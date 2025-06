Cách đây không lâu, HLV Popov đã nói lời chia tay CLB Đông Á Thanh Hóa sau quãng thời gian đội bóng này thi đấu không thành công với chuỗi hơn 10 trận liên tiếp không thắng. Tuy không đạt được thành tích tốt như mong đợi, nhưng nếu tính tổng thể thời gian dẫn dắt Đông Á Thanh Hóa từ năm 2022, có thể khẳng định HLV Popov là người rất tài năng và biết cách tạo ra cái uy, nhưng cũng vô cùng tình cảm với các học trò.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Popov, Đông Á Thanh Hóa đã 2 lần giành Cúp Quốc gia (2023, 2023/2024), 1 lần đoạt Siêu cúp quốc gia (2023). Cũng nhờ có HLV Popov, một số cầu thủ đã vươn mình trở thành ngôi sao, đóng vai trụ cột ở ĐT Việt Nam hoặc U23 Việt Nam như Doãn Ngọc Tân, Nguyễn Thái Sơn.

Chuyển tới Thể Công Viettel, theo tiết lộ của các thành viên trong đội, HLV Popov ngay lập tức tạo được ấn tượng đậm nét. Đầu tiên, HLV Popov cho thấy mình rất chuyên nghiệp khi vô cùng đúng giờ trong các buổi tập hay những lần họp chiến thuật. Thứ hai, HLV Popov “nhồi” thể lực rất mạnh mẽ cho các học trò mới khi tổ chức tập 2 buổi/ngày (trước đó các cầu thủ Thể Công Viettel chỉ tập 1 buổi/ngày dưới thời HLV Nguyễn Đức Thắng). Thứ ba, HLV Popov cho thấy khả năng hòa nhập nhanh, trí nhớ tốt khi nắm vững… biệt danh của từng cầu thủ Thể Công Viettel dù ông và họ chỉ mới làm việc cùng nhau.

Chính sự chuyên nghiệp của HLV Popov đã thúc đẩy tinh thần cho Thể Công Viettel. Bản thân ông Popov cũng thẳng thắn tiết lộ về phong cách làm việc của mình để toàn đội đạt được hiệu quả cao và hướng tới thành công.

Trước khi đến Việt Nam làm việc, ông từng có thời gian dẫn dắt một vài CLB khác của Đông Nam Á, bao gồm cả U23 Myanmar. Ông có thể đánh giá thế nào về sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng trong vài năm trở lại đây?

- Bóng đá Đông Nam Á đang phát triển rất mạnh mẽ trong thời gian qua. Mỗi quốc gia đều có sự đầu tư rõ rệt về cơ sở vật chất, đào tạo trẻ và có chiến lược dài hạn. Riêng với bóng đá Việt Nam, tôi nhận thấy sự phát triển rất nhanh qua từng năm, ở cả cấp độ CLB cũng như các đội tuyển. Cầu thủ Việt Nam chơi bóng có kỹ thuật, kỷ luật cao và khát khao chiến thắng rất lớn. Đó chính là điểm nhấn quan trọng để bóng đá Việt Nam có được thành công đáng ghi nhận trong vài năm gần đây.

HLV Popov trong buổi ký kết với Viettel.

Theo ông, môi trường bóng đá tại Việt Nam có gì khác biệt so với Myanmar?

- Quốc gia nào cũng có điểm chung là mọi người rất yêu thích bóng đá. Nhưng ở Việt Nam thì tôi nhận thấy môi trường làm việc ổn định hơn. Các cầu thủ Việt Nam có ý chí phấn đấu rất đáng khen và họ luôn nỗ lực tìm cách khẳng định mình. Hệ thống đào tạo và các giải đấu tại Việt Nam cũng mang tính chuyên nghiệp hơn, các cầu thủ có nền tảng thể lực, tư duy chiến thuật tốt.

Môi trường thi đấu tại V.League có tính cạnh tranh cao bậc nhất Đông Nam Á, khi đội cuối bảng cũng có thể tạo ra khó khăn và đánh bại đội đầu bảng. Đấy chính là điều thú vị khiến tôi rất thích được làm việc tại V.League, khi mỗi trận đấu luôn là một thử thách thực sự và tất cả đều phải nỗ lực hết sức.

HLV Popov ăn mừng đăng quang Cúp quốc gia 2022-2023.

Điều gì đã khiến ông quyết định tới Việt Nam làm việc, cụ thể là nhận lời mời từ CLB Đông Á Thanh Hóa và bây giờ là Thể Công Viettel?

- Tôi cảm nhận được sự nghiêm túc và tâm huyết lớn lao từ ban lãnh đạo Đông Á Thanh Hóa khi họ đàm phán cách đây 3 năm. Họ có chiến lược rõ ràng và muốn phát triển bóng đá một cách bền vững. Đó cũng chính là mong muốn của tôi nên hai bên quyết định hợp tác với nhau.

