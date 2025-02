Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng New Zealand thăm chính thức Việt Nam

Hai nước đặt mục tiêu đạt kim ngạch thương mại 3 tỷ USD vào năm 2026. Tính đến tháng 2/2025, New Zealand có 55 dự án đầu tư với tổng số vốn 208 triệu USD, đứng thứ 39/149 quốc gia và lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Còn Việt Nam có 12 dự án đầu tư tại New Zealand với tổng vốn đăng ký 43,9 triệu USD, đứng thứ 30/80 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài. New Zealand dành cho Việt Nam nguồn ODA ổn định và tăng dần theo từng năm. Cộng đồng người Việt Nam sống ở New Zealand có khoảng 14.000 người.