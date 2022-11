Hiếp dâm trẻ em rồi bỏ trốn sang Trung Quốc

Ngày 17/11, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiếp nhận đối tượng Tạ Văn Sáng (SN 1991, quê Thanh Hóa) do Cục Công an Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) trao trả.

Sáng là người bị Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định truy nã từ năm 2014 về hành vi "Hiếp dâm trẻ em".

Tạ Văn Sáng khai nhận hành vi hiếp dâm trẻ em. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận Sáng, Công an tỉnh Lào Cai đã lập biên bản bắt người đang bị truy nã và tiến hành lấy lời khai ban đầu.

Sáng khai với cảnh sát vào tháng 4/2013, anh ta cùng 3 đối tượng khác thực hiện hành vi hiếp dâm trẻ em. Sau đó, Sáng đã bỏ trốn sang Trung Quốc để sinh sống và làm việc. Đến tháng 6/2022, anh ta bị công an Trung Quốc bắt giữ rồi trao trả về Việt Nam.

Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục lấy lời khai để hoàn tất hồ sơ và bàn giao cho Công an tỉnh Thanh Hóa để xử lý theo quy định.