Hoa hậu quê Hải Phòng có cuộc sống giàu sang ở Mỹ, giấu mặt chồng đại gia khi rời xa showbiz

Hoa hậu quê Hải Phòng gây bất ngờ khi từ bỏ hào quang showbiz

Phạm Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Trước đó, Hoa hậu quê Hải Phòng học Quản trị Marketing tại trường Đại học Thương mại Hà Nội. Cô từng tham gia các cuộc thi người mẫu và giành nhiều danh hiệu như: Quán quân cuộc thi F-Idol 2011, lọt top 5 Ngôi sao người mẫu ngày mai 2012 và top 8 Vietnam’s Next Top Model...

Thời điểm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, người đẹp sinh năm 1991 sở hữu chiều cao 1,74m cùng số đo 3 vòng gợi cảm lần lượt là 78-63-93cm. Trở thành đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Universe 2015 (Hoa hậu Hoàn vũ), Phạm Hương gây tiếc nuối khi không lọt Top 15 chung cuộc. Dù vậy, cô vẫn ghi dấu ấn trong lòng cộng đồng yêu nhan sắc, được fan ưu ái gọi là "Hoa hậu quốc dân".

Trở về từ cuộc thi Miss Universe 2015, Phạm Hương làm MC, giám khảo, huấn luyện viên cho hàng loạt chương trình truyền hình ăn khách như: The Face Vietnam mùa 1 (2016); The Look (2017); Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (2017)...

Phạm Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ về hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Phạm Hương từng bộc bạch: “Tôi gặp nhiều thất bại, thậm chí có lúc thất vọng tận cùng nhưng chính thời điểm đó tôi lại có năng lượng, sức mạnh để nhận ra tôi không được phép từ bỏ đam mê”.

Theo Hoa hậu Phạm Hương, cô dần hoàn thiện và trưởng thành hơn khi tham gia nhiều cuộc thi người mẫu, Hoa hậu. (Ảnh: FBNV)

Năm 2017, Phạm Hương trao vương cho người kế nhiệm - Hoa hậu H'Hen Niê. Trong chương trình giao lưu ở TP.HCM, Hoa hậu gốc Hải Phòng từng cho biết, trước đây bố mẹ chỉ muốn cô học tập và lập gia đình ở Hải Phòng. Tuy nhiên, Phạm Hương đã chọn con đường khác đó là sự tự lập, sống xa gia đình, trở thành người tự tin và mạnh mẽ. "Gia đình cũng luôn là động lực và cảm hứng để tôi cố gắng”, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 chia sẻ.

Sau đó, Phạm Hương khiến dư luận xôn xao khi bất ngờ tuyên bố rút khỏi showbiz Việt để sang Mỹ định cư vào năm 2018 vì lý do chữa trị bệnh tuyến giáp. Cô sinh con trai đầu lòng vào cuối năm 2018.

Hoa hậu quê Hải Phòng quyết định giấu mặt chồng đại gia khi rời xa showbiz. (Ảnh: FBNV)

Dù được cầu hôn tháng 2/2019 nhưng đến hiện tại Hoa hậu gốc Hải Phòng vẫn giấu kín diện mạo của chồng đại gia.

Đề cập đến lý do quyết giữ kín mặt chồng đại gia khi đăng ảnh lên mạng xã hội, Hoa hậu Phạm Hương cho biết: "Anh ấy không phải là người của showbiz. Anh chỉ đơn giản là người bình thường thôi. Tôi chỉ muốn họ có một cuộc sống bình dị, một gia đình bình thường. Tôi cũng chấp nhận là người bình thường, nhường lại hào quang để các bạn, các em khác có thể tỏa sáng".

Cuộc sống của Hoa hậu Hải Phòng ở Mỹ thế nào?

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao lan truyền thông tin Hoa hậu Phạm Hương trở về Việt Nam sau thời gian định cư ở Mỹ để đảm nhận vai trò thành viên Ban giám khảo cuộc thi Miss Cosmo Vietnam 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam). Tuy nhiên, phía BTC Miss Cosmo Vietnam cũng như Hoa hậu Phạm Hương chưa đưa ra phản hồi về thông tin này.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Phạm Hương thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên hai con nhỏ, tận hưởng cuộc sống vui vẻ, sang chảnh và giàu có ở Mỹ.

Clip: Cận cảnh bên trong nhà đẹp của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ. (Nguồn: FBNV)

Mỹ nhân sinh năm 1991 chia sẻ về sở thích cắm hoa và chăm chút nhà cửa. (Ảnh: FBNV)

Biệt thự trắng tại Mỹ của Hoa hậu Phạm Hương có khoảng sân vườn rộng rãi. Tại đây, cô trồng nhiều loại hoa và cây ăn quả như: mận, ổi, cóc, táo, hoa hồng... (Ảnh: FBNV)

Bên trong biệt thự của Hoa hậu gốc Hải Phòng với nội thất sang trọng, phủ đầy đồ hiệu thường xuyên được cô cho "lên sóng" khiến người hâm mộ trầm trồ. (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, người đẹp sinh năm 1991 có sống viên mãn khi dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình nhỏ với hai con. Dù giấu kín thông tin về "nửa kia" nhưng Hoa hậu Phạm Hương thoải mái chia sẻ hình ảnh của mình và các con. (Ảnh: FBNV)

Tháng 6/2022, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 lần đầu dẫn hai con trai từ Mỹ về Việt Nam. (Ảnh: FBNV)

Dù rời xa showbiz Việt nhiều năm nhưng Hoa hậu gốc Hải Phòng vẫn nhận được sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. (Ảnh: FBNv)

Vóc dáng quyến rũ của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 khiến người đối diện khó rời mắt dù đã trải qua hai lần sinh nở. (Ảnh FBNV)