Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ bảy, ngày 29/11/2025 23:21 GMT+7

Hoàng đế nhà Lê nào trị vì 38 năm, có 510 người đỗ trạng nguyên, tiến sĩ...

+ aA -
N.D Thứ bảy, ngày 29/11/2025 23:21 GMT+7
Trong 38 năm Lê Thánh Tông làm hoàng đế, đất nước đã có 510 người đỗ trạng nguyên, tiến sĩ, bao gồm 9 trạng nguyên và 501 tiến sĩ... Và một khi nói tới công lao của ông đối với nền văn hóa dân tộc, không thể không kể đến một việc có ý nghĩa lịch sử mà ông đã làm.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Hoàng đế nhà Lê nào trị vì 38 năm, có 510 người đỗ trạng nguyên, tiến sĩ...

Lê Thánh Tông có tên húy là Hạo, tự là Tư Thành, hiệu Thiên Nam động chủ, là vị hoàng đế thứ 5 của triều đại nhà hậu Lê. Ông trị vì từ năm 1460 đến năm 1497, tổng cộng 38 năm. Trong thời gian tại vị, ông sử dụng hai niên hiệu là Quang Thuận và Hồng Đức, trong đó thời kỳ Hồng Đức có nhiều thành tựu và được tán thưởng nhất nên ông còn được gọi là Hồng Đức Đế.

Lê Thánh Tông tư chất thông minh, học vấn uyên bác, giỏi về xử lý chính trị và văn học, nghệ thuật. Dưới thời đại của ông, nước Đại Việt phát triển rực rỡ về mọi mặt từ kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, quân sự và trở thành một cường quốc, cũng như đã khiến Quân chủ chuyên chế Việt Nam đạt đến đỉnh cao vàng sơn. Nước Đại Việt từ trước chưa bao giờ cường thịnh và mạnh mẽ, có sức ảnh hưởng toàn khu vực lớn như thời này - thời kỳ Hồng Đức thịnh thế. Điều đó khiến ông trở thành một trong những vị hoàng đế vĩ đại bậc nhất của lịch sử các triều đại phong kiến ở Việt Nam.

Ảnh minh hoạ.

Lên làm hoàng đế, Lê Tư Thành ra chùa Huy Văn đón mẹ là Ngô Thị Ngọc Dao vào cung. Bà Ngô Thị Ngọc Dao nói: “Nay mẹ tuổi đã cao, ăn chay niệm phật đã quen, con để mẹ ở ngoài chùa này, cho yên tĩnh tuổi già”. Hoàng đế bèn sai dựng thêm điện cho mẹ ở, tôn làm Quang Thục hoàng thái hậu, hằng tuần ra chùa thăm mẹ. Có lần Lê Thánh Tông ra chùa thăm mẹ về muộn, lúc đó trời nhá nhem tối, khi tiễn chân ra cổng, bà mẹ đi trước, con đi sau và lúc đó có bà già quỳ mọp giữa đường. Ngọc Dao đỡ dậy hỏi han, bà già nói: Nhà tôi có nỗi oan tày trời đã mấy mươi năm nay, phi bà thái hậu thì không ai giải oan cho nhà tôi được, vậy nên dù biết vào đây là phạm trọng tội, tôi vẫn liều chết mong bà thái hậu minh oan cho. Nói xong, bà già đưa lên lá đơn viết sẵn.

Mẹ con trở vào chùa xem kỹ lá đơn, hoàng đế không hiểu đầu đuôi câu chuyện, thấy thế thái hậu nói: Mọi việc bà cụ trình trong đơn đều là sự thật. Sở dĩ lâu nay mẹ chưa nói cho con hay là vì con có biết cũng chưa ích gì. Vả lại con còn ít tuổi, sợ có hành động không hay. Sau đó, bà đã kể lại rõ ràng đầu đuôi câu chuyện cho hoàng đế nghe. Khi trở về cung, vua Lê Thánh Tông suy nghĩ khá lâu. Nhân trong một buổi thiết triều, ông sai quan đọc to lá đơn cho tất cả triều thần cùng nghe. Triều thần đề nghị minh oan cho Nguyễn Trãi, hoàng đế nói: “Tiền triều kết án Nguyễn Trãi có đầy đủ chứng cứ pháp lý, nay muốn xóa bản án ấy cũng phải có đầy đủ chứng cứ, có thế mới rõ ràng minh bạch”. Hoàng đế bèn xuống chiếu thông báo trong khắp dân gian, ai biết rõ chi tiết vụ án Lệ Chi Viên, viết sớ dâng về triều, nếu là quan sẽ được thăng hai cấp, dân thường được thưởng to, nếu là tội tù, nhẹ thì được tha, nặng thì giảm án, tử tù được miễn tội chết.

