Ngày 29/6, Công an tỉnh Hưng Yên đã chính thức thông tin ban đầu về vụ cháy xưởng tái xế gây thiệt hại nghiêm trọng về người xảy ra ở xã Minh Hải, huyện Văn Lâm.

Cụ thể, hhoảng 13h45’ ngày 28/6/2025 tại thôn Ao, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ cháy tại xưởng phế liệu của anh Nguyễn Văn Hàng, sinh năm 1976, tại Thanh Oai, Hà Nội làm chủ (anh Hàng thuê kho xưởng trên của anh Trịnh Đình Hiếu, sinh năm 1979 ở xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên); diện tích xưởng khoảng 700m2.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy, Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an xã Minh Hải và Công an các địa phương lân cận huy động tối đa lực lượng phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, quần chúng nhân dân khẩn trương tổ chức các biện pháp để chữa cháy, cứu người và tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vụ cháy xưởng tái chế ở huyện Văn Lâm đã khiến 5 người chết. Ảnh: V.Đ

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Nguyễn Hùng Nam cùng Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an; Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng tổ chức triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy, chống cháy lan.

Công an tỉnh Hưng Yên đã huy động trên 190 cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an thuộc hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, 300 cán bộ thuộc lực lượng quân đội, dân quân tự vệ, y tế và quần chúng nhân dân cùng nhiều máy móc, phương tiện và tổ chức xác minh, điều tra xác định danh tính các nạn nhân và nguyên nhân vụ cháy.



Đến khoảng 16 giờ ngày 28/6, lực lượng công an đã cơ bản khống chế được đám cháy, chống cháy lan.

Về thiệt hại, tính đến nay đã có 05 người tử vong (01 người tử vong tại bệnh viện), 01 người chưa xác định được tung tích; 02 người bị thương đang được cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê làm rõ.

Công an tỉnh Hưng Yên đang tích cực phối hợp với các lực lượng tiếp tục khắc phục hậu quả vụ cháy, tìm kiếm nạn nhân còn lại và phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tập trung xác minh, làm rõ.

Chia sẻ về vụ việc xảy ra, ông Đỗ Văn Phúc (Lào Cai, công nhân làm việc tại xưởng tái chế xảy ra hoả hoạn) cho biết, ông Phúc mới làm việc tại xưởng xảy ra hoả hoạn được khoảng 20 ngày.

Theo chia sẻ của người đàn ông, việc thường ngày của ông Phúc là dọn dẹp và bơm dầu vào các bồn chứa nhiên liệu. Hàng ngày, khi có xe chở phế liệu đến, ông Phúc sẽ trèo lên xe hỗ trợ đẩy phế liệu bên trong ra ngoài.

Vào ngày xảy ra vụ cháy khiến 5 người chết, trong lúc đang bơm dầu vào bồn chứa nhiên liệu thì có một chiếc xe chở phế liệu đến. Sau khi vừa tắt máy bơm, ông Phúc định bước vào cửa để lên xe thì bất ngờ bên trong phát ra tiếng nổ lớn, kèm theo đó là ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Lúc này ông Phúc vội vàng quay đầu chạy thật nhanh ra ngoài thoát thân. Khi chạy ra ngoài và ngoảnh lại, ông nhìn thấy hai người từ bên trong xưởng chạy ra cửa phía trước, một người chạy ra cửa phía sau.

Theo tường thuật của ông Phúc, người chạy ra cửa phía cửa sau là quản lý xưởng này. Nhìn thấy người quản lý trên đầu bốc cháy, ông vội vàng lấy nước dội thẳng lên đầu người đàn ông, rồi đưa người này đi bệnh viện cấp cứu gấp. “Chỉ chậm khoảng 5 đến 10 giây là rất có thể tôi đã bị ngọn lửa thiêu cháy”, ông Phúc nhớ lại.

Ở diễn biến mới nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 177/QĐ-VPCQCSĐT về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo quy định tại Khoản 3, Điều 313 Bộ Luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.