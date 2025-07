Ngày 29/6/2025, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này vừa tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên về tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Hưng Yên đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với các Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên; về tổ chức bộ máy Công an tỉnh Hưng Yên, Quyết định thành lập Công an 104 xã, phường; Thông báo về tổ chức bộ máy các phòng thuộc Công an tỉnh, Công an cấp xã; Thông báo phương án bố trí nhân sự đối với 27 nhân sự Trưởng phòng thuộc Công an tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập; Thông báo phương án bố trí nhân sự đối với 104 Trưởng Công an cấp xã và 3 Trưởng đồn Công an sau sáp nhập.

Thiếu tướng Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập. Ảnh: CAHY

Quyết định về việc điều động 3.629 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Thái Bình đến nhận công tác tại Công an tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập cũng được công bố.

Tại lễ công bố, Thiếu tướng Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là quyết sách đột phá, mang tính cách mạng của Đảng, Nhà nước nhằm xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực hiệu quả, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và là bước đột phá về thể chế để chuẩn bị cho “tầm nhìn trăm năm” phát triển đất nước, tạo nền tảng vững chắc đưa đất bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc.

Cùng với việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, việc sáp nhập Công an 2 tỉnh Hưng Yên - Thái Bình có ý nghĩa hết sức quan trọng, sẽ tạo ra một lực lượng Công an thống nhất, mạnh hơn, có khả năng tập trung nguồn lực, chuyên môn hóa cao hơn để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; đồng thời giúp cải cách triệt để thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho các Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên mới. Ảnh: CAHY

Thời gian tới, để vận hành hiệu quả tổ chức bộ máy mới, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Hưng Yên mới phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đem hết tâm huyết, trí tuệ và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, gương mẫu, đi đầu, đổi mới, tận tụy trong công tác và chiến đấu.

Giữ vững nguyên tắc “lấy Nhân dân làm gốc", thực hiện phương châm “gần dân, hiểu dân, dựa vào dân, vì Nhân dân phục vụ", không ngừng xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sỹ Công an Hưng Yên mẫu mực, chính quy, hiện đại, thân thiện và trách nhiệm.

Các đơn vị, Công an cấp xã phải bảo đảm vận hành thông suốt ngay từ ngày 01/7/2025, khẳng định rõ nét sự gương mẫu, đi đầu của lực lượng công an. Tăng cường cùng cố đoàn kết nội bộ, phân công rõ nhiệm vụ, rõ việc, rõ thẩm quyền, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, việc chấp hành lễ tiết, tác phong, thực hiện đạo đức công vụ của cán bộ, chiến sỹ khi tiếp xúc với Nhân dân.

Tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu, nòng cốt triển khai Đề án 06 của Chính phủ ở địa phương. Khẩn trương rà soát, xây dựng, hoàn thiện Quy chế làm việc, các quy trình, hướng dẫn các mặt công tác, đảm bảo thực hiện thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã; trong đó các phòng nghiệp vụ phải đặc biệt chú trọng sâu sát cơ sở, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Công an cấp xã, tuyệt đối không để ngắt quãng, gián đoạn công việc, bỏ trống địa bàn, phục vụ tốt nhất nhu cầu, nguyện vọng chỉnh đáng của người dân, doanh nghiệp. Rà soát, đánh giá tiến độ tham mưu, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chương trình, kế hoạch công tác năm 2025, nhất là những nhiệm vụ công tác trọng tâm, đột phá, gương mẫu, đi đầu của lực lượng Công an trong thực hiện các chủ trương của Đảng…