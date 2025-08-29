Hội Nông dân TP.HCM khuyến khích hội viên trồng hoa, làm nông thôn thêm sạch, đẹp

Ngày 29/8, tại xã Minh Thạnh (TP.HCM), Hội Nông dân TP.HCM tổ chức Lễ phát động ngày hội “Muôn sắc hoa” năm 2025. Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) và hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM cho biết, ngày hội “Muôn sắc hoa” không chỉ là một hoạt động văn hóa – xã hội của nông dân, mà còn là thông điệp về tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm xã hội.

Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM phát biểu tại ngày hội "Muôn sắc hoa" năm 2025. Ảnh: T.D

Đây là dịp để cùng nhìn lại những nỗ lực của Hội Nông dân TP.HCM trong việc chăm lo đời sống, xây dựng nông thôn mới, cũng như khẳng định vai trò nòng cốt của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong công tác vận động, tập hợp sức mạnh nhân dân.

Một trong những điểm nhấn của ngày hội hôm nay là việc ra mắt mô hình “Tuyến đường hoa nông dân”.

"Chúng ta tin tưởng rằng khi mỗi người dân cùng chung tay trồng, chăm sóc và bảo vệ những tuyến đường hoa, không chỉ là xây dựng cảnh quan, mà còn là vun đắp tình đoàn kết cộng đồng, để mỗi mùa hoa nở đều mang theo niềm vui, niềm tự hào của người nông dân", ông Trung cho biết.

Hội Nông dân TP.HCM thi công con đường hoa ở xã Minh Thạnh. Ảnh: T.D

Trong khuôn khổ ngày hội, xã Minh Thạnh đã tổ chức ra mắt công trình "Tuyến đường hoa nông dân" trên tuyến đường Minh Thạnh 11. Công trình do hội viên nông dân và các chi hội trong xã thực hiện. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của địa phương nhằm hưởng ứng phong trào xây dựng “Thành phố muôn sắc hoa” và góp phần nâng cao tiêu chí nông thôn mới.

Dịp này, Hội Nông dân Thành phố triển khai mô hình “Máy lọc nước nghĩa tình”. Mô hình này sẽ hỗ trợ 95 máy lọc nước với tổng trị giá 885.000.000 đồng, tạo điều kiện cho các hộ hội viên nông dân, các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được tiếp cận và sử dụng nguồn nước sạch.

Mô hình "Máy lọc nước nghĩa tình" được trao đến tay nông dân. Ảnh: T.D

Tại ngày hội, Hội Nông dân Thành phố còn trao tặng quà cho các gia đình chính sách, hội viên nông dân khó khăn; trao 100 suất học bổng Lương Định Của cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại các xã: Minh Thạnh, Thanh An, Long Hòa và Dầu Tiếng.

Ngoài ra, Hội Nông dân TP.HCM cũng tổ chức các hoạt động tập huấn chuyển đổi số và mô hình bình dân học vụ số, hỗ trợ nâng cao kiến thức và kỹ năng cho nông dân tại buổi lễ.

Lãnh đạo Hội Nông dân TP.HCM thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách. Ảnh: T.D

Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh những phần quà được trao tặng hôm nay tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng tình cảm sẻ chia, quan tâm sâu sắc của tổ chức Hội; của chính quyền và toàn xã hội đối với những gia đình nông dân còn nhiều vất vả.

Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên và người dân Thành phố tiếp tục phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt của tổ chức Hội trong các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư.

Chủ tịch cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhân rộng mô hình “Tuyến đường hoa nông dân” như một trong những tiêu chí quan trọng để nâng cao chất lượng môi trường sống, góp phần xây dựng môi trường nông thôn "sáng - xanh - sạch - đẹp".