Không lâu sau triều đình nhận được lá sớ từ Lạng Sơn đệ về, kể rõ vụ án được dàn dựng như thế nào, đầy đủ mọi chi tiết, người dâng sớ là cháu họ Nguyễn Thị Anh, làm chức Ngự sử thời Lê Bang Cơ, vì trong một tối đỏ đen bị cháy túi vì cờ gian bạc lận của tay thái giám Tạ Thanh nên đã quá tay đánh chết Tạ Thanh, bị tội đồ đày đi Lạng Sơn. Tháng 7/1464, triều đình xét xuống chiếu giải oan cho Nguyễn Trãi, truy phong Kim tử Vinh lộc đại phu Tán Trù Bá, cấp trả lại một trăm mẫu tự điền. Sai tìm xem con cháu còn ai, Phạm Bật đưa Phạm Anh Vũ, người vừa thi đỗ Hương cống ra trình, liền cho làm chức Đồng Tri châu. Theo gia phả họ Nguyễn thì dòng dõi Phạm Anh Vũ đến nay vẫn giữ họ Phạm, cư trú huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Theo sách “Đại Việt sử ký toàn thư”, Lê Thánh Tông là người quan tâm sâu sắc tới việc bảo vệ giang sơn xã tắc, gìn giữ chủ quyền quốc gia. Trước những mối đe dọa bởi nguy cơ xâm lược từ phương Bắc, không chỉ cảnh giác đề phòng mà một số lần Lê Thánh Tông chủ động cho quân Bắc phạt không phải để chiếm đất, giành dân mà là răn đe, làm nhụt tham vọng của giặc và đề cao sức mạnh của Đại Việt. Trong việc tranh luận, đàm phán về vấn đề biên giới, ông chủ trương mềm dẻo nhưng quyết không nhân nhượng. Có lần nhà vua nói với các quan phụ trách việc biên cương rằng: “Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại tự tiện vứt bỏ đi được, ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần. Nếu họ không nghe, còn có thể sai sứ sang phương Bắc bày tỏ rõ điều ngay lẽ gian. Nếu ngươi dám đem một thước, một tấc đất của Thái tổ làm mồi cho giặc thì tội phải tru di”.

Trong 38 năm Lê Thánh Tông làm vua, đất nước đã có 501 người đỗ trạng nguyên, tiến sĩ... Và một khi nói tới công lao của ông đối với nền văn hóa dân tộc, không thể không kể đến một việc có ý nghĩa lịch sử mà ông đã làm. Đó là việc ông đã xuống chiếu hủy án và minh oan cho Nguyễn Trãi. Chưa hết, vua Lê Thánh Tông còn cho tạc bia về Nguyễn Trãi với lời vinh danh mà hậu thế muôn đời sau không thể quên: “Ức Trai tâm thượng quang khuê tảo”. Câu này có nghĩa tấm lòng Ức Trai - Nguyễn Trãi sáng tựa sao Khuê. Chính nhờ vậy mà tên tuổi và sự nghiệp của vua Lê Thánh Tông mãi mãi trường tồn cùng thời gian và đất nước. Và công cuộc giữ nước, cũng như ý chí kiên quyết trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia của ông sẽ còn là bài học vô giá cho hậu thế muôn đời.

Theo: Theo Báo Bình Phước

Tham khảo thêm

Hoàng đế Trung Hoa lâm bệnh nặng, em trai hét lên rằng: “đã đến lúc ta kế vị”, lập tức bị hạ sát

Hoàng đế Trung Hoa lâm bệnh nặng, em trai hét lên rằng: “đã đến lúc ta kế vị”, lập tức bị hạ sát

Công chúa truyền kỳ nhà Minh: Trải qua 7 vị hoàng đế, 8 niên hiệu, 82 tuổi được đội mũ phượng Hoàng hậu

Công chúa truyền kỳ nhà Minh: Trải qua 7 vị hoàng đế, 8 niên hiệu, 82 tuổi được đội mũ phượng Hoàng hậu

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đại thái giám Trung Hoa được gắn với danh hiệu “Hoàng đế đứng” là ai?

