Hoàng đế Ai Cập trẻ nhất chết do ngã từ xe ngựa chiến trong chuyến đi săn?

Theo Daily Star, nguyên nhân gây ra cái chết trẻ của hoàng đế Ai Cập Tutankhamun là chủ đề gây tranh cãi của các nhà sử học trong hàng thập kỷ.

Xác ướp Pharaoh Tutankhamun được tìm thấy vào những năm 1920.

Mảnh xương được tìm thấy trong hộp sọ dấy lên nghi ngờ rằng Pharaoh Tutankhamun bị ám sát. Vết rạn xương chân lại khiến các học giả nghĩ đến một vụ tai nạn khiến hoàng đế trẻ tuổi nhất Ai Cập sớm qua đời.

Zahi Hawass, nhà khảo cổ Ai Cập hàng đầu, nói kết luận chính thức về cái chết của Pharaoh Tutankhamun chỉ còn là vấn đề thời gian. Hawass và nhóm chuyên gia Ai Cập nghiêng về giả thuyết Tutankhamun tử vong do ngã từ xe ngựa chiến (chariot).

Vết rạn xương chân gây nhiễm trùng nặng trong khi y học thời điểm đó chưa thể ngăn nhiễm trùng. Chariot là mẫu xe kéo bằng 2 hoặc 4 con ngựa, chuyên sử dụng chở quân, cung thủ hoặc dùng để đi săn.

“Tutankhamun sống ở Memphis, trong cung điện nguy nga. Pharaoh có sở thích săn bắn động vật hoang dã trong thung lũng linh dương, nằm giữa thung lũng Nhân sư và Saqqara”, Hawass nói.

Xe ngựa chiến được sử dụng rộng rãi ở Ai Cập thời cổ đại.

Trong một lần đi săn như vậy, Tutankhamun có thể đã bị thương nặng. Cơ thể Pharaoh Tutankhamun khá dị thường, là kết quả của cuộc hôn nhân giữa người cha Akenathum và em gái.

“Chúng tôi sẽ kiểm tra xem giả thuyết này đúng hay sai. Nếu có dấu vết nhiễm trùng thì Pharaoh Tutankhamun thực sự đã chết vì cú ngã từ xe ngựa chiến”, Hawass nói, khẳng định hoàng đế trẻ tuổi không bị ám sát.

Nhiễm trùng khiến hệ miễn dịch của hoàng đế trẻ suy yếu nghiêm trọng, từ đó mắc nhiều căn bệnh khác nhau trước khi qua đời, bao gồm cả bệnh sốt rét.

“Năm tới là sẽ thời điểm chúng tôi có tuyên bố quan trọng, hé lộ thêm nhiều bí mật về hoàng đế trẻ tuổi”, Hawass nói trên Daily Star.