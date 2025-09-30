Hoàng đế Trung Hoa tàn độc, sẵn sàng hạ sát con để “hưởng khoái lạc”

Thạch Hổ là vị vua thứ 3 của nhà Hậu Triệu thời Ngũ Hồ thập lục quốc. Ngoài cách gọi Triệu Thái Tổ, còn có thể gọi là Hậu Triệu Vũ Đế. Ông là cháu của Thạch Lặc, cuộc đời trai trẻ đi theo Thạch Lặc chinh phục các nơi, lập ra nước Hậu Triệu này.

Thạch Hổ có 2 người con trai, đứa con trưởng là Thiên Vương Thái tử Thạch Thúy, còn con thứ tên là Lưu Tuân được phong là Quận Công. Thạch Thúy sức vóc hơn người và rất nham hiểm, giống hệt Thạch Hổ.

Thạch Hổ lập Thạch Thúy làm Thiên Vương Thái tử và lệnh cho Thúy tham gia việc giải quyết tấu sớ của các đại thần.

Thạch Hổ thường xuyên nói với các cận thần của mình rằng: "Cha con, anh em họ Tư Mã vì chém giết lẫn nhau nên mới khiến ta có được sự nghiệp ngày hôm nay. Thử nghĩ, Thúy là con trai ta, ta có thể nhẫn tâm giết hại nó không?" Những kẻ nịnh bợ Thạch Hổ nhất loạt nói: "Hoàng thượng cha từ con hiếu, lẽ nào lại nói nhưng lời như vậy".

Tuy nhiên, thái tử Thạch Thúy do được sủng ái lại sinh ra kiêu ngạo, tính tình càng thêm tàn bạo, so với Thạch Hổ còn tàn bạo hơn rất nhiều.

Cũng giống như cha mình, Thạch Thúy là kẻ háo sắc, hoang dâm vô độ, có khi cả ngày rong chơi chốn thanh lâu, tối mịt mới quay trở về cung. Có lúc lại lần mò tới nhà các quan đại thần, hễ gặp phụ nữ có chút nhan sắc thì bất kể là già trẻ, thân phận ra sao Thạch Thúy đều cưỡng bức phải ăn nằm với mình.

Tàn bạo hơn, Thạch Thúy ra lệnh cho các cung nữ thật đẹp, sau đó sai người chặt đầu của họ để lên mâm cho mọi người cùng xem và bàn tán.

Con trai còn tàn bạo hơn cả cha

Lại có lúc, Thúy dạo chơi trên chùa, gặp một ni cô có dung mạo xinh đẹp, lập tức giở trò đồi bại. Sau khi đã thỏa mãn, Thúy còn ra lệnh cho tay chân giết hại ni cô vừa ăn nằm với mình rồi xẻ thịt nấu chung với thịt lợn, thịt dê để ăn.

Không ăn hết, Thúy chia cho tay chân, gọi là thưởng thức thịt mỹ nhân. Thế nhưng sự tàn bào của Thúy không chỉ dừng lại ở đó.

Hà Gian Công Thạch Tuyên và Lạc An Công Thạch Thao đều là anh em cùng cha khác mẹ với Thúy. Thạch Tuyên và Thạch Thao đều được Thạch Hổ rất sủng ái, vì thế Thạch Thúy dần dần coi Tuyên và Thao như cái gai trong mắt mình.

Tuy nhiên, Thạch Hổ thì hoàn toàn không biết điều này, ngày ngày chỉ biết quấn quýt bên , chẳng màng gì tới những chuyện trong triều đình.

Một lần, Thạch Thúy có việc trình báo, Thạch Hổ bực bội vì bị Thúy làm phiền nên nói: "Việc nhỏ như vậy mà cũng phải trình báo hay sao?".

Sau đó, có lần Thạch Thúy có việc quan trọng mà không báo cáo với Thạch Hổ, Hổ giận cho gọi Thúy tới hỏi: "Vì sao không báo cáo". Thạch Thúy kể lại câu nói lần trước của Hổ. Hổ vừa giận vừa thẹn, ra lệnh đánh cho Thúy mấy trăm roi để "trị tội".

Thạch Thúy bị đòn oan, trong lòng cảm thấy rất bực bội nói với thuộc hạ của mình rằng: "Quan gia (Thạch Hổ) thật là khó chiều. Giờ ta muốn mưu việc lớn, sẽ rất nguy hiểm, các ngươi có theo ta không".

Bọn thuộc hạ của Thạch Thúy chỉ biết nhìn nhau, không ai dám nói lấy nửa câu. Sau đó, Thạch Thúy giả bệnh ở nhà nhưng âm thầm dẫn hơn 500 kỵ binh tới nhà cận thận Lý Nhan uông rượu.

Rượu đến nửa chừng, Thúy nói với Lý Nhan rằng: "Giờ ta đi giết Hà Gian Công". Lý Nhan nói: "Hôm nay uống rượu vui trước đã, chuyện đó sẽ tính sau". Thạch Thúy lại uống thêm vài chén nữa rồi đột ngột chạy ra nhảy lên mình ngựa hét: "Mau theo ta đi giết Hà Gian Công, kẻ nào không theo ta giết".

