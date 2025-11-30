HLV Kim Sang-sik chốt danh sách 23 cầu thủ U22 Việt Nam dự SEA Games 33: 5 người nào bị loại?

Ở đợt rút gọn cuối cùng này, 5 cầu thủ chia tay đội gồm hậu vệ Lê Văn Hà, Đinh Quang Kiệt, tiền vệ Trần Thành Trung, Nguyễn Đức Việt và tiền đạo Bùi Vĩ Hào.

Đây đều là những cầu thủ đã nỗ lực trong tập luyện, tuy nhiên Ban huấn luyện buộc phải đưa ra lựa chọn tối ưu nhằm đảm bảo sự cân bằng đội hình và phù hợp với yêu cầu chiến thuật tại SEA Games 33.

HLV Kim Sang-sik đã gút danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games 33. Ảnh: VFF

Trong buổi họp đội trước khi công bố danh sách, HLV Kim Sang-sik đã trao băng đội trưởng cho Khuất Văn Khang, tiền vệ sinh năm 2003 được đánh giá là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm quốc tế qua các giải đấu lớn như VCK Asian Cup 2023, VCK U23 châu Á 2024 và ASEAN Cup 2024. Văn Khang cũng là nhân tố quan trọng giúp U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự VCK U23 châu Á 2026. Hỗ trợ cho Khuất Văn Khang là đội phó Nguyễn Đình Bắc.

Tại SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia và Lào. Theo lịch thi đấu đã điều chỉnh, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đá trận mở màn gặp U22 Lào vào ngày 3/12, trước khi đối đầu U22 Malaysia vào ngày 11/12, trên sân vận động Rajamangala (Bangkok).

Đội sẽ di chuyển từ TP.HCM sang Bangkok vào ngày 1/12.

Với lực lượng được tuyển chọn kỹ lưỡng, bộ khung trẻ nhưng giàu kinh nghiệm quốc tế và quá trình chuẩn bị dài hạn xuyên suốt năm 2024–2025, U22 Việt Nam hướng đến mục tiêu thi đấu quyết tâm, từng bước chinh phục mục tiêu cao nhất tại SEA Games 33.