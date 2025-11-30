Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Thể thao
Chủ nhật, ngày 30/11/2025 09:57 GMT+7

HLV Kim Sang-sik chốt danh sách 23 cầu thủ U22 Việt Nam dự SEA Games 33: 5 người nào bị loại?

+ aA -
PV (Theo VFF) Chủ nhật, ngày 30/11/2025 09:57 GMT+7
Sáng 30/11, HLV Kim Sang-sik đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33 tại Thái Lan. Quyết định được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện phong độ, thể trạng và mức độ đáp ứng chiến thuật của từng cầu thủ qua các giai đoạn tập trung, tập huấn trong năm 2025.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

HLV Kim Sang-sik chốt danh sách 23 cầu thủ U22 Việt Nam dự SEA Games 33: 5 người nào bị loại?

Ở đợt rút gọn cuối cùng này, 5 cầu thủ chia tay đội gồm hậu vệ Lê Văn Hà, Đinh Quang Kiệt, tiền vệ Trần Thành Trung, Nguyễn Đức Việt và tiền đạo Bùi Vĩ Hào.

Đây đều là những cầu thủ đã nỗ lực trong tập luyện, tuy nhiên Ban huấn luyện buộc phải đưa ra lựa chọn tối ưu nhằm đảm bảo sự cân bằng đội hình và phù hợp với yêu cầu chiến thuật tại SEA Games 33.

HLV Kim Sang-sik đã gút danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games 33. Ảnh: VFF

Trong buổi họp đội trước khi công bố danh sách, HLV Kim Sang-sik đã trao băng đội trưởng cho Khuất Văn Khang, tiền vệ sinh năm 2003 được đánh giá là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm quốc tế qua các giải đấu lớn như VCK Asian Cup 2023, VCK U23 châu Á 2024 và ASEAN Cup 2024. Văn Khang cũng là nhân tố quan trọng giúp U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự VCK U23 châu Á 2026. Hỗ trợ cho Khuất Văn Khang là đội phó Nguyễn Đình Bắc.

Tại SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia và Lào. Theo lịch thi đấu đã điều chỉnh, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đá trận mở màn gặp U22 Lào vào ngày 3/12, trước khi đối đầu U22 Malaysia vào ngày 11/12, trên sân vận động Rajamangala (Bangkok).

Đội sẽ di chuyển từ TP.HCM sang Bangkok vào ngày 1/12.

Với lực lượng được tuyển chọn kỹ lưỡng, bộ khung trẻ nhưng giàu kinh nghiệm quốc tế và quá trình chuẩn bị dài hạn xuyên suốt năm 2024–2025, U22 Việt Nam hướng đến mục tiêu thi đấu quyết tâm, từng bước chinh phục mục tiêu cao nhất tại SEA Games 33.

Tham khảo thêm

Khuất Văn Khang nhận vinh dự đặc biệt ở U22 Việt Nam

Khuất Văn Khang nhận vinh dự đặc biệt ở U22 Việt Nam

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn? Sergio Ramos muốn dự World Cup cùng Tây Ban Nha; ĐT Futsal nữ Việt Nam tập huấn tại Hàng Châu (Trung Quốc) chuẩn bị cho SEA Games 33; Viktor Gyokeres nguy cơ bỏ lỡ trận thứ 5 liên tiếp; Vợ chồng Đặng Văn Lâm đưa con trai sang Nga thăm nhà nội.

Tin sáng (29/11): HLV Kim Sang-sik gạch tên 5 cầu thủ ở U22 Việt Nam, có Trần Thành Trung?

Thể thao
Tin sáng (29/11): HLV Kim Sang-sik gạch tên 5 cầu thủ ở U22 Việt Nam, có Trần Thành Trung?

HLV Polking: "Tôi sẽ mang theo trận CLB CAHN thua Buriram United khi qua đời"

Thể thao
HLV Polking: 'Tôi sẽ mang theo trận CLB CAHN thua Buriram United khi qua đời'

Công Phượng trở lại CLB HAGL

Thể thao
Công Phượng trở lại CLB HAGL

Tin nóng 28/11: Trần Trung Kiên 1m91 rời HAGL, sang Nhật Bản thi đấu?

