HLV Kim Sang-sik nhận tin vui kép về 2 hậu vệ ĐT Việt Nam

Bùi Hoàng Việt Anh tái xuất sân cỏ hậu chấn thương.

Đầu tháng 3, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho trận giao hữu với Campuchia (19/3) và trận ra quân Vòng loại 3 Asian Cup 2027 gặp ĐT Lào (25/3). Đáng tiếc, đến buổi tập ngày 13/3, Bùi Hoàng Việt Anh bất ngờ tái phát chấn thương và sớm nói lời chia tay với các đồng đội trong tiếc nuối.

Ở trận đấu giao hữu diễn ra chiều 26/3 giữa CLB Công an Hà Nội với PVF, Bùi Hoàng Việt Anh đã ra sân thi đấu cho đội bóng ngành công an và thi đấu khá tròn vai. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Việt Anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Đây là thông tin rất đáng mừng với bản thân trung vệ này, CLB Công an Hà Nội cũng như ĐT Việt Nam.

Trong chiến thắng 3-0 của Hà Nội FC trước Sông Lam Nghệ An ở vòng 12 V.League 2024/2025 diễn ra vào ngày 9/2 vừa qua, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh đã không may dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tháng qua đó vắng mặt trong 2 trận gần nhất của Hà Nội FC, đồng thời lỡ hẹn với ĐT Việt Nam trong đợt tập trung tháng 3 vừa qua.

Tin vui là hậu vệ người Nghệ An đang bình phục nhanh chóng để sẵn sàng trở lại cho giai đoạn nước rút của mùa giải V.League 2024/2025.

Đây cũng là tin vui dành cho HLV Kim Sang-sik bởi Phạm Xuân Mạnh và Bùi Hoàng Việt Anh có thể tái xuất ở ĐT Việt Nam trong đợt tập trung tháng 6 tới, chuẩn bị cho trận làm khách của Malaysia ở lượt trận hai vòng loại cuối Asian Cup 2027.