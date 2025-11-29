Hiệp hội Thương mại Mỹ trao 900 triệu đồng học bổng cho sinh viên TP.HCM

Ngoài học bổng 15 triệu đồng bằng tiền mặt mỗi phần – tổng số tiền trao là 900 triệu đồng – mỗi sinh viên cũng nhận được một khóa học quản lý dự án từ Viện Quản lý Dự án Atoha (TP.HCM).

Ông Travis Mitchel, Giám đốc Điều hành AmCham Việt Nam chia sẻ: “Chương trình học bổng của AmCham Việt Nam năm nay bước sang cột mốc 25 năm. Đây là một trong những chương trình quan trọng nhất của AmCham nhằm hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực trẻ, tài năng của Việt Nam”.

Ông Travis Mitchel (đứng giữa), Giám đốc Điều hành AmCham Việt Nam, cùng một số sinh viên nhận học bổng của AmCham ngày 29/11/2025 tại TP.HCM. Ảnh: Q.N.

Nhấn mạnh cột mốc 25 năm, ông Mitchel cho biết Hiệp hội Thương mại Mỹ đã không ngừng phát triển mạng lưới kết nối giữa các cựu sinh viên nhận học bổng và các sinh viên được trao học bổng hằng năm.

“Điều này rất ý nghĩa vì chúng tôi mong muốn các anh chị đi trước có thể tư vấn, hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn trẻ khi bước vào thị trường lao động trong nước và quốc tế. Chúng tôi tin rằng lực lượng lao động trẻ sẽ là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam”, Giám đốc Điều hành AmCham cho biết.

Qua 25 năm phát triển, Chương trình Học bổng AmCham đã mở rộng đến 21 trường đại học lớn tại TP.HCM.

Đó là Đại học Quốc Tế Miền Đông, Đại học Ngoại Thương - Cơ sở TP.HCM, Đại học FPT, Đại học Ngân Hàng, Đại học Kinh tế Tài chính, Đại học Luật, Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật, Đại học Hoa Sen, Đại học Công Nghiệp, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Tài chính - Marketing, Đại học Việt Đức.

Các trường thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM (VNU – HCM) trong chương trình gồm Đại học Quốc Tế, Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Kinh Tế - Luật, Đại học Công Nghệ Thông Tin, Đại học Khoa Học Tự Nhiên, Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Đại học Bách Khoa.

Lễ trao học bổng AmCham 2025 tại TP.HCM ngày 29/11/2025. Ảnh: Q.N.

AmCham cho biết đã nhận được 600 hồ sơ của sinh viên từ 21 trường đại học nói trên, trải rộng từ khối Khoa học Xã Hội và Kinh Tế đến khối Khoa Học và Kỹ Thuật. Các hồ sơ được đầu tư kỹ lưỡng và mang tính cạnh tranh cao.

Đặc biệt, có 7 sinh viên đạt điểm tuyệt đối vòng thi phỏng vấn. Theo AmCham, kết quả này cho thấy kỹ năng trình bày xuất sắc và định hướng nghề nghiệp rõ ràng của các bạn sinh viên hiện nay.

Thí sinh xuất sắc nhất vòng Hồ sơ là Trần Bình Phương Huyền, Đại học Quốc tế thuộc VNU – HCM. Thí sinh xuất sắc nhất vòng Đánh giá Năng lực là Nguyễn Thị Khánh Linh, Đại học Ngoại thương - Cơ sở TP.HCM.

Các thí sinh xuất sắc nhất vòng Phỏng vấn là Trần Bình Phương Huyền (VNU – HCM); Tống Lê Vân Khánh, Phan Thành Tiến, Lê Thanh Bình (đều thuộc Đại học Ngoại thương - Cơ sở TP.HCM); Trần Ngọc Thị Nga, Đại học Bách khoa (VNU – HCM); Võ Thị Mai Hoa - Đại học FPT; và Lê Thị Anh Như - Đại học Kinh tế TP.HCM.

Quy trình tuyển chọn của Học bổng AmCham 2025 bao gồm 3 vòng: Xét tuyển hồ sơ, đánh giá năng lực, phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Anh với các chuyên viên nhân sự cấp cao. Các vòng thi của học bổng được thực hiện tương tự như quy trình tuyển dụng tại các công ty đa quốc gia hiện nay, nhằm đánh giá toàn diện thí sinh và trang bị cho họ những kỹ năng cần thiết trước khi bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp.



AmCham cho biết từ khởi điểm vào năm 2001 đến năm 2025, hiệp hội này đã trao tổng cộng 1.235 suất học bổng, gồm 985 suất học bổng xuất sắc và 250 giải khuyến khích, và các khóa học kỹ năng cho sinh viên của 21 trường đại học tại TP.HCM.