Thể thao
Tin nóng 28/11: Trần Trung Kiên 1m91 rời HAGL, sang Nhật Bản thi đấu?

Đọc thêm

Người sinh vào 5 ngày Âm lịch này, nhận may mắn trời ban, sang năm 2026 bước vào đại vận
Gia đình

Người sinh vào 5 ngày Âm lịch này, nhận may mắn trời ban, sang năm 2026 bước vào đại vận

Gia đình

Những người sinh vào 5 ngày Âm lịch này được trời ban vận may đặc biệt, sang năm 2026 sẽ bước vào giai đoạn đại vận, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến.

Nam sinh chạy xe máy độ pô, che biển số bằng khẩu trang quay clip, đăng lên mạng để... chơi
Chuyển động Sài Gòn

Nam sinh chạy xe máy độ pô, che biển số bằng khẩu trang quay clip, đăng lên mạng để... chơi

Chuyển động Sài Gòn

Làm việc với CSGT, H.Q.T.D chạy xe máy độ pô, che biển số bằng khẩu trang khai nhận quay clip, đăng lên mạng để chơi, mục đích che biển số là để tránh bị công an xử lý.

Những công nhân, lao động nào được khám bệnh miễn phí?
Xã hội

Những công nhân, lao động nào được khám bệnh miễn phí?

Xã hội

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đơn vị này sẽ phối hợp với Bộ Công an tổ chức khám bệnh miễn phí cho hơn 15.000 công nhân ở 7 tỉnh, thành phố từ nay tới hết quý I/2026.

Phép thuật kỳ lạ nào Tôn Ngộ Không tuy biết nhưng chưa bao giờ sử dụng?
Đông Tây - Kim Cổ

Phép thuật kỳ lạ nào Tôn Ngộ Không tuy biết nhưng chưa bao giờ sử dụng?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong Tây du ký, chúng ta chưa từng thấy Tôn Ngộ Không một lần mở lò luyện đan, dù chính miệng Đại Thánh từng thừa nhận mình biết phép này và rất muốn luyện.

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố về kế hoạch chấm dứt chiến tranh trong danh dự
Thế giới

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố về kế hoạch chấm dứt chiến tranh trong danh dự

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tin rằng hoàn toàn có thể đạt được thỏa thuận với Mỹ về các bước cần thiết để kết thúc chiến tranh trong danh dự trong vài ngày tới.

Chelsea vs Arsenal (23h30 ngày 30/11): HLV Arteta “ra tay”, Pháo thủ giành chiến thắng?
Thể thao

Chelsea vs Arsenal (23h30 ngày 30/11): HLV Arteta “ra tay”, Pháo thủ giành chiến thắng?

Thể thao

Chelsea vs Arsenal là cuộc đọ sức tại vòng 13 Premier League và Pháo thủ có cơ hội lớn để củng cố vững chắc hơn nữa ngôi đầu bảng khi họ đang thăng hoa dưới sự chỉ đạo của HLV Mikel Arteta.

Dân một xã trồng cây gì trên rừng mà có thu nhập hàng trăm triệu/năm, đang mong có điều quan trọng này?
Nhà nông

Dân một xã trồng cây gì trên rừng mà có thu nhập hàng trăm triệu/năm, đang mong có điều quan trọng này?
4

Nhà nông

Xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị (trước sáp nhập gồm 3 xã: Quảng Lưu, Quảng Tiến, Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) vốn là vùng đồi núi đặc trưng, người dân bao đời nay gắn bó với công việc trồng rừng keo, cây tràm để phát triển sinh kế. Từ mô hình kinh tế rừng, nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo, xây dựng được nhà cửa khang trang, không ít hộ có thu nhập hàng trăm triệu/năm.

Đối tượng tông, cán qua phần bánh xe của CSGT đang bị tạm giữ hình sự
Pháp luật

Đối tượng tông, cán qua phần bánh xe của CSGT đang bị tạm giữ hình sự

Pháp luật

Đối tượng Nguyễn Võ Hoài Nhớ (20 tuổi, ngụ Tây Ninh) điều khiển ô tô bán tải chạy quá tốc độ tông vào xe CSGT bị tạm giữ hình sự

Thanh tra Ngân hàng: Sacombank Hậu Giang cho vay dựa vào tài liệu có độ tin cậy thấp
Bạn đọc

Thanh tra Ngân hàng: Sacombank Hậu Giang cho vay dựa vào tài liệu có độ tin cậy thấp

Bạn đọc

Công tác thẩm định, xét duyệt cho vay chưa chặt chẽ, thẩm định dựa vào tài liệu có độ tin cậy chưa cao nhưng chưa có biện pháp kiểm tra, đối chiếu, đánh giá chưa đầy đủ tình hình sản xuất kinh doanh, nguồn thu trả nợ của khách hàng… là những nội dung đáng chú ý trong kết luận của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 14 đối với Sacombank Hậu Giang.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 30/11: Giá USD 'chợ đen' bay hơn 200 đồng
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay 30/11: Giá USD "chợ đen" bay hơn 200 đồng

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay 30/11 tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 27.600 - 27.700 đồng/USD, giảm 200 đồng chiều mua và bán so với đầu tuần.

Nông thôn Tây Bắc: Hồi sinh đàn gia súc, tiếp sức cho người dân thoát nghèo ở Nà Bủng
Điện Biên Hôm Nay

Nông thôn Tây Bắc: Hồi sinh đàn gia súc, tiếp sức cho người dân thoát nghèo ở Nà Bủng

Điện Biên Hôm Nay

Sáng sớm ở xã Nà Bủng, tỉnh Điện Biên, sương mỏng còn đọng trên ngọn cỏ. Con đường đất dẫn vào bản Nà Bủng 1 nghe tiếng mõ trâu lóc cóc như tiếng gọi quen thuộc của núi rừng. Sau những năm dịch bệnh làm chăn nuôi lao đao, cuộc sống ở xã vùng cao này đang dần có sức sống trở lại.

Tướng NATO cảnh báo đáng sợ về nguy cơ hủy diệt Ukraine
Thế giới

Tướng NATO cảnh báo đáng sợ về nguy cơ hủy diệt Ukraine

Thế giới

Ukraine đang có nguy cơ sụp đổ do tổn thất lớn trong Lực lượng Vũ trang Ukraine, nạn đào ngũ và các vụ bê bối tham nhũng, cựu Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO và cựu Tổng Thanh tra Quân đội Liên bang Đức, Harald Kujat, tuyên bố.

Giá vàng hôm nay (30/11): Vàng SJC lập đỉnh mới nhất 155 triệu đồng/lượng, dự báo tăng 'nóng' tuần tới
Kinh tế

Giá vàng hôm nay (30/11): Vàng SJC lập đỉnh mới nhất 155 triệu đồng/lượng, dự báo tăng "nóng" tuần tới

Kinh tế

Giá vàng hôm nay 30/11, vàng SJC tăng mạnh lập kỷ lục mới, còn vàng nhẫn cũng "leo thang". Trong khi, thị trường thế giới dự báo tăng mạnh tuần tới.

Tin Showbiz 24h: Lê Dương Bảo Lâm làm thơ khuyên đàn ông nên kính vợ, Ngọc Khuê viết về con trai 1.000 ngày tuổi
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: Lê Dương Bảo Lâm làm thơ khuyên đàn ông nên kính vợ, Ngọc Khuê viết về con trai 1.000 ngày tuổi

Văn hóa - Giải trí

Lê Dương Bảo Lâm làm thơ khuyên đàn ông nên kính vợ, Ngọc Khuê viết về con trai 1.000 ngày tuổi... là những thông tin "nóng hổi" của Tin Showbiz 24h.

Một khu rừng ở Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai đẹp như phim, vô số cây cổ thụ hoành tráng
Nhà nông

Một khu rừng ở Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai đẹp như phim, vô số cây cổ thụ hoành tráng

Nhà nông

Một khu rừng ở Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai đẹp như phim, vô số cây cổ thụ hoành tráng. Xã Chế Tạo, tỉnh Lào Cai (địa phận huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái trước đây) có khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải. Khu rừng này đẹp như phim với suối mát, vô số cây cổ thụ hoành tráng, động vật hoang dã đang được bảo vệ nghiêm ngặt...

