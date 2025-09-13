HLV Shin Tae-yong tái hợp U23 Indonesia, nhận lương lên đến 40 tỷ?

Những ngày gần đây, truyền thông Indonesia đang xôn xao trước thông tin HLV Shin Tae-yong có thể trở lại dẫn dắt đội tuyển U23 nước này, đi kèm với một mức lương được cho là lên tới gần 40 tỷ đồng mỗi năm.

Tin đồn này xuất hiện ngay sau khi U23 Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Gerald Vanenburg thất bại trong việc giành vé dự VCK U23 châu Á 2026. Trong đó, bao gồm một kết quả gây thất vọng tột độ với trận hòa U23 Lào ngay trên sân nhà.

HLV Shin Tae-yong.

Trang tin Bolatimes của Indonesia cho biết: "PSSI hiện đang cân nhắc đưa HLV Shin Tae yong trở lại dẫn dắt U23 Indonesia... Mức lương dự kiến sẽ lên tới khoảng 1,5 triệu USD/năm, tức khoảng 23,6 tỷ rupiah mỗi năm." Được biết, mức đãi ngộ này cao hơn đáng kể so với hợp đồng cũ của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi người hâm mộ xứ vạn đảo vẫn còn tiếc nuối thành công mà HLV Shin Tae-yong từng mang lại, đặc biệt là thành tích đưa U23 Indonesia vào bán kết U23 châu Á 2024. Việc đội nhà thi đấu bết bát ở vòng loại vừa qua càng khiến tên tuổi của ông được nhắc đến nhiều hơn.

Xét trên tình hình thực tế, thông tin này hoàn toàn có căn cứ, bởi HLV Shin Tae-yong hiện đang đối mặt với một giai đoạn đầy khó khăn tại K.League. Sau khi rời Indonesia, ông đã nhận lời dẫn dắt CLB Ulsan Hyundai nhưng đang có một khởi đầu không như ý với ba thất bại liên tiếp sau chiến thắng ở trận ra mắt. Tình hình đáng báo động đến mức đội bóng của ông chỉ còn hơn nhóm cuối bảng 3 điểm, và một thất bại nữa có thể khiến ông đối mặt nguy cơ bị sa thải.