Trong quãng thời gian làm việc tại Đông Á Thanh Hóa, ông đã áp dụng phương pháp, triết lý huấn luyện gì để biến đội bóng này từ mức trung bình thành một thế lực đáng gờm, đồng thời giành được 3 danh hiệu ở các giải cúp?

- Triết lý của tôi là xây dựng đội bóng dựa trên tinh thần đoàn kết, coi mọi người trong đội bóng như người thân trong gia đình. Tôi cũng rất coi trọng tính kỷ luật và đòi hỏi tinh thần tập thể cao. Tôi không đặt nặng việc đội bóng có bao nhiêu ngôi sao mà quan trọng là tất cả các cầu thủ phải sẵn sàng chơi bóng vì nhau. Chúng tôi đã luôn cố gắng rèn luyện từng ngày để chiến đấu và cống hiến với mức độ cao nhất.





Sau khi chia tay Đông Á Thanh Hóa, tưởng như ông sẽ nghỉ ngơi đến hết mùa giải 2024/2025. Nhưng ông đã quyết định đảm nhiệm công việc tại Thể Công Viettel ngay trong giai đoạn cuối mùa. Ông có “lăn tăn” điều gì khi đưa ra lựa chọn này không?

- Không, tôi không cảm thấy bất cứ khó khăn nào khi quyết định làm việc với Thể Công Viettel. Như chúng ta đều thấy, Thể Công Viettel có môi trường làm việc cực kỳ chuyên nghiệp và cơ sở hạ tầng cũng như nhân sự rất tốt. Tôi muốn khẳng định rằng, Thể Công Viettel có những điều kiện tốt nhất để làm việc, đặc biệt là trong lĩnh vực bóng đá.

Tôi cũng muốn có một bước tiến lớn hơn trong sự nghiệp sau khi rời Đông Á Thanh Hóa. Tôi từng có quãng thời gian tuyệt vời tại Đông Á Thanh Hóa, nhưng Thể Công Viettel là đội bóng có truyền thống, tiềm lực và khát vọng rõ ràng. Tôi cảm thấy đây chắc chắn là một thử thách mới rất đáng để trải nghiệm và tôi tin mình có thể mang lại điều gì đó đặc biệt cho đội bóng này.

HLV Popov chia sẻ ông muốn có một bước tiến lớn hơn trong sự nghiệp sau khi rời Đông Á Thanh Hóa.

Ông có thể đánh giá thế nào về sức mạnh của Thể Công Viettel sau những lần đối đầu với đội bóng này khi còn là thành viên ở Đông Á Thanh Hóa?

- Đây là một tập thể có nhiều cầu thủ chất lượng, đặc biệt là những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng. Họ có tinh thần chuyên nghiệp và luôn khát khao chiến thắng. Được làm việc cùng một tập thể như vậy rõ ràng là điều thuận lợi với tôi. Điều chúng tôi cần làm là luôn nỗ lực tập luyện, có sự chuẩn bị thật tốt và sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách. Dẫu sao, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu và chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Ông đã dành rất nhiều lời khen cho tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng, đặc biệt sau khi cầu thủ này tỏa sáng ngay ở trận ra mắt của ông tại Thể Công Viettel. Ông có tin rằng Nguyễn Hữu Thắng đủ khả năng đạt tới đẳng cấp giống như Nguyễn Hoàng Đức và sẽ là ngôi sao của ĐT Việt Nam trong thời gian tới hay không?

- Có chứ. Nguyễn Hữu Thắng là một chàng trai tốt và tôi rất yêu quý cậu ấy. Nguyễn Thắng có tài năng, luôn chăm chỉ và thể hiện tư duy chơi bóng rất tốt.

Khi còn dẫn dắt Đông Á Thanh Hóa, tôi đã từng muốn chiêu mộ Nguyễn Hữu Thắng nhưng cuối cùng không thành công. Chi tiết ấy có lẽ là đủ để chứng minh rằng tôi rất ấn tượng với năng lực chuyên môn và tinh thần thi đấu của Nguyễn Hữu Thắng. Nếu chàng trai này tiếp tục nỗ lực và gặp thuận lợi, tôi tin rằng cậu ấy có thể vươn tới đẳng cấp cao hơn nữa và đủ khả năng trở thành trụ cột của ĐT Việt Nam trong tương lai.

Ông đánh giá thế nào về công tác đào tạo trẻ của Thể Công Viettel và những tài năng trẻ mà đội bóng này đang sở hữu?

- Hệ thống đào tạo trẻ của Thể Công Viettel rất bài bản. Các cầu thủ được huấn luyện từ nhỏ, có những trang bị đầy đủ về kỹ thuật cũng như kỷ luật. Đây là nền tảng quan trọng để CLB phát triển lâu dài. Tuy nhiên, mỗi cầu thủ cũng cần phải cố gắng phát huy năng lực của mình ở mức tốt nhất, vì chính bản thân họ và đem lại những đóng góp thiết thực cho đội bóng. Khi cầu thủ luôn có sự cạnh tranh và quyết tâm cao, đội bóng đương nhiên được hưởng lợi vì sở hữu lực lượng có chiều sâu và đạt chất lượng tốt nhất.





