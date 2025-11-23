Hơn 100 tấn hàng hóa, 50 bác sĩ và 50 tỷ đồng được TP.HCM tiếp sức cho Khánh Hòa

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, trong đêm 22/11 có 5 xe tải, mỗi xe chở 15 tấn hàng hóa cứu trợ đã xuất phát. Trước đó, đơn vị này đã khẩn cấp đưa 2 xe cùng 30 tấn hàng cứu trợ đến với bà con vùng lũ.

Tính đến nay, 7 chuyến xe cùng 120 tấn hàng hóa đã được Ủy ban MTTQ TP.HCM chuyển ra tỉnh Khánh Hòa.

Những chuyến xe xuất phát trong đêm, đưa hàng cứu trợ từ TP.HCM ra Khánh Hòa. Ảnh: M.T

Cũng trong tối qua, 90 tấn nhu yếu phẩm (tại các cơ sở tiếp nhận của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM) được vận chuyển ngay trong đêm, đến các tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk để hỗ trợ bà con vùng lũ lụt.

Ủy ban MTTQ TP.HCM đang mở 18 điểm tiếp nhận hàng cứu trợ trên toàn thành phố, bao gồm cả khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Hiện nay, thành phố ưu tiên tiếp nhận nhu yếu phẩm và chăn, mền, quần áo ấm... để kịp thời hỗ trợ bà con.

Tại Nhà văn hóa Sinh viên (Quảng Trường Sáng Tạo, đường Lưu Hữu Phước, phường Đông Hòa) có rất đông sinh viên tham gia hỗ trợ phân loại, đóng gói, đưa hàng hóa lên xe. Ảnh: M.T

Lũ Khánh Hòa: TP.HCM dốc sức chi viện, dùng drone vận chuyển hàng cứu trợ đến vùng cô lập

Đơn vị tiếp nhận lưu ý, bà con không gửi các nhóm hàng hóa tươi, sống (trái cây, bánh mì, các loại bánh tự làm, thực phẩm dễ hư hỏng…) do giao thông tại vùng lũ hiện đang rất khó khăn đồng thời đề nghị các đơn vị, cá nhân kiểm tra kỹ hạn sử dụng của sản phẩm trước khi gửi.

Chiều 22/11, tại trụ sở Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Nguyễn Phước Lộc – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và các sở, ngành về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất nhiều phương án phối hợp, huy động nguồn lực khẩn trương hỗ trợ người dân vùng lũ.

TP.HCM hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 50 tỷ đồng khắc phục hậu quả do thiên tai. Ảnh: M.T

TP.HCM đang huy động tối đa hàng hóa thiết yếu, phương tiện và nhân lực để tiếp cận, cứu trợ các khu vực còn bị cô lập. Thành phố cũng triển khai thiết bị bay không người lái để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm an toàn đến những nơi bị ngập sâu.

Ngoài khoản hỗ trợ 50 tỷ đồng, TP.HCM cử 50 bác sĩ đến Khánh Hòa, chia thành 5 điểm để khám chữa bệnh, phòng chống dịch cho người dân đang tránh lũ. Đoàn cứu trợ của thành phố chuẩn bị 50.000 túi quà thiết yếu, 10.000 túi thuốc gia đình và huy động lực lượng tình nguyện tham gia vận chuyển, điều phối hàng hóa cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa. Các bếp ăn dã chiến cũng được thiết lập, cung cấp khoảng 12.000 suất ăn miễn phí mỗi ngày.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thăm hỏi bà con vùng lũ tại tỉnh Khánh Hòa trong ngày 22/11. Ảnh: M.T

TP.HCM sẽ phối hợp cùng lực lượng địa phương khôi phục cầu đường, trường học, trạm y tế, xử lý nguồn nước ô nhiễm và hỗ trợ ngành viễn thông khôi phục sóng, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt. Việc khảo sát, phân bổ nguồn lực được triển khai theo nhu cầu thực tế, tránh trùng lặp, bảo đảm hiệu quả cao nhất.

Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh TPHCM hỗ trợ Khánh Hòa theo hướng “trọng tâm, trọng điểm”, nhanh nhất và phù hợp nhất với điều kiện thực tế của địa phương.



Phân công địa phương hỗ trợ địa phương



Trước đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký thông báo kết luận của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung Bộ gây ra.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 5 đoàn công tác do lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ tại một số địa phương.

Trước mắt giao cho một số địa phương thực hiện nhiệm vụ trực tiếp hỗ trợ chi viện về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho một số địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do mưa, lũ.

Cụ thể, TP.Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai; TP.HCM hỗ trợ Khánh Hòa; TP.Hải Phòng hỗ trợ Đắk Lắk; tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng.