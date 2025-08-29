HLV Mourinho bị Fenerbahce sa thải

Trên trang chủ cách đây ít giờ, Fenerbahce đã ra thông báo xác nhận việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV Jose Mourinho. Trong thông báo này, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi lời cảm ơn Người đặc biệt, đồng thời chúc ông gặt hái nhiều thành công trong tương lai.

Như vậy, HLV Jose Mourinho đã phải rời Fenerbahce trong thất bại, chỉ một ngày sau khi đội bóng này bị Benfica loại ở vòng play-off Champions League. Đây là năm thứ hai liên tiếp cựu HLV của Porto, Chelsea, Real Madrid, Inter Milan và M.U không thể giúp Fenerbahce giành vé tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu.

HLV Jose Mourinho. Ảnh: Chat GPT.

"Đội bóng đá chuyên nghiệp của chúng tôi đã chia tay Jose Mourinho, người đã đảm nhiệm vai trò HLV trưởng kể từ mùa giải 2024/2025. Chúng tôi cảm ơn ông ấy vì những nỗ lực ông ấy đã dành cho đội bóng của chúng tôi cho đến nay và chúc ông ấy thành công trong sự nghiệp tương lai”, trang chủ Fenerbahce cho biết.

HLV Jose Mourinho đã rời Fenerbahce mà không giành được thành tích nào sau 15 tháng dẫn dắt đội bóng này. Năm ngoái, Fenerbahce bổ nhiệm Người đặc biệt với hy vọng ông có thể lật đổ sự thống trị của Galatasaray. Tuy nhiên, Fenerbahce đã không thể ngăn cản kình địch giành chức vô địch cúp Quốc gia và giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ ở mùa giải trước.

Việc HLV Jose Mourinho bị sa thải là một diễn biến bất ngờ, cho thấy áp lực cực lớn mà các huấn luyện viên phải đối mặt trong bóng đá hiện đại, đặc biệt là khi không đạt được các mục tiêu quan trọng như tham dự Champions League.

Tương lai của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha hiện là một dấu hỏi lớn, và giới mộ điệu đang tò mò về bến đỗ tiếp theo của nhà cầm quân 62 tuổi. Trở lại Ngoại hạng Anh không phải ý tưởng tồi dành cho ông.