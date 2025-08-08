Hoa hậu Bảo Ngọc thi Miss World lần thứ 73: Sở hữu chiều cao "khủng", học vấn đáng nể

Hoa hậu Bảo Ngọc thi Miss World lần thứ 73

Chiều 8/8, BTC Miss World Vietnam tổ chức họp báo khởi động cuộc thi Miss World Vietnam 2025 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam), đồng thời công bố đại diện chính thức của Việt Nam "chinh chiến" tại Miss World lần thứ 73. Theo đó, Hoa hậu Bảo Ngọc trở thành đại diện của Việt Nam tại đấu trường Miss World lần thứ 73.

Chia sẻ về về quyết định lựa chọn Hoa hậu Bảo Ngọc, đại diện BTC Miss World Vietnam nhấn mạnh: "Mỗi hành trình đến với Miss World đều là một chặng đường rực rỡ - không chỉ của sắc đẹp, mà còn là câu chuyện của bản lĩnh, khát vọng.

Sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng và lắng nghe ý kiến khán giả, tổ chức Miss World Vietnam đã chính thức đưa ra quyết định lựa chọn đại diện của Việt Nam tham dự Miss World lần thứ 73 – một cô gái hội tụ đầy đủ bản lĩnh, tri thức và trái tim nhân ái. Đó là Nguyễn Lê Bảo Ngọc - Miss World Vietnam 2024".

Hoa hậu Bảo Ngọc được lựa chọn là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss World lần thứ 73. Ảnh: BTC

Trở thành Miss World Vietnam 2024 thi Miss World lần thứ 73, Hoa hậu Bảo Ngọc xúc động chia sẻ: "Điều quý giá nhất trong hành trình của tôi không chỉ là những danh hiệu, mà là những trái tim luôn đồng hành, yêu thương và tin tưởng.

Từng lời động viên, từng ánh mắt cổ vũ đã chạm sâu vào trái tim, để rồi gom góp thành một nguồn sức mạnh đặc biệt. Chính nguồn sức mạnh ấy đã thôi thúc tôi một lần nữa khoác lên mình chiếc sash Vietnam để mang theo khát vọng, tình yêu và niềm tự hào của tất cả chúng ta đến với Miss World.

Tôi tin rằng, khi bạn cống hiến hết mình cho những giá trị tốt đẹp và luôn tin vào bản thân, thế giới sẽ nhìn thấy, lắng nghe và đáp lại bằng sự tử tế và yêu thương. Và nếu ai hỏi: “Ngọc là ai?”Ngọc sẽ nói rằng, hơn cả một danh hiệu, đó là sự tin tưởng và ủng hộ của mọi người. Với niềm tự hào ấy, Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Miss World Vietnam 2024".

Thân thế và sự nghiệp của Hoa hậu Bảo Ngọc - đại diện Việt Nam tại thi Miss World lần thứ 73

Hoa hậu Bảo Ngọc họ tên đầy đủ là Nguyễn Lê Bảo Ngọc, sinh năm 2001 tại Cần Thơ. Cô được cộng đồng yêu nhan sắc biết đến khi giành giải Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam). Sau đó, cô trở thành đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Intercontinental 2022 (Hoa hậu Liên lục địa) diễn ra ở Ai Cập. Kết quả, Bảo Ngọc trở thành người đẹp đầu tiên đến từ Việt Nam đăng quang tại đấu trường sắc đẹp này.

Ngoài thành tích tại các cuộc thi nhan sắc trong nước và quốc tế, Hoa hậu Bảo Ngọc còn khiến cộng đồng yêu nhan sắc ngưỡng mộ khi nhận được học bổng tại một trường Đại học tại Singapore trong quá trình cô đang học Khoa Quốc tế tại Đại học Quốc gia TP.HCM với chứng chỉ IELTS 8.0.

Bảo Ngọc từng đăng quang Miss Intercontinental 2022. Ảnh: FBNV

Dịp cuối năm 2024, Hoa hậu Bảo Ngọc gây chú ý khi được vinh danh là 1 trong 10 cá nhân tiêu biểu nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia. Trước đó, mỹ nhân tuổi Tỵ tham gia Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 29 tại Azerbaijan; là Đại sứ toàn cầu của Ngày Trái đất tại Việt Nam…

Với cuộc thi Miss World Vietnam 2025, mỹ nhân Cần Thơ sở hữu đôi chân dài 1,23m đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành. Cô cho biết, cuộc thi năm nay diễn ra vào tháng 10/2025. Đánh giá về vai trò và những cống hiến của Hoa hậu Bảo Ngọc, đại diện BTC Miss World Vietnam cho biết: "Đây không chỉ là sự tin tưởng tuyệt đối mà BTC Miss World Vietnam với Hoa hậu Bảo Ngọc mà còn là sự ghi nhận trước những đóng góp không ngừng nghỉ của cô với sự tận tâm và đầy nhiệt huyết.

Miss World Vietnam luôn được biết đến là một cuộc thi đề cao vẻ đẹp của sự bản lĩnh, tôn vinh tri thức và nhân rộng giá trị nhân văn trong xã hội. Từ đó tìm kiếm những đại diện Việt Nam tài sắc vẹn toàn, mang theo tinh thần "Beauty with a purpose" đến với một trong những cuộc thi nhan sắc danh giá nhất hành tinh là Miss World (Hoa hậu Thế giới).

Chúng tôi tin rằng, với sự tận tâm và truyền cảm hứng của Hoa hậu Bảo Ngọc, những ước mơ trong từng cô gái trẻ sẽ được dẫn lối và tìm thấy phiên bản tốt nhất của chính mình".