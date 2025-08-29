Hiến máu - nhận poster ý nghĩa của báo Dân Việt nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh

Hiến máu - nhận quà của báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt

Poster Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh mà báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt dành tặng người hiến máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương là món quà ý nghĩa trong không khí hào hùng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và để sống lại những phút giây lịch sử thiêng liêng của Ngày Quốc khánh 2/9/1945.

Poster Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh do Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt thiết kế và in tặng bạn đọc miễn phí nhân sự kiện trọng đại của đất nước.

Poster với nền màu đỏ gợi nhớ màu Quốc kỳ của Tổ quốc, một mặt là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng tuyên ngôn bất hủ của Người “KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO”.

Mặt còn lại, poster in toàn văn Bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 và toàn bộ lời của bài Tiến quân ca.

Cô gái Lê Mai Huyền - người hiến máu đầu tiên được nhận poster Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh do Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt thiết kế và in tặng.

Nhiều người hiến máu đã háo hức đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để hiến máu và nhận món quả ý nghĩa từ ngày 28/8.

Bạn Lê Mai Huyền (sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) làm một trong số những người hiến máu đầu tiên đến Viện hiến máu và trở thành đầu tiên nhận poster Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh do Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt thiết kế và in tặng.

Trước đó, nữ sinh còn hồi hộp lo rằng mình không kịp nhận. “Bây giờ được cầm trên tay thì em rất vui”, Mai Huyền bộc lộ niềm hân hoan.

Mai chia sẻ, tấm poster là lời gợi nhắc về sự hy sinh xương máu của ông cha, cô sẽ trân trọng ấn phẩm bằng cách lưu giữ và đóng khung treo tường.

Chị Đinh Thị Thu Loan và anh Lê Hà (Hà Nội) vui mừng chia sẻ món quà ý nghĩa

Chị Đinh Thị Thu Loan và anh Lê Hà (Hà Nội) vui mừng và tự hào khi đi hiến máu dịp đại lễ của dân tộc và nhận quà từ báo Dân Việt và Tuần Tin tức. Đối với họ, hiến máu là một cách để đóng góp công sức nhỏ giúp ích cho mọi người.

Một số hình ảnh khác của những người hiến máu đã được nhận poster ý nghĩa do Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt gửi tặng tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương:

Lan tỏa niềm "Tự hào dòng máu Việt Nam"

Trong những ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã phát động chiến dịch “Tự hào dòng máu Việt Nam”.

Chiến dịch mang sứ mệnh lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào và kêu gọi cộng đồng cùng hiến máu tình nguyện, góp phần đảm bảo nguồn máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị.

Chiến dịch “Tự hào dòng máu Việt Nam” mong muốn người dân sẵn sàng lan toả thông điệp trên các nền tảng mạng xã hội, tham gia và kêu gọi mọi người cùng tham gia hiến máu tình nguyện...



Một hoạt động được rất nhiều người yêu thích đó là dùng giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện để xếp thành hình lá cờ Tổ quốc, trái tim, giọt máu,… hay những con số liên quan đến ngày đại lễ của dân tộc. Đây là một cách để vừa thể hiện lòng yêu nước, hoà chung không khí của ngày Quốc khánh sắp tới, vừa là cách “khoe” rất khéo léo về hành trình hiến máu tình nguyện.

Mỗi tấm giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện là minh chứng cho một lần trao đi hy vọng, trao sự sống cho người bệnh. Đó không chỉ là món quá vô giá đối với người nhận mà còn là động lực để người cho tiếp tục duy trì và phát huy thói quen hiến máu thường xuyên.

Tác phẩm của anh Doãn Tú (Hưng Yên) từ những tấm giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện.

Với hơn 50 lần hiến máu, hiến tiểu cầu, anh Võ Đình Anh Tịnh (Phó Chủ tịch CLB Ngân hàng máu sống Quảng Ngãi) đã sử dụng những tấm giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện mà anh gìn giữ cẩn thận để xếp thành hình bản đồ Việt Nam. Hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa được thể hiện bằng mặt đỏ của hai tấm giấy chứng nhận nổi bật trên nền vàng.

15 năm qua, anh Tịnh luôn miệt mài hiến máu tình nguyện và vận động mọi người tham gia hiến máu. Năm 2025, anh Tịnh là một trong 100 đại biểu được tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc, anh chia sẻ: “Động lực lớn nhất với tôi chính là cảm giác mình đang góp phần cứu sống ai đó. Sau mỗi lần hiến máu, tôi thấy lòng nhẹ nhõm và ấm áp”.

Anh Võ Đình Anh Tịnh bên tấm bản đồ đặc biệt từ hơn 50 lần hiến máu, hiến tiểu cầu của mình.

Chiến dịch “Tự hào dòng máu Việt Nam” lan tỏa thông điệp: Không chỉ duy trì sự sống, mỗi giọt máu được người Việt san sẻ cho nhau còn là niềm tự hào không bao giờ vơi của một dân tộc đoàn kết và nhân ái.

Poster Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh sẽ được phát miễn phí tặng cho bạn đọc tại trụ sở Báo NTNN/Dân Việt (Lô E2, Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, Hà Nội) từ ngày 28/8/2025 và trên các tuyến đường chính có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua vào ngày Tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Việt Nam (30/8/2025).