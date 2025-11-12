Hôm nay sẽ miễn nhiệm và bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Sáng nay (12/11), Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ tổ chức kỳ họp thứ 33.

Theo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp, các đại biểu sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, các đại biểu sẽ xem xét tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực chuyển đổi số, an ninh mạng, bán dẫn, linh kiện điện tử, xây dựng phòng thí nghiệm, trung tâm đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030;

Ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên trước đó đã được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Báo Nghệ An

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quy định chính sách, chế độ đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước thời điểm ngày 01/7/2025 chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo Kết luận số 183-KL/TW ngày 01/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh tạm giao lao động hợp đồng làm công việc hỗ trợ, phục vụ hưởng lương ngân sách nhà nước trong các cơ quan hành chính của tỉnh Hưng Yên năm 2025 sau khi hợp nhất tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp…

Đáng chú ý, kỳ họp sẽ thực hiện quy trình miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2021 – 2026. HĐND tỉnh Hưng Yên cũng tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc (trái) được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên. Ảnh: Báo Hưng Yên

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên là ông Nguyễn Khắc Thận, ngày 11/11 đã được Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ở một diễn biến khác cũng trong chiều ngày 11/11, quyết định của Ban Bí thư về việc điều động Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã được công bố.

Theo đó, Ban Bí thư đã điều động, chỉ định ông Phạm Quang Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025 - 2030.



