HLV Park chú ý! Anh Đức ghi bàn 3 trận liên tiếp

Chiều 4/4, CLB Long An có cuộc tiếp đón CLB Cần Thơ trên sân nhà ở vòng 3 giải hạng Nhất quốc gia 2021. Anh Đức tiếp tục đá chính và đeo băng đội trưởng. Phút thứ 49 của trận đấu, anh ghi bàn đầu tiên cho đội nhà.

Từ đường tạt bóng của Hải Quân, tiền đạo sinh năm 1985 với lợi thế thể hình đã bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Ngô Quốc Cường. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Với 3 điểm có được, CLB Long An tạm thời thời xếp ở vị trí thứ 2 với 7 điểm, kém đội đầu bảng Khánh Hòa 2 điểm.

Anh Đức lại ghi bàn cho Long An.

Đây là bàn thắng thứ 4 của Anh Đức cho CLB Long An. Anh ghi 1 bàn ở trận gặp Phố Hiến, lập cú đúp trong cuộc đối đầu Bình Phước và mới nhất là pha lập công trước Cần Thơ. Tất cả bàn thắng CLB Long An ghi được tại giải hạng Nhất tính đến lúc này đều do công của Anh Đức.



Tại CLB này, Anh Đức không chỉ sắm vai trò là cây săn bàn chủ lực mà còn là người dìu dắt, truyền kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ. Đó là lí do Anh Đức được chọn làm đội trưởng dù mới đầu quân cho đội bóng.

Với phong độ ấn tượng, nhiều khả năng Anh Đức sẽ được HLV Park Hang-seo gọi lên đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho loạt trận ở vòng loại World Cup 2022. Trong danh sách cầu thủ được ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19 có cả tên Anh Đức.

Anh Đức liên tục tỏa sáng ở Long An.

Anh Đức vẫn tỏ ra tự tin về khả năng chơi bóng ở tuổi 36: "Tôi hạnh phúc khi được tiếp tục với đam mê của mình, không quan tâm đến việc người ta có nói mình hết thời hay không. Mọi người hãy nhìn vào thực tế"



"Mọi người cứ nói về độ tuổi, nhưng điều quan trọng là phải nhìn màn trình diễn trên sân, xem cầu thủ hoạt động như thế nào mới đánh giá được. Trên thế giới, nhiều cầu thủ 40, 50 tuổi vẫn chơi bóng được vì họ có sự chuẩn bị, giữ gìn sức khỏe và đảm bảo thể lực", Anh Đức chia sẻ.