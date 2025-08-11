Hinode Mall tuyển dụng gấp hơn 200 vị trí

Nghệ sĩ Ưu tú Đại Nghĩa lên tiếng vì bị mạo danh lừa đảo
Mới đây, Nghệ sĩ Ưu tú Đại Nghĩa đăng tải hai đoạn video lên mạng xã hội, trong đó một là bản gốc và một là video bị cắt ghép bằng công nghệ AI.
I. Địa điểm làm việc: Toà chung cư The Wisteria, khu đô thị Hinode Royal Park, Quốc lộ 32, KM 14-16, xã Hoài Đức, Hà Nội
II. Địa điểm phỏng vấn: Khu văn phòng toà Asahi, tầng 3, số 344 Kim Ngưu, phường Bạch Mai, TP Hà Nội
III. Địa điểm nhận hồ sơ:
1. Khu văn phòng toà Asahi, tầng 3, số 344 Kim Ngưu, phường Bạch Mai, TP Hà Nội
Hotline: Ms Thuý: 033.837.2122/ Ms Nga: 0969.611.006/ Ms Hoà: 0921.083.683
2. Tầng 1 toà chung cư The Wisteria, khu đô thị Hinode Royal Park, Quốc lộ 32, KM 14-16, xã Hoài Đức, Hà Nội
Hotline: Ms Trần Dung: 0902.161.606
Email: tuyendung.ct1@wto.com.vn
IV. Các vị trí tuyển dụng cụ thể như sau:
1. Siêu thị:
2. Các khu vực khác:
3. Khối văn phòng:
V. Thông tin chi tiết xem tại website:
VI. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 11/8/2025 – Đến hết ngày 30/8/2025
Ngày 9/8, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Bắc Long An khánh thành trụ sở Agribank Chi nhánh Tân Mỹ Bắc Long An tại ấp Chánh Hội, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.