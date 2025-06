Tin tức

Ngày 6/6, Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận chủ trì buổi lễ.