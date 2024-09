HLV Đào Quang Hùng: "SHB Đà Nẵng thua là do thiếu may mắn" HLV Đào Quang Hùng: "SHB Đà Nẵng thua là do thiếu may mắn"

Tối ngày 29/9, ở vòng 3 LPBank V.League 1-2024/25 (V.League 2024/2025), dù được chơi trên sân nhà Hòa Xuân, nhưng SHB Đà Nẵng đã nhận thất bại 2-3 trước Quảng Nam.

SHB Đà Nẵng xuống chót bảng sau thất bại trước Quảng Nam Sau một năm phải thi đấu ở Giải Hạng nhất quốc gia, SHB Đà Nẵng là một trong hiếm hoi đội bóng được đầu tư nhân lực mạnh mẽ, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa giải LPBank V.League 1-2024/25 (V.League 2024/2025). Tuy nhiên, đội bóng sông Hàn có khởi đầu chệch choạc ở mùa giải 2024/2025. Chất lượng đội hình của SHB Đà Nẵng không cao như mong đợi, dàn ngoại binh kém chất lượng trong khi các trụ cột thể hiện sức ì, chậm bắt nhịp và không nhuần nhuyễn đấu pháp chiến thuật. Trong trận derby xứ Quảng, đội chủ sân Hòa Xuân bị Quảng Nam liên tục dẫn bàn và thua chung cuộc với tỷ số 2-3. Trong trận derby xứ Quảng, đội chủ sân Hòa Xuân bị Quảng Nam liên tục dẫn bàn và thất bại với tỷ số 2-3. Hai thất bại của đoàn quân HLV Đào Quang Hùng đều diễn ra trên sân Hòa Xuân, trong khi trận hòa trong thế thi đấu hơn người là màn làm khách trên sân của SLNA. Kết quả thi đấu không như kỳ vọng của đội nhà là nguyên nhân khiến khán đài sân Hòa Xuân ngày càng trống vắng. Chỉ có 1 điểm sau 3 vòng đấu, SHB Đà Nẵng rơi xuống cuối bảng xếp hạng, có cùng điểm số với CLB CAHN nhưng kém hơn chỉ số phụ và đã thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận. Ông Đào Quang Hùng - HLV trưởng CLB SHB Đà Nẵng trả lời họp báo sau trận đấu. Ảnh: Viết Niệm Trả lời họp báo sau trận đấu, HLV Đào Quang Hùng nhận xét cả 2 đội đều chơi rất cống hiến và đôi công hấp dẫn. Tuy nhiên, theo ông Hùng, Quảng Nam là đội có may mắn nhiều hơn và họ đã giành chiến thắng trong ngày hôm nay. Ông Quang Hùng cho biết: "Đối với tôi hôm nay là một trận đấu rất hay, các cầu thủ đã chơi một cách cống hiến. Tuy nhiên, phía Đà Nẵng đã không được may mắn khi đã bỏ lỡ không ít cơ hội ghi bàn, cuối cùng vì một chút sơ hở mà chúng tôi đã phải trả giá. Về phía Quảng Nam thì họ có phần may mắn hơn chúng tôi khi tận dụng tốt cơ hội và giành chiến thắng". Khi được hỏi về màn trình diễn của các cầu thủ ở hệ thống phòng ngự và đặc biệt là về phong độ của tiền đạo số 9 Yuri Souza Almedia, ông Quang Hùng cho biết thêm: "Trong tuần vừa qua, chúng tôi đã cải thiện rất nhiều về phòng ngự và lối chơi. Như hôm nay, hai biên của đội bóng chơi rất linh hoạt. Có những tình huống tạo điều kiện cho tiền đạo cũng như tiền vệ, nhưng rất tiếc là bên tôi không tận dụng được cơ hội. Còn về Yuri thì cậu ấy đã thi đấu rất nhiệt tình, nếu cậu ấy nhạy bén và chớp thời cơ tốt hơn thì đã có thể ghi bàn và chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Trong trận tiếp đón HAGL tới đây, chúng tôi phải cố gắng cải thiện hàng thủ và khả năng dứt điểm nếu muốn có kết quả tốt". Về phần HLV Văn Sỹ Sơn của CLB Quảng Nam, ông cho biết đây là một chiến thắng tuyệt vời và xứng đáng cho các cầu thủ, khi họ đã duy trì được tinh thần tập trung cao độ trong toàn bộ trận đấu. Ông Văn Sỹ Sơn - HLV trưởng CLB Quảng Nam trả lời họp báo sau trận đấu. Ảnh: Viết Niệm "Các cầu thủ của chúng tôi đã có một trận đấu rất hay, họ vẫn duy trì được tinh thần tập trung từ trận đấu trước cho đến hiện tại, tôi cảm thấy rất mừng vì điều đó. Tuy nhiên, những bàn thua của chúng tôi đến một cách khá dễ dàng vì các cầu thủ vẫn chưa ăn ý với nhau. Thời gian tới đây, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục điều đó để lối chơi toàn đội gắn kết hơn và tránh những sai lầm đáng tiếc có thể xảy ra", ông Văn Sỹ Sơn chia sẻ. Khi được hỏi về màn trình diễn của cầu thủ Atshimene Charles, ông Văn Sỹ Sơn cho biết thêm: "Đây là một cầu thủ có chất lượng tốt, điều này có thể thấy rõ khi cậu ấy từng thi đấu cho B.Bình Dương. Mặc dù chất lượng cầu thủ của chúng tôi chưa so sánh được với B.Bình Dương, nhưng toàn đội chúng tôi đang cố gắng giúp cậu ấy cảm thấy thoải mái nhất có thể khi chơi tại CLB". FPT Play - Đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2024/25, tại https://fptplay.vn

