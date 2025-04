Trưa 8/4, thông tin từ Công an tỉnh Long An, Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tỉnh hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ hỗn chiến tại hội chợ ở Long An, 1 người tử vong, 3 người bị thương nặng.

Bước đầu công an tạm giữ hình sự nghi phạm Hà Minh Trí (16 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, Long An) về hành vi giết người.



Nạn nhân bị đâm tử vong là Đặng H.T (26 tuổi, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, Long An).

3 nạn nhân bị thương là Phan M.K (25 tuổi), Nguyễn Q.K (19 tuổi), Lê Q.V (18 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa) hiện đang cấp cứu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 6/4 tại khu vui chơi giải trí Ngọc Lan ấp 61, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, hai nhóm thanh niên huyện Đức Huệ và huyện Thạnh Hóa đến vui chơi.

Một nạn nhân bị đâm trúng ngực, bụng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Ảnh: Thiên Long

Do đụng chạm qua lại lúc tham gia trò chơi, hai bên cự cãi lớn tiếng với nhau giữa nhóm 10 thanh niên từ huyện Đức Huệ và khoảng 8 thanh niên thuộc xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa.

Do thiếu kiếm chế, hai nhóm đối tượng lao vào dùng ghế, cây đánh loạn xạ trong hội chợ. Sau đó một số thanh niên sử dụng dao đâm anh T. dẫn tới tử vong tại chỗ. Ba người khác lao vào can ngăn cũng bị đâm trọng thương.

Công an xã Thuận Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường, sau đó phối hợp công an tỉnh Long An điều tra.