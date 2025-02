Hoa hậu Việt Nam đầu tiên nghẹn ngào khi kể về mối thâm tình với nhà thơ Dương Kỳ Anh

Cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong tổ chức năm 1988 do nhà báo Dương Xuân Nam (tức nhà thơ Dương Kỳ Anh) lúc đó là Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong làm Trưởng Ban tổ chức kiêm thành viên Ban Giám khảo. Trong cuộc thi ấy, Bùi Bích Phương là người đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu. Cô được xem là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên từ khi Việt Nam thống nhất, đồng thời là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên của cuộc thi nhan sắc do báo Tiền Phong tổ chức.

Bức ảnh kỷ niệm của Hoa hậu Bùi Bích Phương chụp cùng nhà báo Dương Kỳ Anh. Ảnh: NVCC

Kể từ ngày đó đến nay, Hoa hậu Bùi Bích Phương vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhà báo Dương Xuân Nam (tức nhà thơ Dương Kỳ Anh). Cả hai thường xuyên gọi điện thăm hỏi lẫn nhau và chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống. Tháng 7 năm ngoái, nhà thơ Dương Kỳ Anh cùng mấy người bạn đã đến thăm nhà Hoa hậu Bùi Bích Phương tại Hà Nội và ở lại dùng bữa tối ấm áp cùng gia đình.

Nhà thơ, nhà văn, nhà báo Dương Xuân Nam, bút danh Dương Kỳ Anh qua đời vào lúc 8 giờ 31 ngày 25/02 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Lễ viếng sẽ được tổ chức vào lúc 12 giờ ngày 26/02 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 13 giờ 30 ngày 26/02, hoả táng tại Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên.

Cả hai đã có dịp ôn lại kỷ niệm của ngày xưa cũ và chia sẻ với nhau về những dự định tương lai.

Vì thế, khi nghe tin nhà thơ Dương Kỳ Anh qua đời vào sáng 25/2, Hoa hậu Bùi Bích Phương vô cùng sốc. Cô đã không thể cầm được nước mắt, nghẹn ngào khi nhắc lại những kỷ niệm với người anh, người thầy mà cô một đời mang ơn, vô cùng yêu quý.

"Thật sự, khi nghe tin anh Dương Xuân Nam mất, cả ngày hôm qua tôi không làm được gì hết, lòng dạ rối bời, nước mắt không kìm lại được. Tôi ngồi trong một cuộc họp đã chuẩn bị trước mà tâm trí cứ để đi đâu đó, vẫn không thể tin là người anh lớn của mình đã qua đời.

Tháng 7 năm ngoái, anh Dương Xuân Nam vẫn qua nhà tôi chơi cùng mấy người bạn và ở lại dùng bữa cùng gia đình. Hôm đó, anh còn mang cả yến sào sang tặng tôi và hướng dẫn tôi ăn uống thế nào để tốt cho sức khỏe. Tôi mời nhiều món ngon nhưng anh chỉ ăn rất ít, có món anh không ăn… vì muốn giữ gìn cho sức khỏe.

Anh bảo: "Ở nhà, chị của cô (tức vợ nhà thơ Dương Kỳ Anh - PV) chỉ cho anh uống nước chè xanh xứ Nghệ trồng ở trong vườn nhà thôi. Ăn uống cũng thực hiện theo chế độ rất khoa học vì muốn tốt cho sức khỏe của anh".

Bức ảnh nhà thơ Dương Kỳ Anh hội ngộ Hoa hậu Bùi Bích Phương vào tháng 7/2024. Ảnh: NVCC

Thời điểm đó, trông anh Dương Xuân Nam vẫn khỏe mạnh, phong độ và nhanh nhẹn lắm. Anh ấy vẫn hồ hởi, gần gũi và hồn hậu như thuở nào. Cả hai anh em cùng những người bạn của anh đã ngồi nói với nhau biết bao nhiêu chuyện "trên trời, dưới biển".

Vì tôi với anh Dương Xuân Nam xem nhau như anh em thân thiết, nên mỗi khi ngồi nói chuyện với nhau luôn có cảm giác rất thoải mái. Trong đời sống thường ngày cũng thế, có việc gì đó khó khăn, nan giải… tôi bốc máy gọi cho anh là ngay lập tức anh sẽ đưa ra cho tôi các giải pháp để giải quyết. Từ trước tới nay đều thế và sau này cũng vậy.

