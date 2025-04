Đỗ Nhã Tâm, cô bé với gương mặt khả ái, đôi mắt to tròn, sống mũi cao và mái tóc ngắn cá tính, đang trở thành tâm điểm chú ý với bộ ảnh áo dài mới nhất. Là học trò cưng của siêu mẫu Xuân Lan, Nhã Tâm không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật mà còn ghi dấu ấn bởi tài năng và thần thái đầy cuốn hút.

Được thực hiện bởi đội ngũ chuyên nghiệp của Xuan Lan’s Academy, bộ ảnh mang tinh thần tươi vui chào mừng đại lễ 30/4. Lấy bối cảnh tại quận 1 của TP.HCM, Nhã Tâm xuất hiện trong tà áo dài thiết kế tinh tế, vừa thanh lịch, vừa đậm chất truyền thống. Trang phục áo dài với phom dáng nhẹ nhàng, màu sắc nhã nhặn, kết hợp cùng phong cách tạo dáng tự nhiên, đã tôn lên vẻ đẹp trong trẻo nhưng không kém phần thu hút của cô học trò tài năng.

Thần thái chính là điểm nhấn làm nên dấu ấn của Đỗ Nhã Tâm trong bộ ảnh này. Sự tự tin và khả năng làm chủ ống kính của Nhã Tâm không chỉ khiến người xem chú ý mà còn khẳng định cô là một nhân tố đầy hứa hẹn trong ngành thời trang Việt Nam.

Siêu mẫu Xuân Lan, người thầy luôn đồng hành cùng Nhã Tâm, tự hào chia sẻ: “Nhã Tâm là một cô bé vừa xinh xắn, vừa ngoan ngoãn. Em ấy luôn biết cách làm nổi bật từng khoảnh khắc trước ống kính. Tôi tin Nhã Tâm sẽ còn tiến xa, không chỉ ở Việt Nam mà cả trên sàn diễn quốc tế”.

Trước bộ ảnh áo dài này, cô bé gây chú ý khi trình diễn tại The New Generation of Models ở Thái Lan, nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Đầu năm 2025, Nhã Tâm tiếp tục được các thương hiệu và nhà thiết kế chọn mặt gửi vàng, tỏa sáng tại Gala Chào Xuân 2025. Với tài năng nổi bật và sự hỗ trợ từ Xuan Lan’s Academy, Nhã Tâm đang từng bước khẳng định tên tuổi, hứa hẹn là gương mặt sáng giá của thế hệ người mẫu mới.