Bách tính bấy giờ thường truyền tai nhau câu nói: Thời nay có hai vị Hoàng đế, một người họ Chu ngồi trên ngai vàng, một người họ Lưu đánh cạnh ngai vàng. Danh hiệu “Hoàng đế đứng” này không ai khác chính là Lưu Cẩn.

Khang Hi vì ai mà dám vi phạm di huấn tổ tông?

Đông Tây - Kim Cổ
Khang Hi vì ai mà dám vi phạm di huấn tổ tông?

Hoàng đế Chân Lạp đối đầu nhà Lý và cái kết bi thảm

Đông Tây - Kim Cổ
Hoàng đế Chân Lạp đối đầu nhà Lý và cái kết bi thảm

Người phụ nữ duy nhất ở Ninh Bình hai lần được nhận sắc phong của vua Nguyễn là ai?

Đông Tây - Kim Cổ
Người phụ nữ duy nhất ở Ninh Bình hai lần được nhận sắc phong của vua Nguyễn là ai?

Lộ diện đám tang “ngốn của” nhất triều Thanh: Từ Hi Thái hậu được đưa tiễn như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ
Lộ diện đám tang “ngốn của” nhất triều Thanh: Từ Hi Thái hậu được đưa tiễn như thế nào?

Đọc thêm

Điều tra vụ xâm hại gần 95ha rừng ở Gia Lai
Pháp luật

Điều tra vụ xâm hại gần 95ha rừng ở Gia Lai

Pháp luật

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã vào cuộc điều tra làm rõ các đối tượng phá, xâm hại gần 95ha rừng tại thôn Nghĩa Điền, xã Kim Sơn.

Ngô Nhân Tịnh: Từ danh sĩ Nam Bộ đến công thần triều Nguyễn và nỗi oan thế sự
Đông Tây - Kim Cổ

Ngô Nhân Tịnh: Từ danh sĩ Nam Bộ đến công thần triều Nguyễn và nỗi oan thế sự

Đông Tây - Kim Cổ

Không chỉ là một danh sĩ nổi tiếng đất Gia Định, Ngô Nhân Tịnh còn là bậc công thần khai mở triều Nguyễn.

'Một sai lầm nghiêm trọng', Đức thừa nhận một lỗi nghiêm trọng mà Nga có thứ có thể cứu vãn
Thế giới

"Một sai lầm nghiêm trọng", Đức thừa nhận một lỗi nghiêm trọng mà Nga có thứ có thể cứu vãn

Thế giới

Nền kinh tế đất nước đang suy thoái, và chỉ có dầu khí Nga mới có thể cứu vãn, Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag) tuyên bố. Đảng Sự lựa chọn cho nước Đức (Alternative for Germany) đang yêu cầu nối lại hoạt động mua dầu.

Tin nóng 30/11: LĐBĐ Malaysia kiện ngược 7 cầu thủ nhập tịch, ĐT Việt Nam... ôm hận?
Thể thao

Tin nóng 30/11: LĐBĐ Malaysia kiện ngược 7 cầu thủ nhập tịch, ĐT Việt Nam... ôm hận?

Thể thao

LĐBĐ Malaysia kiện ngược 7 cầu thủ nhập tịch, ĐT Việt Nam... ôm hận? Chelsea muốn mua trung vệ Murillo của Nottingham Forest; ĐT Futsal nữ Việt Nam hòa ĐT Futsal nữ Trung Quốc 2-2; Bất ngờ mất Asencio, Real Madrid khủng hoảng trung vệ; Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng cưới "chị đẹp" tiếp viên hàng không.

Từ 18 giờ hôm nay, thông tuyến đèo Mimosa sau 10 ngày sạt lở gây đứt gãy
Tin tức

Từ 18 giờ hôm nay, thông tuyến đèo Mimosa sau 10 ngày sạt lở gây đứt gãy

Tin tức

Sau 10 ngày sạt lở gây đứt gãy, người và phương tiện đã được lưu thông toàn tuyến đèo Mimosa sau 18 giờ ngày 30/11.

