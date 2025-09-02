Hết hạn 'tối hậu thư' hai tuần: Ông Trump tung nước cờ mới với Ukraine và Nga?

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đưa ra một tuyên bố nào đó vào tối 2/9, tức rạng sáng mai theo giờ Hà Nội. Chưa rõ ông sẽ lên tiếng về chủ đề nào.

Gần đây ông Trump đã đặt ra những mốc thời hạn mới cho việc giải quyết hòa bình ở Ukrainen.

Hôm thứ Hai 18/8, tại cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố rằng “sau một đến hai tuần nữa” sẽ rõ liệu có thể đạt tiến triển trong việc tìm kiếm hòa bình hay không. Thời hạn đó đã hết vào hôm qua.

Tuy nhiên, hiện có những thông tin mâu thuẫn về việc Trump sẽ làm gì tiếp theo và liệu ông có làm gì hay không (trước đó ông đã nhiều lần dời lại các mốc thời hạn do chính mình đặt ra).

Hôm qua Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói rằng Mỹ đang xem xét mọi phương án trừng phạt có thể đối với Nga.

Trong khi đó, tuần trước chính ông Trump đã đe dọa trừng phạt không chỉ Nga mà cả Ukraine nếu không có tiến triển trong hòa giải.

Trong khi đó, truyền thông phương Tây viết rằng Nhà Trắng cáo buộc Ukraine và châu Âu làm chậm quá trình đàm phán hòa bình, vì họ đưa ra những yêu cầu quá cao và từ chối thỏa hiệp với Nga.

Theo phiên bản được lan truyền rộng rãi, người ta cho rằng tại Alaska, ông Trump đã đạt được thỏa thuận với ông Putin về một kịch bản thỏa hiệp để kết thúc chiến tranh, theo đó Tổng thống Nga điều chỉnh yêu cầu lãnh thổ và đồng ý ngừng bắn trong trường hợp quân đội Ukraine rút khỏi toàn bộ Donbass (từ đó bỏ đi điều kiện rút quân Ukraine khỏi toàn bộ Zaporizhzhia và Kherson).

Ngoài ra, ông Putin còn được cho là đã đồng ý một số bảo đảm an ninh cho Ukraine. Sau đó, kế hoạch này được đưa ra cho Kiev, nhưng phía Ukraine với sự hậu thuẫn của châu Âu đã từ chối.