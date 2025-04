Hơn 1.000 nghệ nhân, diễn viên trình diễn "mãn nhãn" tại Lễ hội Carnaval đường phố Bắc Kạn

Tối 8/4, tại Phố đi bộ sông Cầu, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) đã diễn ra chương trình lễ hội Carnaval đường phố với chủ đề "Bắc Kạn lung linh sắc màu" Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900 - 11/4/2025).

Phát huy giá trị di sản văn hóa

Dự khai mạc chương trình Lễ hội Carnaval đường phố với chủ đề "Bắc Kạn lung linh sắc màu" có nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn qua các thời kỳ, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Bắc Kạn cùng đông đảo du khách thập phương.

Lễ hội Carnaval đường phố tại Bắc Kạn thu hút cả vạn du khách trong và ngoài tỉnh đến dự. Ảnh: Chiến Hoàng

Ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn phát biểu khai mạc Lễ hội Carnaval đường phố với chủ đề "Bắc Kạn lung linh sắc màu". Ảnh: Chiến Hoàng

Phát biểu khai mạc chương trình Lễ hội, ông Nguyễn Đăng Bình - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết, Bắc Kạn là tỉnh có bề dày truyền thống lịch sử cách mạng, bản sắc văn hóa độc đáo, đặc sắc cùng những cảnh quan tươi đẹp. Những năm qua, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại Bắc Kạn ngày càng được quan tâm, chú trọng.

Tiết mục biểu diễn của người Dao Tiền Bắc Kạn tại Lễ hội Carnaval đường phố vào đêm 8/4. Ảnh: Chiến Hoàng

“Tỉnh Bắc Kạn có 1 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đó là di sản thực hành Then người Tày Bắc Kạn trong di sản "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái Việt Nam"; 20 di sản được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tiêu biểu là hát lượn cọi, lượn slương, hát then - đàn tính, múa bát của người Tày, hát sli của người Nùng, hát Pá dung của người Dao; nghệ thuật thêu hoa văn trang trí trên trang phục của người Dao đỏ, nghi lễ cấp sắc của người Dao tiền…

Những nét văn hóa đó đã tạo nên bức tranh mang đậm giá trị nhân văn, phản ánh sinh động vẻ đẹp truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Kạn trong sinh hoạt, lao động, sản xuất, để lại ấn tượng sâu đậm cho du khách thập phương đến khám phá và trải nghiệm”, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn thông tin.

Màn biểu diễn dân vũ của người Dao Đỏ Bắc Kạn tại Lễ hội Carnaval. Ảnh: Chiến Hoàng

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết, Lễ hội đường phố với chủ đề “Bắc Kạn lung linh sắc màu” là dấu ấn đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn và các ngày lễ lớn của đất nước; là bức tranh tổng thể, có chiều sâu về một vùng quê giàu bản sắc văn hóa với những di sản văn hóa phi vật thể độc đáo, phong phú mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nét đẹp về lao động sản xuất với phong cảnh thiên nhiên độc đáo, thấm đẫm văn hóa đặc trưng của tỉnh Bắc Kạn.

“Đây cũng là tình cảm của nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn tỏ lòng biết ơn sâu sắc và niềm tin son sắc với Đảng, Bác Hồ, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ và chính quyền; nhân lên niềm tự hào dân tộc qua các trang sử vẻ vang đấu tranh dựng nước và giữ nước. Từ đó, nhân dân có khát vọng vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần.

Tự hào với truyền thống quê hương cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn quyết tâm đoàn kết một lòng, không ngừng nỗ lực, phấn đấu đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển”, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn chia sẻ.

Không gian sắc màu độc đáo

Lễ hội Carnaval đường phố mang chủ đề “Bắc Kạn lung linh sắc màu” với sự tham gia của 1.125 nghệ nhân, diễn viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, thanh niên, thiếu nhi đến từ các huyện, thành phố.

