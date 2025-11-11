Vỡ 7 mét bờ bao ở một xã của tỉnh Hưng Yên, nước tràn gây ngập cục bộ khu dân cư

Ngày 11/11, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng 9 giờ 35 phút, ngày 10/11, tại khu vực bến đò Mộ Đạo, xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng Yên xảy ra sự cố vỡ bờ bao do mưa nhiều ngày và nước sông dâng cao.

Đoạn bờ bao bị vỡ có chiều dài khoảng 7 mét, nước tràn gây ngập cục bộ khu vực sát đê bối; khiến nước tràn vào khoảng 3ha diện tích nuôi trồng thủy sản của người dân.

Sự cố vỡ bờ bao tại khu vực Mộ Đạo, xã Hồng Vũ đã khiến nước tràn vào khoảng 3ha diện tích nuôi trồng thủy sản của người dân. Ảnh: CA Hưng Yên

Nhận thấy diễn biến phức tạp của thời tiết, Công an xã Hồng Vũ đã kịp thời báo cáo UBND xã, đồng thời huy động toàn bộ lực lượng Công an xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng an ninh trật tự cơ sở cùng với bà con nhân dân tổ chức di chuyển người, tài sản, phương tiện của các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; bảo đảm an ninh, trật tự khu vực, không để xảy ra mất mát tài sản hoặc tụ tập đông người gây cản trở công tác khắc phục.

Công tác trọng tâm được đặt lên hàng đầu là sơ tán khẩn cấp người dân tại các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là các hộ dân ven sông. Lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể địa phương, sử dụng phương tiện chuyên dụng triển khai biện pháp ứng phó ban đầu; trước mắt sử dụng đăng lưới che chắn xung quanh các ao nuôi để hạn chế thiệt hại. Đến buổi chiều, khi thủy triều sông Hồng rút, các lực lượng đã tiếp tục huy động máy móc, vật tư, cọc cây, đắp đất… để khẩn trương gia cố, đắp lại đoạn bờ bao bị vỡ.

Đại tá Cao Minh Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cùng đoàn công tác đã tới hiện trường kiểm tra thực tế công tác khắc phục sự cố vỡ bờ bao.

Vị lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên yêu cầu địa phương đẩy nhanh tiến độ khắc phục, bảo đảm gia cố chắc chắn đoạn bờ bao hư hỏng; đồng thời rà soát toàn bộ khu vực để kịp thời phát hiện và xử lý các điểm xung yếu, tránh tình trạng khắc phục chỗ này nhưng phát sinh chỗ khác.

Đại tá Cao Minh Tuấn nhấn mạnh việc bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, đồng hành cùng nhân dân vượt qua khó khăn, hỗ trợ tối đa để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và ổn định sản xuất; giữ vững an ninh cơ sở, phòng ngừa các tình huống phức tạp có thể xảy ra.

Lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố vỡ bờ bao ở xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: CA Hưng Yên

Về phía chính quyền sở tại, ông Phạm Nguyễn Tiêu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồng Vũ cho biết, địa phương đã cơ bản khắc phục xong sự cố và đang gấp rút hoàn thành việc đắp lại đoạn bờ bao nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân với phương châm “nhân dân là số 1”.

Ông Phạm Nguyễn Tiêu cũng đề nghị các cấp quan tâm hỗ trợ kinh phí để xã xây mới, duy tu và gia cố hệ thống đê điều, bởi Hồng Vũ là xã duyên giang có chiều dài đê lớn và nhiều đoạn xung yếu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trước những diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên, UBND xã Hồng Vũ, lực lượng công an xã chủ động thường trực cùng với các lực lượng an ninh trật tự cơ sở và các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các thôn ven sông sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tham gia tuần tra, canh gác và hộ đê khi có lệnh.

Đồng thời, kêu gọi nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết, chủ động phòng chống theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản.