĩnh Long từ lâu được biết đến là vùng đất trù phú với cây dừa, đặc biệt là giống dừa sáp đặc ruột nổi tiếng về chất lượng và giá trị kinh tế cao. Dừa sáp đang là 1 trong 6 loại cây công nghiệp chủ lực của Việt Nam, mang lại giá trị xuất khẩu hơn 1 tỷ USD/năm. Để nâng cao năng suất và chất lượng giống dừa sáp, tỉnh Vĩnh Long mới (sau sáp nhập tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long) đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là phương pháp nuôi cấy phôi và cấy mô.

Con trai bầu Đoan đưa ra cam kết với Đông Á Thanh Hóa
Thể thao

Con trai bầu Đoan đưa ra cam kết với Đông Á Thanh Hóa

Thể thao

Giám đốc điều hành CLB Đông Á Thanh Hóa Cao Hoàng Đức, đồng thời là con trai của bầu Đoan, khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, duy trì ổn định mọi hoạt động của đội bóng xứ Thanh.

Hộp thư bạn đọc tuần 4 tháng 8/2025
Bạn đọc

Hộp thư bạn đọc tuần 4 tháng 8/2025

Bạn đọc

Trong tuần 4 tháng 8/2025, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã tiếp nhận nhiều đơn thư của bạn đọc và công văn trả lời của cơ quan chức năng.

4 ngày nghỉ lễ, Hà Nội đạt doanh thu khoảng 4,5 nghìn tỷ, đón 2,08 triệu lượt khách
Xã hội

4 ngày nghỉ lễ, Hà Nội đạt doanh thu khoảng 4,5 nghìn tỷ, đón 2,08 triệu lượt khách

Xã hội

Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, sau 4 nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Hà Nội đón khoảng 2,08 triệu lượt khách, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước, Tổng thu du lịch khoảng 4,5 nghìn tỷ, tăng khoảng 80% so với cùng kỳ năm 2024.

Sau sáp nhập, phường Tân Uyên, TPHCM xây dựng chính quyền số và kinh tế số, tăng mức độ hài lòng của người dân
Nhà nông

Sau sáp nhập, phường Tân Uyên, TPHCM xây dựng chính quyền số và kinh tế số, tăng mức độ hài lòng của người dân

Nhà nông

Phường Tân Uyên của TP HCM mới (sáp nhập từ phường Uyên Hưng và các xã: Bạch Đằng, Tân Lập, Tân Mỹ, Đất Cuốc, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ) đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc xây dựng chính quyền số phục vụ người dân và phát triển kinh tế số. Phóng viên báo Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với ông Huỳnh Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Uyên.

Việt Nam 80 năm: Vươn lên phát triển, “bắt tay” cùng thế giới
Kinh tế

Việt Nam 80 năm: Vươn lên phát triển, “bắt tay” cùng thế giới

Kinh tế

80 năm, từ nước không có vị thế độc lập, trải qua chiến tranh, với nhiều mất mát, hy sinh… Việt Nam ngày nay đã trở thành cửa ngõ đầu tư, dần trở thành trung tâm sản xuất, định vị trên bản đồ chuỗi giá trị toàn cầu.

Nuôi con đặc sản này ở Phú Yên ít vốn, chả tốn tiền mua thức ăn chăn nuôi, bán dễ như nhai kẹo
Nhà nông

Nuôi con đặc sản này ở Phú Yên ít vốn, chả tốn tiền mua thức ăn chăn nuôi, bán dễ như nhai kẹo

Nhà nông

Ông Đỗ Duy Phong cùng 5 nông dân khác nuôi ốc bươu đen (nuôi ốc nhồi) ở xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk). Các hộ đã góp vốn, thành lập tổ hội nghề nghiệp nuôi ốc bươu đen với tổng diện tích khoảng 5.000m2. Hiện với giá bán ốc từ 70.000-80.000 đồng/kg (kích cỡ 30-40 con/kg), đem lại nguồn thu nhập hơn 200 triệu đồng/hộ/năm.