Tình huống pháp lý vụ tài xế lái xe ô tô ở Tây Ninh tông xe vào cảnh sát giao thông
Bạn đọc

Tình huống pháp lý vụ tài xế lái xe ô tô ở Tây Ninh tông xe vào cảnh sát giao thông

Bạn đọc

Nguyễn Võ Hoài Nhớ (20 tuổi, Tây Ninh) đang bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ sau khi cố ý điều khiển ô tô đâm vào mô tô đặc chủng, cản trở cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Theo luật sư, với tính chất nguy hiểm của vụ việc, đối tượng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất 7 năm tù theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Kỳ vọng từ lớp đào tạo nghề cho nông dân ở một xã miền núi phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên
Nhà nông

Kỳ vọng từ lớp đào tạo nghề cho nông dân ở một xã miền núi phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên

Nhà nông

Từ việc đăng ký trên cơ sở khảo sát nhu cầu về nhóm ngành nghề đào tạo. Xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên đã mở lớp nấu ăn cho 35 học viên tại thôn Pàn Xả với kỳ vọng, sau đào tạo sẽ có những tổ, đội nấu ăn nhằm cung cấp dịch vụ cỗ bàn không chỉ trên địa bàn xã.

Phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa): Thiết bị Công ty Xi măng Bỉm Sơn gặp sự cố, dân hứng chịu bụi đen kèm mùi nặng
Bạn đọc

Phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa): Thiết bị Công ty Xi măng Bỉm Sơn gặp sự cố, dân hứng chịu bụi đen kèm mùi nặng

Bạn đọc

Thời gian qua, nhiều hộ dân sống ở phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) gần nhà máy xi măng Bỉm Sơn liên tục phản ánh tình trạng bụi đen và mùi khó chịu xuất hiện dày đặc, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe.

Tranh thủ thời tiết lý tưởng, giới trẻ Hà Nội xúng xính lên đồ 'săn' ảnh Giáng sinh sớm
Xã hội

Tranh thủ thời tiết lý tưởng, giới trẻ Hà Nội xúng xính lên đồ "săn" ảnh Giáng sinh sớm

Xã hội

Không khí lạnh năm nay đến sớm nhưng thời tiết ban ngày vẫn duy trì sự dễ chịu với bầu trời trong và nhiều nắng, chính vì thế, nhiều bạn trẻ đã lên đồ săn ảnh Giáng sinh sớm tại các quán cà phê, tránh tình trạng quá tải vào mùa cao điểm.

Nghệ sĩ Ưu tú là 'Táo Giao thông' gây bất ngờ khi làm công nhân môi trường
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú là "Táo Giao thông" gây bất ngờ khi làm công nhân môi trường

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung gây bất ngờ với trải nghiệm là công việc của công nhân môi trường đô thị.

Kết nối nghĩa tình xứ Thanh từ Giải vô địch bóng đá Thanh Hóa miền Nam
Chuyển động Sài Gòn

Kết nối nghĩa tình xứ Thanh từ Giải vô địch bóng đá Thanh Hóa miền Nam

Chuyển động Sài Gòn

Giải vô địch bóng đá Thanh Hoá miền Nam năm 2025 sẽ diễn ra từ 7/12/2025-11/1/2026, là sân chơi kết nối nghĩa tình của những người dân xứ Thanh xa quê.

So găng năng lực các doanh nghiệp đề xuất làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam 67 tỷ USD
Kinh tế

So găng năng lực các doanh nghiệp đề xuất làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam 67 tỷ USD

Kinh tế

Nhiều doanh nghiệp đã đề xuất tham gia cuộc đua đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Đây là dự án có quy mô lớn, vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng cho thấy năng lực để đảm nhận siêu dự án này.

Xe chở rác chạy vào đường có biển giới hạn 10 tấn, dân đẩy xe rùa vá đường
Chuyển động Sài Gòn

Xe chở rác chạy vào đường có biển giới hạn 10 tấn, dân đẩy xe rùa vá đường

Chuyển động Sài Gòn

Thấy đường Thuận Giao 17, TP.HCM xuống cấp, nhiều ổ gà, ổ voi, người dân đẩy xe rùa, xin xà bần vá đường thì lại bị xe chở rác băm nát.

Nuôi con lươn đồng trong bể không bùn cho ăn toàn thảo dược, nông dân Hải Phòng thu lợi nhuận lớn
Nhà nông

Nuôi con lươn đồng trong bể không bùn cho ăn toàn thảo dược, nông dân Hải Phòng thu lợi nhuận lớn

Nhà nông

Việc bổ sung thảo dược vào khẩu phần ăn giúp lươn tăng sức đề kháng, giảm stress khi nuôi mật độ cao, hạn chế sử dụng kháng sinh, giảm chi phí thức ăn. Trong suốt quá trình nuôi, các bể thí điểm cũng ghi nhận rất ít tình trạng dịch bệnh, cho thấy mô hình vận hành ổn định và an toàn.

