Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức mua 30 triệu cây giống cà phê để trồng ở Gia Lai, mang sang cả Lào

Vừa qua, ngày 29/10, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã ký kết thỏa thuận hợp tác, theo đó WASI sẽ cung cấp 30 triệu cây giống cà phê Arabica và Robusta chất lượng cao cho Tập đoàn.

Lượng giống này sẽ được bàn giao trong hai vụ 2025-2026 và 2026-2027, phục vụ phát triển vùng nguyên liệu cà phê tại tỉnh Gia Lai và Lào.

Cùng với đó, WASI sẽ hỗ trợ toàn diện kỹ thuật canh tác, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, xử lý ra hoa - đậu quả, nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng cà phê ổn định trên toàn bộ vùng trồng.



Ông Phan Việt Hà, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên ký kết hợp tác cung cấp 30 triệu cây giống cà phê chất lượng cao với Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh WASI

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, TS Phan Việt Hà, Phó Viện trưởng phụ trách WASI, cho biết Viện sẽ đồng hành cùng HAGL trong toàn chuỗi giá trị - từ giống, kỹ thuật đến quy trình canh tác - nhằm xây dựng mô hình sản xuất cà phê năng suất cao, bền vững, lan tỏa khắp Tây Nguyên và sang Lào.

Thỏa thuận này đánh dấu bước cụ thể hóa hợp tác giữa hai đơn vị, mở ra hướng phát triển nông nghiệp chuyên nghiệp, bền vững tại vùng cà phê trọng điểm của Việt Nam.

“Dự kiến trong vụ 2025-2026, chúng tôi sẽ bàn giao 15 triệu cây giống cà phê chất lượng cao cho Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.

WASI cam kết đảm bảo chất lượng giống tốt nhất, đồng thời cử chuyên gia đồng hành cùng HAGL ngay từ khâu ươm trồng, chăm sóc đến quản lý dịch hại, nhằm tạo ra vùng nguyên liệu quy mô lớn, năng suất cao và bền vững".

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAGL, nhấn mạnh: “Chúng tôi không chỉ trồng cà phê, mà làm cà phê theo hướng bài bản, bền vững, hướng tới xuất khẩu cà phê chất lượng cao mang thương hiệu Hoàng Anh Gia Lai.”