Xe điện Việt kiêu hãnh trong đội hình diễu binh 2/9: Khoảnh khắc tự hào không thể quên
Kinh tế

Xe điện Việt kiêu hãnh trong đội hình diễu binh 2/9: Khoảnh khắc tự hào không thể quên

Kinh tế

Với nhiều người, khoảnh khắc xe điện Việt xuất hiện giữa rừng người và cờ hoa tại lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9 đã khơi dậy cảm xúc tự hào mãnh liệt, khi quá khứ hào hùng được tiếp nối bằng hình ảnh một Việt Nam hiện đại, đang chuyển đổi xanh mạnh mẽ và vươn mình trong kỉ nguyên mới.

Nông dân Đồng Tháp từ hộ nghèo 'rớt mồng tơi', đến nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh
Giảm nghèo nông thôn

Nông dân Đồng Tháp từ hộ nghèo "rớt mồng tơi", đến nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh

Giảm nghèo nông thôn

Tại xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp mới (hình thành từ việc sáp nhập xã Phước Trung, xã Bình Nghị, thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cũ), ông Lê Thành Chấn từ một hộ nghèo "rớt", vượt qua khó khăn, xây dựng mô hình trồng lúa sạch, trồng cây ăn trái, đạt danh hiệu "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh", lan tỏa mô hình thoát nghèo.

Trồng thứ quả lắm mắt, nông dân Hải Phòng thu nhập trung bình 200 triệu đồng/ha
Nhà nông

Trồng thứ quả lắm mắt, nông dân Hải Phòng thu nhập trung bình 200 triệu đồng/ha

Nhà nông

Sau khi hợp nhất, thành phố Hải Phòng có diện tích cây ăn quả khá lớn (28.730 ha), trong đó khu vực Tây Hải Phòng có 21.780 ha, khu vực Đông Hải Phòng là 6.950 ha. Trong đó, có khoảng 1.050 ha trồng na. Sản lượng na năm 2025 ước đạt 16.000 tấn, cho thu nhập trung bình 200 triệu đồng/ha.

Bí mật kinh hoàng trong mộ Lý Liên Anh, hoạn quan “quái thai” nhất Trung Quốc
Đông Tây - Kim Cổ

Bí mật kinh hoàng trong mộ Lý Liên Anh, hoạn quan “quái thai” nhất Trung Quốc

Đông Tây - Kim Cổ

Liên quan đến Lý Liên Anh, nhân gian còn lưu truyền nhiều truyền thuyết thần bí, trong đó có một bí mật kinh hoàng về ngôi mộ của hoạn quan này.

Tin đọc nhiều

1

Cán bộ xã xin thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi ở Quảng Ngãi từ 1/9/2025, có người sinh năm 1996

Cán bộ xã xin thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi ở Quảng Ngãi từ 1/9/2025, có người sinh năm 1996

2

Lúa Việt Nam trên đất Cuba: Tình hữu nghị chuyển thành hạt gạo, vượt mọi khoảng cách địa lý

Lúa Việt Nam trên đất Cuba: Tình hữu nghị chuyển thành hạt gạo, vượt mọi khoảng cách địa lý

3

Hướng đi của các khối diễu binh, diễu hành tại Hà Nội sáng 2/9 chi tiết nhất

Hướng đi của các khối diễu binh, diễu hành tại Hà Nội sáng 2/9 chi tiết nhất

4

Tin tối (31/8): Cựu HLV CLB CAHN chính thức dẫn dắt đội bóng hạng Nhất

Tin tối (31/8): Cựu HLV CLB CAHN chính thức dẫn dắt đội bóng hạng Nhất

5

Hành trình chăm sóc chồng bệnh tật của vợ Bruce Willis

Hành trình chăm sóc chồng bệnh tật của vợ Bruce Willis