Ông đánh giá thế nào về Thép xanh Nam Định, đội đương kim vô địch V.League và có thể đăng quang lần thứ hai liên tiếp. Theo ông, sức mạnh của đội bóng này đến từ đâu?

- Thép xanh Nam Định là đội bóng được tổ chức tốt, luôn thể hiện sự chuyên nghiệp. Họ cũng nhận được sự đầu tư rất lớn và có nhiều cầu thủ giỏi. Bên cạnh đó, tinh thần thi đấu và sự gắn kết giữa các tuyến cũng giúp họ tạo ra điểm mạnh đặc biệt để có sự cạnh tranh ở mức cao nhất. Nhưng tôi không muốn đề cập quá nhiều đến các đội bóng khác bởi hiện tại, tôi cần tập trung cao độ cho đội bóng của mình và đó mới là mối quan tâm lớn nhất dành cho tôi.

Các đội bóng như Thép xanh Nam Định, Hà Nội FC, CLB CAHN đều tận dụng tốt nguồn lực cầu thủ Việt kiều. Ông có nghĩ rằng Thể Công Viettel nên học theo điều này?

- Cầu thủ Việt kiều là nguồn lực quý với bất cứ đội bóng nào. Điều đáng chú ý là họ phải có khả năng chuyên môn tốt và luôn khát khao cống hiến cho đội bóng. Thực tế thì cầu thủ Việt kiều cần cố gắng chứng tỏ năng lực tốt hơn các cầu thủ nội thì họ mới được trọng dụng. Tôi nghĩ đây cũng là điều đáng để xem xét để áp dụng với Thể Công Viettel trong tương lai.

Ông từng làm công tác đào tạo trẻ và được biết đến như là người rất tâm huyết với bóng đá trẻ. Vậy ông có nhận xét gì về bóng đá trẻ Việt Nam hiện tại và những biện pháp cần thực hiện để bứt phá ở cấp độ khu vực và vươn lên tầm cỡ có thể cạnh tranh ở châu lục?

- Bóng đá Việt Nam có rất nhiều tài năng trẻ và có nhiều tiềm năng để phát triển. Nhưng để vươn xa thì cần có sự đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, các cầu thủ, các lứa trẻ phải được đào tạo bài bản, nâng cấp ở mức tốt nhất về thể lực, tâm lý và tư duy chiến thuật. Ngoài ra, việc được cọ xát quốc tế thường xuyên và có môi trường đào tạo hiện đại cũng giúp các cầu thủ trẻ có thêm cảm hứng, giàu quyết tâm và tập trung theo đuổi sự nghiệp một cách nghiêm túc nhất.

Khi HLV Park Hang-seo chia tay ĐT Việt Nam vào tháng 1/2023, không ít người hâm mộ Việt Nam đã mong muốn ông là người tay thế. Vậy trong tương lai, nếu có cơ hội, liệu ông sẽ sẵn sàng dẫn dắt ĐT Việt Nam?

- Tôi không thể trả lời quá chi tiết cầu hỏi này được. Tôi là người chuyên nghiệp và tôi muốn tập trung vào công việc hiện tại là nỗ lực giúp Thể Công Viettel đạt hiệu quả cao nhất trong tập luyện cũng như thi đấu. Nhưng nếu cần đưa ra quan điểm thì tôi khẳng định được dẫn dắt ĐT Việt Nam là vinh dự với bất cứ HLV nào. Công việc của HLV đội tuyển quốc gia đòi hỏi mỗi chiến lược gia được chọn phải có chuyên môn cao, đồng thời cũng có nhiều yếu tố khá phức tạp phải giải quyết. Nếu một ngày nào đó có cơ hội và đúng thời điểm thích hợp, tôi sẵn sàng cống hiến hết sức mình cho ĐT Việt Nam.

HLV Popov nói rằng ông luôn nhận được sự ủng hộ lớn từ gia đình, họ cũng yêu thích môi trường sống ở Việt Nam.

Ông và gia đình cảm nhận thế nào về đất nước, con người Việt Nam?

- Việt Nam là một trong những quốc gia tại Đông Nam Á có thời tiết và môi trường sống, làm việc rất tốt. Đặc biệt, người Việt Nam rất yêu bóng đá và luôn muốn đội nhà giành chiến thắng trước những đội mạnh khác như Thái Lan hay Indonesia. Tôi cũng luôn nhận được sự ủng hộ lớn từ gia đình, họ cũng yêu thích môi trường sống ở Việt Nam. Đó chính là nguồn động lực để tôi cố gắng làm việc thật tốt mỗi ngày.

Ông đã đi du lịch được nhiều nơi tại Việt Nam chưa?

- Thực tế, tôi đến Việt Nam để làm việc chứ không phải đi tham quan. Công việc của tôi luôn rất bận nên tôi không có nhiều thời gian để đi du lịch. Nếu có thời gian, tôi sẽ lựa chọn đến tham quan vịnh Hạ Long, một trong những kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng của Việt Nam.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!