Mạng xã hội và những mối nguy với người trẻ
Kính đa tròng

Mạng xã hội và những mối nguy với người trẻ

Kính đa tròng

Truyền thông Australia vừa đưa tin rộng rãi Chính phủ nước này sẽ chính thức cấm người trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, từ ngày 10/12/2025. Không chỉ Australia, hiện các nước Bắc Âu đã thông qua lệnh cấm hoặc hạn chế trẻ dưới 15 tuổi lập tài khoản mạng xã hội.

U nang buồng trứng âm thầm lớn dần ở trẻ 9 tuổi
Xã hội

U nang buồng trứng âm thầm lớn dần ở trẻ 9 tuổi

Xã hội

Bệnh nhi nhiều ngày liền cảm thấy đau âm ỉ vùng hạ vị, nhất là khi vận động hoặc ấn vào vùng bụng dưới lệch trái, gây khó chịu kéo dài.

Đánh thức 'kho báu' văn hóa người Mảng giữa đại ngàn, hướng đi mới cho du lịch biên cương
Văn hóa - Giải trí

Đánh thức "kho báu" văn hóa người Mảng giữa đại ngàn, hướng đi mới cho du lịch biên cương

Văn hóa - Giải trí

Những ngày cuối tháng 11, trong cái lạnh đầu đông, nắng vàng như rót mật trải dài trên thảm cỏ Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu. Tại đây, trong khuôn khổ Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu lần thứ II năm 2025, câu chuyện về hành trình bảo tồn văn hóa của tỉnh đã được minh chứng sống động qua màn tái hiện lễ Mừng cơm mới và nghề đan lát thủ công của đồng bào dân tộc Mảng đến từ xã biên giới Pa Tần.

Giá xăng dầu hôm nay 30/11: Tiếp tục bật tăng mạnh, lo ngại dư cung vẫn treo lơ lửng
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 30/11: Tiếp tục bật tăng mạnh, lo ngại dư cung vẫn treo lơ lửng

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 30/11, trên thị trường thế giới, giá dầu thô thế giới sau phiên lao dốc bất ngờ bật tăng trở lại trong ngày cuối tuần.

Một quốc gia thành viên EU tuyên bố 'vỗ mặt', không cần sự cho phép của châu Âu để gặp gỡ người Nga
Thế giới

Một quốc gia thành viên EU tuyên bố 'vỗ mặt', không cần sự cho phép của châu Âu để gặp gỡ người Nga

Thế giới

Hungary đã bảo vệ chuyến đi của Thủ tướng Viktor Orban tới Moscow bất chấp lệnh tẩy chay ngoại giao của EU đối với Nga.

Những mốc thời gian quan trọng của sự kiện chính trị trọng đại của đất nước
Tin tức

Những mốc thời gian quan trọng của sự kiện chính trị trọng đại của đất nước

Tin tức

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thông tin 'nóng' về ngưỡng đánh thuế khi mua bán vàng
Kinh tế

Thông tin "nóng" về ngưỡng đánh thuế khi mua bán vàng

Kinh tế

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Đại biểu Quốc hội, Bộ Tài chính cho biết, sẽ thu thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng với mức thuế suất là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần. Chính phủ sẽ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế khi chuyển nhượng.

Nỗi đau của ông Zelensky: Điều gì sẽ xảy ra với Ukraine sau khi đồng minh Yermak từ chức?
Thế giới

Nỗi đau của ông Zelensky: Điều gì sẽ xảy ra với Ukraine sau khi đồng minh Yermak từ chức?

Thế giới

Sau cuộc điều tra của Cục Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU), Andriy Yermak đã từ chức. Tổng thống Zelensky đã công bố "khởi động lại văn phòng" và đàm phán về các ứng cử viên cho vị trí còn trống. RIA Novosti đưa tin về những tác động của những thay đổi tại phố Bankova.

Người xưa dặn: Trồng 4 cây cảnh này trước nhà, gia đình tài lộc bất tận, con cháu 3 đời sung túc
Gia đình

Người xưa dặn: Trồng 4 cây cảnh này trước nhà, gia đình tài lộc bất tận, con cháu 3 đời sung túc

Gia đình

Theo người xưa, những cây cảnh có giá trị kinh tế, sống lâu, mang lại lợi ích và sức khỏe cho gia chủ được coi là những "vật may mắn", có lợi trong phong thủy.

Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình xây dựng nông thôn mới đẹp trù phú, hiện đại, nếp sống văn minh
Nhà nông

Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình xây dựng nông thôn mới đẹp trù phú, hiện đại, nếp sống văn minh

Nhà nông

Sau sáp nhập, xã Phát Diệm mang diện mạo nông thôn mới với địa bàn rộng, dân số đông (khoảng 38 nghìn người) trong đó có 26% đồng bào Công giáo. Trước bối cảnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã xác định xây dựng nếp sống văn minh là “chìa khóa” củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

MTTQ Việt Nam phân bổ số tiền 150 tỷ đồng cứu trợ các tỉnh thiệt hại do bão lũ
Tin tức

MTTQ Việt Nam phân bổ số tiền 150 tỷ đồng cứu trợ các tỉnh thiệt hại do bão lũ

Tin tức

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục phân bổ số tiền 150 tỷ đồng cho 4 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng giúp bà con có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.

Barcelona ngược dòng thắng Alaves, HLV Hansi Flick hài lòng nhất điều gì?
Thể thao

Barcelona ngược dòng thắng Alaves, HLV Hansi Flick hài lòng nhất điều gì?

Thể thao

Barcelona đã giành chiến thắng 3-1 trước Alaves tại vòng 14 La Liga và HLV Hansi Flick đã có sự động viên rất tích cực dành cho các học trò.

Khuyến nông kiến tạo hợp tác xã kiểu mới đủ năng lực, khắc phục 'lỗ hổng' về quản trị
Nhà nông

Khuyến nông kiến tạo hợp tác xã kiểu mới đủ năng lực, khắc phục "lỗ hổng" về quản trị

Nhà nông

Theo các chuyên gia, công tác khuyến nông đóng vai trò hạt nhân, là động lực then chốt trong việc củng cố và phát triển HTX nông nghiệp kiểu mới. Vai trò này không chỉ dừng ở việc tư vấn kỹ thuật mà đã mở rộng thành hỗ trợ toàn diện, kiến tạo nên những HTX đủ năng lực để làm chủ chuỗi giá trị.

Nuôi cá trên ruộng lúa mùa nước nổi ở An Giang, cứ 1ha, dân kéo bắt lên 1 tấn cá mè, cá chép, thu lợi kép
Nhà nông

Nuôi cá trên ruộng lúa mùa nước nổi ở An Giang, cứ 1ha, dân kéo bắt lên 1 tấn cá mè, cá chép, thu lợi kép

Nhà nông

Ngày 28/11, Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang phối hợp Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hòa Hưng (địa phận huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang trước đây) tổ chức thu hoạch mô hình nuôi cá đăng quầng trên ruộng lúa mùa nước nổi tại ấp 6A (mô hình nuôi cá, chủ yếu là cá chép, cá mè trên đồng ruộng không sản xuất vụ lúa Thu Đông).

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu Chủ tịch UBND 3 tỉnh, thành phố
Tin tức

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu Chủ tịch UBND 3 tỉnh, thành phố

Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND 3 tỉnh: Hà Tĩnh, Huế, Khánh Hòa.

Tin đọc nhiều

1

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

2

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

3

"Con tỷ đồng" này nuôi thành công ở Lạng Sơn, cái hay là nông dân chả tốn một xu mua cám, bán dễ hơn nuôi lợn

'Con tỷ đồng' này nuôi thành công ở Lạng Sơn, cái hay là nông dân chả tốn một xu mua cám, bán dễ hơn nuôi lợn

4

Kế hoạch cứu Ukraine: Châu Âu đòi Nga bỏ thứ quan trọng nhất

Kế hoạch cứu Ukraine: Châu Âu đòi Nga bỏ thứ quan trọng nhất

5

Sản xuất lúa gạo ở Cuba-lương thực thiết yếu trên bàn ăn, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Cuba, năng suất hơn 7 tấn/ha

Sản xuất lúa gạo ở Cuba-lương thực thiết yếu trên bàn ăn, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Cuba, năng suất hơn 7 tấn/ha