Múa Kadong của người Sán Chỉ Bắc Kạn tại Lễ hội Carnaval đường phố. Ảnh: Chiến Hoàng

Các màn biểu diễn, diễn xướng của các nghệ nhân, diễn viên trên sân khấu chính và các tuyến phố của thành phố Bắc Kạn đã giúp nhân dân và du khách cảm nhận sâu sắc những nét văn hóa độc đáo riêng có cùng các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Du khách thực sự mãn nhãn với phần đồng diễn nghệ thuật của hơn 1.000 nghệ nhân, diễn viên trên nền các ca khúc về quê hương Bắc Kạn tại Quảng trường Nhà văn hóa tỉnh và tuyến phố đi bộ Sông Cầu; biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên cùng niềm tự hào về lịch sử quê hương và tình yêu với mảnh đất, con người Bắc Kạn.

Múa bát tái hiện cuộc sống lao động thường nhật của người Tày Bắc Kạn tại Lễ hội Carnaval. Ảnh: Chiến Hoàng

Bà Hoàng Thị Hương đến từ huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự một chương trình quy mô như vậy tại Bắc Kạn. Các màn trình diễn của nghệ nhân, diễn viên không chỉ đẹp mắt mà còn giúp tôi biết được thêm nét đẹp văn hóa của các địa phương".

Anh Trương Quế Khiêm (xã Dương Quang, TP. Bắc Kạn) chia sẻ với PV Dân Việt cảm xúc khi tham dự lễ hội. Ảnh: Chiến Hoàng

Anh Trương Quế Khiêm đến từ xã Dương Quang, TP. Bắc Kạn chia sẻ: "Tôi mong rằng, thông qua lễ hội, tỉnh Bắc Kạn sẽ quảng bá sâu, rộng hình ảnh đất và người Bắc Kạn đến với du khách trong nước và quốc tế".

Chị Sằm Thị Phương (phường Xuất Hóa, TP. Bắc Kạn) cho biết, đến với lễ hội Carnaval khiến chị bị "choáng ngợp" bởi những màn biểu diễn văn hóa đặc sắc được tái hiện trên sân khấu với đội ngũ nghệ nhân, diễn viên đến từ các huyện trên địa bàn tỉnh.

Chị Sắm Thị Phương, P. Xuất Hóa, Tp. Bắc Kạn khi nói về Lễ hội Carnaval. Ảnh: Chiến Hoàng

"Tôi là người dân tộc Dao, thông qua lễ hội này tôi có thêm hiểu biết về cộng đồng Dao ở các vùng khác nhau như Bạch Thông, Chợ Đồn... Tôi mong Bắc Kạn sẽ có nhiều hơn nữa những chương trình đặc sắc và ý nghĩa như lễ hội Carnaval đường phố lần này", chị Phương bày tỏ.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Carnaval đường phố tại Bắc Kạn sẽ diễn ra đến hết ngày 9/4. Trước đó, triển lãm tranh, ảnh kinh tế - xã hội sau 125 năm hình thành và phát triển tỉnh Bắc Kạn cũng đã diễn ra từ ngày 6/4 đến ngày 10/4 tại tiền sảnh Hội trường tỉnh Bắc Kạn.

Trong tháng 4/2025, tỉnh Bắc Kạn sẽ tổ chức liên tục nhiều sự kiện trong Tuần văn hóa - du lịch Bắc Kạn năm 2025; các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Trong đó, đáng chú ý là chương trình “Sông Cầu - Nơi ngọn nguồn hội tụ” trên sân khấu nổi giữa dòng sông Cầu thơ mộng; chương trình trình diễn di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc lưu vực sông Cầu; giải đua xe đạp địa hình tại Vườn quốc gia Ba Bể; hội chợ đặc sản vùng lưu vực sông Cầu với 20 gian hàng giới thiệu ẩm thực cùng 120 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị.

Nằm ở trung tâm vùng Đông Bắc Bắc Bộ Việt Nam, Bắc Kạn là nơi sinh sống của 7 dân tộc anh em. Tỉnh Bắc Kạn được thành lập ngày 11/4/1900 theo Nghị định của Toàn quyền Đông Dương. Ngày 21/4/1965, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập tỉnh Bắc Thái trên cơ sở hợp nhất 2 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn. Ngày 06/11/1996, Quốc hội phê chuẩn việc chia tách tỉnh Bắc Thái thành 2 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn.



Ngày 1/1/1997, tỉnh Bắc Kạn long trọng tổ chức lễ tái thành lập tỉnh tại thị xã Bắc Kạn. Trong suốt chặng đường 125 năm xây dựng và phát triển, các dân tộc trên địa bàn tỉnh luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc cùng với Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.