Mọi người xung quanh bị Thúy dọa cho chạy tán loạn. Nhưng Thạch Thúy đã say nên cứ lảm nhảm rồi đi về nhà. Mẹ đẻ của Thúy là Trịnh thị biết chuyện sai hoạn quan sang trách mắng Thúy. Thúy giận giết luôn tên hoạn quan.

Thạch Hổ nhìn kỹ lại thì là hòa thượng Phật Đồ Trừng, liền mời vào ngồi và không tới nhà Thạch Thúy nữa. Với Thạch Hổ, trước nay, những lời nói của Phật Đồ Trừng đều rất linh nghiệm, do vậy Thạch Hổ rất tin.

Tuy nhiên, Thạch Thúy bệnh thì không thể không tới thăm. Vì thế, Thạch Hổ sai một nữ quan trong cung của mình tới thăm Thạch Thúy. Không ngờ, Thạch Thúy nổi cơn điên, rút kiếm tấn công nữ quan này.

Thạch Hổ biết chuyện rất tức giận, cho người bắt Lý Nhan và hơn 30 người trước nay thân cận với Thạch Thúy để chất vấn. Lý Nhan khai hết những gì Thạch Thúy nói. Thạch Hổ trách Lý Nhan dạy dỗ thái tử không tới nơi tới chốn, ra lệnh chém đầu Lý.

Thạch Hổ ra lệnh nhốt Thạch Thúy ở Đông Cung, không cho ra ngoài. Tuy nhiên, mới được nửa ngày thì đã ra lệnh thả.

Sau đó, Thạch Thúy càng nghênh ngang hơn, vào triều yết kiến nhưng lại không dập đầu tạ ơn vì đã được tha tội, bái yết xong lập tức bỏ đi. Thạch Hổ truyền lệnh hỏi: "Thái tử vào yết kiến hoàng thượng, sao lại có thể bỏ đi như vậy được", Thạch Thúy giả vờ như không nghe thấy gì, cứ như vậy bước đi.

Thạch Hổ giận lắm, ra lệnh phế Thúy làm thường dân và bắt giam vào ngục tối. Đêm hôm đó, Thạch Hổ hạ lệnh giết chết Thạch Thúy, cùng vợ con y, tổng cộng hơn 26 người rồi cho chôn trong cùng một quan tài.

Những người phục vụ trong Đông Cung cũng bị giết sạch, tổng cộng có tới hơn 200 người. Mẹ của Thạch Thúy là Trịnh thị cũng bị phế làm Đông Hải thái phi.

Sau khi giết Thạch Thúy, Thạch Hổ lập Hà Gian Công Thạch Tuyên làm Thiên Vương Thái tử. Thạch Hổ giao cho Thạch Tuyên cùng em trai là Thạch Thao thay mình duyệt tấu sớ của các quan văn võ, không cần phải bẩm báo.

Tuyên cũng là một kẻ tình tình hung bạo, nham hiểm, trước mặt Thạch Hổ cũng không giấu được sự ngạo mạn đó.

Vì thế, Thạch Hổ dần dần cảm thấy hối hận vì đã lựa chọn Thạch Tuyên chứ không phải Thạch Thao làm Thái tử.

Thạch Tuyên sau đó cũng biết được chuyện này, vì vậy bắt đầu mang lòng oán hận đối với cha và em trai ruột của mình. Không lâu sau đó, trong một lần xung đột giữa hai anh em, Thạch Tuyên đã chặt đứt tay chân của Thạch Thao, chọc mù mắt, rồi mổ bụng cho tới chết.

Thạch Tuyên lên kế hoạch, dự định trong đám tang của Thạch Tháo sẽ giết luôn cả Thạch Hổ để cướp ngôi.

Thạch Hổ nghe tin đứa con yêu của mình là Thạch Thao bị giết chết liền ngã lăn ra hôn mê. Ban đầu, Thạch Hổ dự định sẽ chủ trì tang lễ của Thạch Thao, tuy nhiên, do các quan ngăn cản, lo rằng có kẻ lợi dụng cơ hội hành thích nên Thạch Hổ mới thôi.

Sau này, khi biết rằng Thạch Thao bị chính anh thái tử Thạch Tuyên giết chết thì nổi giận đùng đùng, sai nhốt Thạch Tuyên vào cung cấm, đến bữa ăn thì đổ đồ ăn vào máng, cho ăn như súc vật.

Tuy nhiên, vẫn chưa hạ cơn tức giận, Thạch Hổ cuối cùng ra lệnh thiêu sống Thạch Tuyên rồi giết toàn bộ gia đình bao gồm vợ và chín đứa con của Thạch Tuyên.

Sau khi Thạch Hổ chết, một đứa con khác của ông ta là Thạch Tôn lên ngôi vua. Tuy nhiên, ngồi trên ngai vàng chưa ấm chỗ thì Thạch Tôn đã bị Thạch Giám giết chết. Thạch Giám lên ngôi chưa đầy một năm, tới năm 351 thì bị quân đội Nhiễm Mẫn giết chết.