Vụ tài xế lao ô tô gây trọng thương 2 người ở Tây Ninh: Một phụ nữ không qua khỏi
Pháp luật

Vụ tài xế lao ô tô gây trọng thương 2 người ở Tây Ninh: Một phụ nữ không qua khỏi

Pháp luật

Sau khi lái ô tô Lexus màu trắng tông thẳng vào nhóm 3 phụ nữ và một em bé đứng trong sân nhà, đối tượng Nguyễn Tấn Thành đã bị lực lượng chức năng truy bắt và khống chế tại khu vực biên giới. Một nạn nhân nữ đã tử vong tại bệnh viện.

Thủ tướng Hungary cảnh báo về 'trận động đất chính trị' ở châu Âu
Thế giới

Thủ tướng Hungary cảnh báo về "trận động đất chính trị" ở châu Âu

Thế giới

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng việc thừa nhận Ukraine đã thất bại trong cuộc xung đột với Nga sẽ gây ra một "cơn địa chấn chính trị" ở châu Âu. Ông cảnh báo rằng các nhà lãnh đạo phương Tây đang chuẩn bị điều quân và biến cuộc xung đột này thành "một trò kinh doanh".

Vietjet thông tin 'nóng' về 69 máy bay Airbus A320/A321
Kinh tế

Vietjet thông tin "nóng" về 69 máy bay Airbus A320/A321

Kinh tế

Hãng hàng không Vietjet vừa công bố đã hoàn tất cập nhật 69 máy bay Airbus A320/A321, sớm gần 4 giờ so với thời hạn của cơ quan chức năng và Airbus.

Kinh tế tư nhân TP.HCM trước cơ hội mới
Chuyển động Sài Gòn

Kinh tế tư nhân TP.HCM trước cơ hội mới

Chuyển động Sài Gòn

Sự kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 cùng những cam kết về sự đồng hành và phản biện xã hội đang củng cố niềm tin cho khu vực kinh tế tư nhân. Cơ hội tăng trưởng chất lượng cao cho siêu đô thị đã được mở ra, nhưng đòi hỏi sự chuyển đổi đồng bộ trong tư duy và hành động.

Khởi tố, bắt tạm giam 9 thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng từ mâu thuẫn trên TikTok
Pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam 9 thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng từ mâu thuẫn trên TikTok

Pháp luật

Ngày 30/11, Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 thanh thiếu niên về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự. Các quyết định đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Tài xế lao ô tô gây trọng thương 2 người ở Tây Ninh, bị bắt khi lái xe máy trốn ra biên giới
Pháp luật

Tài xế lao ô tô gây trọng thương 2 người ở Tây Ninh, bị bắt khi lái xe máy trốn ra biên giới

Pháp luật

Nguyễn Tấn Thành, 45 tuổi, bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang di chuyển bằng xe máy về phía cửa khẩu Mộc Bài sau khi lái ô tô gây tai nạn nghiêm trọng ở Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

“Cú quay xe” với U19 SLNA vào phút 89
Thể thao

“Cú quay xe” với U19 SLNA vào phút 89

Thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An vừa ban hành văn bản mới, đồng ý cử U19 SLNA tiếp tục tham gia Giải U19 Quốc gia 2026 theo đúng kế hoạch, sau khi thu hồi công văn trước đó liên quan đến việc chưa có căn cứ cử đội bóng trẻ dự giải.

Nữ diễn viên bị ghét nhất phim Việt giờ vàng - 'Cách em một milimet'
Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên bị ghét nhất phim Việt giờ vàng - "Cách em một milimet"

Văn hóa - Giải trí

Nhân vật Nga do Ngọc Trâm thể hiện trong "Cách em một milimet" khiến khán giả vừa sợ hãi vừa mệt mỏi với tính cách hay đổ lỗi, luôn đóng vai nạn nhân.

Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung Quy định về phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các tỉnh uỷ, thành uỷ
Tin tức

Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung Quy định về phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các tỉnh uỷ, thành uỷ

Tin tức

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 217-KL/TW của Ban Bí thư về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 194-QĐ/TW, ngày 23/5/2019 của Ban Bí thư về phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Mức lương của cán bộ, công chức cấp xã sau sáp nhập mới nhất thế nào?
Xã hội

Mức lương của cán bộ, công chức cấp xã sau sáp nhập mới nhất thế nào?

Xã hội

Sau sáp nhập, nhiều xã phường bị nhập thành một. Vị trí việc làm, chức danh của nhiều cán bộ, công chức cũng có những thay đổi nhất định. Tuy vậy, mức lương của công chức cấp xã, phường cơ bản chưa có gì thay đổi.

Một cán bộ công an trại tạm giam ngã xe máy tử vong do vướng dây cáp sà xuống đường
Tin tức

Một cán bộ công an trại tạm giam ngã xe máy tử vong do vướng dây cáp sà xuống đường

Tin tức

Chiều 30/11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một cán bộ đang công tác tại Trạm tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp tử vong.

Băn khoăn về tính hợp lý của khoảng cách các bậc thuế suất mới: Bộ Tài chính lên tiếng
Kinh tế

Băn khoăn về tính hợp lý của khoảng cách các bậc thuế suất mới: Bộ Tài chính lên tiếng

Kinh tế

Theo Bộ Tài chính, với Biểu thuế luỹ tiến mới tất cả các cá nhân đang thực hiện nộp thuế ở các bậc hiện nay đều được giảm nghĩa vụ thuế so với Biểu thuế hiện hành.

Cuối tuần, 'săn mây' bồng bềnh ở núi Bà Đen giữa trời thu rực rỡ
Ảnh

Cuối tuần, "săn mây" bồng bềnh ở núi Bà Đen giữa trời thu rực rỡ

Ảnh

Khi tiết trời cuối năm vừa chạm ngõ, đỉnh núi Bà Đen, nơi được mệnh danh là nóc nhà Nam Bộ khoác lên mình lớp nắng nhẹ, gió mát và tầng mây trôi lững lờ.

Điều động, bổ nhiệm 4 Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh
Tin tức

Điều động, bổ nhiệm 4 Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh

Tin tức

Trong tuần qua, tại 4 địa phương là Thái Nguyên, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, đã diễn ra lễ công bố quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh.

Thực hư chuyện U19 SLNA nguy cơ vắng mặt tại giải Quốc gia vì 'thiếu 45 triệu đồng'
Thể thao

Thực hư chuyện U19 SLNA nguy cơ vắng mặt tại giải Quốc gia vì "thiếu 45 triệu đồng"

Thể thao

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết U19 SLNA đang chuẩn bị lên đường đi thi đấu. Thông tin U19 SLNA có nguy cơ vắng mặt ở giải đấu chỉ vì 45 triệu đồng tiền lệ phí là không đúng.

Vụ doanh nghiệp “ma” ở đặc khu Vân Đồn Quảng Ninh: Luật sư nêu trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế tại địa phương
Bạn đọc

Vụ doanh nghiệp “ma” ở đặc khu Vân Đồn Quảng Ninh: Luật sư nêu trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế tại địa phương

Bạn đọc

Đơn vị Thuế tại cơ sở có trách nhiệm thu thập, quản lý thông tin, xây dựng dữ liệu thông tin người nộp thuế, trong đó có những thông tin là tiêu chí để phân loại mức độ rủi ro người nộp thuế.

Tin đọc nhiều

1

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

2

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

3

"Con tỷ đồng" này nuôi thành công ở Lạng Sơn, cái hay là nông dân chả tốn một xu mua cám, bán dễ hơn nuôi lợn

'Con tỷ đồng' này nuôi thành công ở Lạng Sơn, cái hay là nông dân chả tốn một xu mua cám, bán dễ hơn nuôi lợn

4

Sản xuất lúa gạo ở Cuba-lương thực thiết yếu trên bàn ăn, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Cuba, năng suất hơn 7 tấn/ha

Sản xuất lúa gạo ở Cuba-lương thực thiết yếu trên bàn ăn, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Cuba, năng suất hơn 7 tấn/ha

5

Cuộc chiến cuối cùng: Euroclear gây sức ép buộc châu Âu công nhận chiến thắng của Nga và giải phóng tài sản

Cuộc chiến cuối cùng: Euroclear gây sức ép buộc châu Âu công nhận chiến thắng của Nga và giải phóng tài sản