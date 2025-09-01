Bất ngờ xu hướng đảo chiều ở Ukraine: Đại đa số dân chúng ủng hộ hòa đàm với Nga

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: UP.

Theo kết quả khảo sát, 20% số người được hỏi ủng hộ việc tìm kiếm thỏa hiệp thông qua đàm phán trực tiếp với Nga. 62% khác muốn bàn bạc các phương án giải quyết xung đột Nga - Ukraine với sự tham gia của các nước khác.

Đáng chú ý, vào giữa năm 2023, có tới 60% người dân Ukraine ủng hộ tiếp tục chiến đấu cho đến khi giành lại toàn bộ lãnh thổ. Sau đó, con số này giảm dần, xuống mức 11% hiện nay.

Ngoài ra, nhiều người được hỏi coi việc có được đảm bảo an ninh (58%) quan trọng hơn việc giành lại các vùng lãnh thổ đã mất (31%).

Đồng thời, 75% tin rằng có thể chấp nhận ngừng bắn chỉ khi nhận được đảm bảo an ninh từ Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, chính quyền Ukraine trước đó đã đồng ý ngừng bắn trên đường chiến tuyến mà không có đảm bảo an ninh cũng như bất kỳ điều kiện nào khác. Phía Moscow lại không chấp thuận, đưa ra một loạt yêu sách, trong đó có việc chuyển giao quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk.

Theo thống kê, qua từng năm chiến sự, ngày càng ít người Ukraine tin vào khả năng chiến thắng.

Trước đó, Văn phòng Tổng thống Ukraine khẳng định nước này không có ý định tổ chức trưng cầu dân ý về việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.