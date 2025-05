Đây là các căn nhà nằm trong chương trình thực hiện phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở năm 2025 của Hội Nông dân tỉnh Bến Tre.

Hội Nông dân tỉnh và địa phương bàn giao nhà và trao quà cho hộ gia đình ông Lê Văn Hùng, xã Vĩnh Hòa (huyện Chợ Lách). Ảnh: H.X.

Theo đó, căn nhà thứ nhất được trao cho hộ bà Phạm Thị Ghé ngụ ở ấp Thạnh Mỹ, xã Mỹ An (huyện Thạnh Phú) trị giá 78 triệu đồng. Trong đó, Hội Nông dân tỉnh vận động đại lý thức ăn chăn nuôi Bảy An tài trợ 50 triệu đồng, Hội Nông dân các cấp hỗ trợ 10 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Căn thứ hai được trao cho hộ ông Phan Minh Trí ở ấp Quý Hòa, xã Hòa Lợi (huyện Thạnh Phú) trị giá 75 triệu đồng. Trong đó, Hội Nông dân tỉnh vận động bà Sen Trần và bà Nhân TP. HCM hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Căn nhà thứ ba được trao cho ông Lê Văn Hùng, ngụ ở ấp Phú Quới, xã Vĩnh Hòa (huyện Chợ Lách) trị giá 80 triệu đồng. Trong đó, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn tài trợ 50 triệu đồng, Hội Nông dân các cấp hỗ trợ 10 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Hội Nông dân tỉnh và địa phương bàn giao nhà, trao quà cho hộ gia đình bà Phạm Thị Ghé, xã Mỹ An (huyện Thạnh Phú). Ảnh: H.X.

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh, huyện và chính quyền địa phương đã trao tặng các phần quà lưu niệm nhân ngày bàn giao nhà cho các hộ gia đình nhận nhà.

Được biết, đến nay trong toàn hệ thống Hội Nông dân tỉnh Bến Tre đã vận động được 15 căn và triển khai thi công.

Trong đó, huyện Thạnh Phú 2 căn, huyện Chợ Lách 5 căn, huyện Mỏ Cày Nam 3 căn, huyện Bình Đại 2 căn, huyện Châu Thành 1 căn và huyện Mỏ Cày Bắc 2 căn. Hiện đã có 10 căn hoàn thiện, bàn giao, 5 căn đang xây dựng.

Qua đánh giá của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Chương trình phát động nhằm làm lan toả tinh thần “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đến từng hội viên, Nông dân trên địa bàn tỉnh. Hội Nông dân các huyện, thành đều tổ chức phát động, vận động hội viên ông dân tại địa phương mình, các doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh tích cực đóng góp kinh phí, vật chất để thực hiện chương trình.