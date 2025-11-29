Khuất Văn Khang nhận vinh dự đặc biệt ở U22 Việt Nam

Khuất Văn Khang làm đội trưởng U22 Việt Nam

Sáng 29/11, ĐT U22 Việt Nam đã có mặt đầy đủ 28 tuyển thủ trong lần tập trung tại Vũng Tàu. Vì thế, HLV Kim Sang Sik và ban huấn luyện đã tổ chức cuộc họp bầu ra ban cán sự của đội. Tại cuộc họp này, tiền vệ Khuất Văn Khang đã nhận được sự đồng thuận của rất nhiều đồng đội nên nhận vai trò đội trưởng. Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc làm đội phó.

Khuất Văn Khang (số 11) nhận băng thủ quân U22 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Được biết, cuộc bầu chọn này chỉ tiến hành đề cử 1 đội trưởng và 1 đội phó. Điều đó khác hẳn với những lần đề cử trước đây, thường là 1 đội trưởng và 2 đội phó. Tuy nhiên, điều này cũng không vấn đề gì, bởi Văn Khang và Đình Bắc là 2 gương mặt kỳ cựu của ĐT U22 Việt Nam trong suốt thời gian qua, thậm chí còn được HLV Kim Sang Sik tin tưởng gọi lên tập trung ở ĐT Việt Nam, nên rất có uy tín với các đồng đội và việc họ nằm trong ban cán sự cũng là đương nhiên.

Chiều cùng ngày, ĐT U22 Việt Nam sẽ có trận đấu tập trên sân Bà Rịa, nhằm giúp HLV Kim Sang Sik đánh giá lại lần cuối các tuyển thủ, trước khi gút lại danh sách cuối cùng gồm 23 cầu thủ tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan. Đây là điều khiến nhà cầm quân này rất đau đầu và mất ngủ như chính ông chia sẻ với báo giới. Có khả năng sau bữa cơm tối, ban huấn luyện sẽ họp lại và công bố danh sách chính thức.