Ngày 16/8, Viện KSND khu vực 5 - tỉnh Cà Mau có quyết định số 01/QĐ-VKS về việc thay thế biện pháp ngăn chặn đối với ông Trần Văn Tâm, Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau (cũ) - nay là xã Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau mới.

Theo quyết định này, ông Tâm được cho bảo lãnh tại ngoại sau khoảng thời gian đúng 1 năm 1 ngày kể từ khi bị bắt tạm giam.

“Yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau và trại tạm giam số 01 Công an tỉnh thi hành quyết định này theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự", quyết định nêu.

Trường THCS Tam Giang Tây - nơi ông Tâm làm hiệu trưởng và bị kết án tù với cáo buộc "Tham ô tài sản", sau khi tự ý mua vật tư về tạo ra các sản phẩm cho trường sử dụng trong công tác giảng dạy. Ảnh: Vũ Vũ

Tối cùng ngày, trao đổi với PV Dân Việt qua điện thoại, cô Lê Thị Tuyết (vợ ông Tâm) cho biết, trước đó gia đình có đơn gửi cơ quan chức năng xin bảo lãnh cho thầy Tâm được tại ngoại, và gia đình hay được thông tin thầy Tâm được cho tại ngoại lúc 15 giờ chiều nay.

“Hiện tôi đang đợi chồng về, anh ấy đang trên đường từ tỉnh Cà Mau về nhà. Riêng 2 con của chúng tôi đang học tập ở xa, các cháu đã được tôi thông báo tin mừng này”, cô Tuyết nói và cho biết, bản thân không thể dùng lời nào để miêu tả cảm giác vào lúc này.

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/7/2022, ông Tâm về nhận nhiệm vụ làm Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (thuộc huyện Ngọc Hiển cũ). Trong năm học 2022-2023, ông Tâm thấy trường còn thiếu một số thiết bị phục vụ cho công tác dạy học, nên thông báo ra Hội đồng sư phạm nhà trường để biết và thực hiện việc mua sắm các trang thiết bị còn thiếu.

Tuy nhiên, vốn là người có tay nghề hàn nên ông Tâm quyết định tự làm ra các sản phẩm như kệ đựng hồ sơ, kệ tivi… thay vì phải mua.

Vào khoảng cuối tháng 12/2022, ông Tâm đến cơ sở của một doanh nghiệp trên địa bàn mua vật tư để làm ra một số sản phẩm cho trường là ghế thang kẽm, 2 kệ để tivi...

Sản phẩm ông Tâm làm ra sau đó đều được đưa vào sử dụng trong nhà trường để phục vụ công tác giảng dạy chung.

Tuy nhiên, đến khâu thanh quyết toán thì xảy ra chuyện, vì các sản phẩm của ông Tâm làm ra không có đủ hồ sơ để thanh toán theo quy định của pháp luật.

Để hợp thức hóa, ông Tâm tự liên hệ với một số doanh nghiệp mua hóa đơn rồi ghi khống nội dung mua bán.

Đến ngày 26/12/2023, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển tại thời điểm đó ban hành Công văn số 3341/UBND-NV về việc kiến nghị khởi tố và chuyển hồ sơ vụ việc thanh tra có dấu hiệu cấu thành tội phạm tại Trường THCS Tam Giang Tây.

Ngày 17/2, TAND huyện Ngọc Hiển (cũ) xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tâm 7 năm tù về tội “Tham ô tài sản"; đồng thời cấm đảm nhiệm chức vụ trong 2 năm sau khi mãn hạn tù, buộc tịch thu sung công quỹ Nhà nước toàn bộ số tiền mà ông Tâm chiếm đoạt.

Ngày 6/5, TAND tỉnh Cà Mau tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND huyện Ngọc Hiển để điều tra lại, vì nhận định tòa sơ thẩm có những thiếu sót nghiêm trọng, vi phạm thủ tục tố tụng, không xem xét một cách thấu đáo bản chất vụ việc.