Cách đây không lâu, anh có nói với tôi là anh vào viện, tôi cũng xin phép anh được vào viện thăm nhưng anh bảo "không có chuyện gì đâu". Anh nói với tôi kiểu như đi vào kiểm tra sức khỏe định kỳ, dưỡng bệnh một thời gian rồi lại về nhà chứ không có gì nghiêm trọng. Nghe anh nói thế tôi cũng chủ quan, không gọi điện cho người thân của anh để hỏi tường tận hơn. Tôi nào ngờ đâu, anh mắc ung thư nhưng giấu không cho ai biết. Nghĩ lại chuyện này, tôi rất trách bản thân mình.

Trong Tết Ất Tỵ vừa rồi, anh còn nhắn với tôi là sẽ viết một bài về tôi, đăng trên báo Tiền Phong số Tết. Khi báo điện tử đăng lên, anh còn gửi link cho tôi đọc. Anh còn nói, hôm nào mời tôi lên nhà anh ở Sóc Sơn chơi để anh gửi biếu tờ báo giấy về lưu làm kỷ niệm".

Nhà thơ Dương Kỳ Anh trong ký ức của Hoa hậu Bùi Bích Phương

Hoa hậu Bùi Bích Phương nói thêm rằng, giữa cô và nhà thơ Dương Kỳ Anh có rất nhiều kỷ niệm. Và những kỷ niệm đó vẫn còn rất rõ trong ký ức của cô.

"Tôi thuộc lứa Hoa hậu Việt Nam thời kỳ đầu nên có nhiều cơ hội đồng hành cùng anh Dương Xuân Nam nói riêng, báo Tiền Phong nói chung trong nhiều sự kiện.

Tôi vẫn nhớ như in, lần hai anh em cùng về Phú Thọ chấm thi Hoa hậu Đền Hùng – cuộc thi mà Giáng My đăng quang Hoa hậu, rồi Hoa khôi Thể thao ở Sóc Sơn (Hà Nội)… xe công an phải đi trước để dẹp đường vì người dân vây kín địa điểm tổ chức Hoa hậu để đón chào Hoa hậu về chấm thi.

Rồi lần lên Phú Thọ, tôi bị cảm cúm nằm bẹp dí, anh Dương Xuân Nam vào phòng hỏi xem bệnh tình thế nào để nhờ người mua thuốc, một chị phụ trách thí sinh Hoa hậu của báo còn xúc cháo cho tôi ăn. Nhờ sự quan tâm và chăm sóc ân cần đó mà buổi chiều tôi vẫn gượng dậy ra chấm thi được.

Chân dung nhà thơ Dương Kỳ Anh. Ảnh: TL

Đối với tôi, anh Dương Xuân Nam là một người rất bình dị nhưng cũng cực kỳ thanh cao. Anh ấy là bậc thầy trong nghệ thuật đối nhân xử thế. Cách anh ấy đối xử với mọi người rất nhẹ nhàng, tinh tế, nhân hậu, đi vào lòng người.

Anh ấy quan tâm, nâng niu, yêu thương… từng người rất bình thường. Từ người lái xe, người bảo vệ đến người làm công tác hậu đài cho các cuộc thi Hoa hậu đều được anh ấy quan tâm, hỏi han. Từ khi biết đến anh Dương Xuân Nam, tôi chưa bao giờ thấy anh to tiếng với bất kỳ ai.

Anh ấy dạy bảo tôi rất nhiều điều lớn lao trong cuộc sống nhưng không giáo điều, không sách vở, không đao to búa lớn. Nhiều khi tôi biết anh đang nói tôi nhưng không hề khiến tôi thấy chạnh lòng mà hoàn toàn tâm phục, khẩu phục.

Thậm chí, tôi lại cảm thấy biết ơn và trân trọng anh rất nhiều. Tôi không ngại khi nói rằng, tôi có được phiên bản tốt nhất như ngày hôm nay là nhờ công chỉ bảo của anh Dương Xuân Nam rất nhiều".