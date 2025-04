Ngày 28/4, Hội Nông dân TP.Huế cho biết, Ban Kinh tế xã hội và môi trường Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa vừa tổ chức truyền thông về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn.

Chương trình có sự tham gia của 900 cán bộ, hội viên nông dân các địa phương trên địa bàn TP.Huế.

Đã có 900 cán bộ, hội viên nông dân ở TP.Huế được Ban Kinh tế xã hội và môi trường Trung ương Hội Nông dân Việt Nam truyền thông về an toàn giao thông. Ảnh: Anh Vũ.

Tại chương trình, các cán bộ, hội viên nông dân đã được báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến Luật Đường bộ, Luật Trật tự An toàn giao thông đường bộ và các chính sách, pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Trong đó, chương trình chú trọng tuyên truyền việc xây dựng văn hóa giao thông an toàn, nâng cao nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông về chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn xây dựng mô hình nông dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Chủ tịch Hội Nông dân TP.Huế Nguyễn Chí Quang phát biểu tại chương trình. Ảnh: Anh Vũ.

Chủ tịch Hội Nông dân TP.Huế Nguyễn Chí Quang cho biết, mục tiêu của chương trình là nhằm nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo an toàn giao thông cho cán bộ, hội viên nông dân.

Qua việc mỗi cán bộ, hội viên nông dân sẽ nhận thức rõ hơn về vai trò và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các quy định về an toàn giao thông sẽ giúp giảm thiểu tai nạn giao thông, tạo ra một môi trường giao thông an toàn và văn minh hơn.