Vườn quốc gia Phú Quốc (Vườn quốc gia) được nhiều người biết đến không chỉ là di sản thiên nhiên cấp tỉnh mà còn là di sản thiên nhiên được UNESCO công nhận là một phần của khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Kiên Giang vào năm 2006.

Vườn bao gồm cánh rừng nguyên sinh nằm ở phía đông bắc đảo Phú Quốc, cách phường Dương Đông chỉ khoảng 35 km.

Rừng rộng hơn 37.000 ha, chiếm hơn 63% diện tích đảo; trong đó, rừng đặc dụng khoảng 29.000 ha, rừng phòng hộ hơn 7.800 ha với ba hệ sinh thái rừng đặc trưng là ngập mặn, tràm úng phèn, rừng thường xanh rụng lá.

Hiện tại, Vườn quốc gia Phú Quốc đã thực hiện phương án phát triển rừng bền vững, xây dựng đề án du lịch sinh thái, trong tương lai sẽ trở thành điểm đến thu hút.

Không chỉ sở hữu thảm thực vật phong phú, rừng còn có rất nhiều loài động vật quý hiếm sinh sống.

Đây là “ngôi nhà” chung của nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có hơn 30 loài thú, trong đó có các loài voọc vạc Đông Dương, cu ly và chim hồng hoàng.

Trong rừng còn có 5 loài được ghi vào Sách Đỏ Việt Nam; 200 loài chim với 4 loài được ghi vào danh mục Đỏ của tổ chức Liên minh Bảo tồn Thế giới và 3 loài ghi vào Sách Đỏ Việt Nam.

Có 50 loài bò sát, trong đó 9 loài được ghi vào danh mục Liên minh Bảo tồn Thế giới và 18 loài ghi vào Sách Đỏ Việt Nam...

Theo anh Hà Văn Long, nhân viên Trung tâm Du lịch và Cứu hộ sinh vật Vườn quốc gia Phú Quốc, ở đây còn có nhiều sinh cảnh rừng nguyên sinh, trong đó có rừng nguyên sinh cây họ dầu và một số rừng đặc trưng, có thảm rừng trung du với các loài cây rất độc đáo.

Giám đốc Vườn quốc gia Nguyễn Văn Tiệp chia sẻ: “Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái ở vườn là rất lớn. Khách du lịch đến đây ngoài tắm biển, nghỉ dưỡng, còn có dịp ngắm cảnh thiên nhiên hoang sơ. Hiện tại, chúng tôi chỉ khai thác du lịch theo đề án của Vườn quốc gia”.



63% diện tích đảo Phú Quốc thuộc Vườn quốc gia, nằm trong địa phận các xã Bãi Thơm, Cửa Dương và Hàm Ninh. Chỉ cần đi đến những xã nêu trên, rồi tiến về hướng đông hoặc bắc khoảng 10 km sẽ bắt gặp cánh rừng bạt ngàn.

Nhiều du khách vô cùng thích thú khi được chinh phục con đường xuyên qua cánh rừng nguyên sinh mà người dân địa phương còn gọi là đường xuyên đảo. Ngoài sắc xanh đa dạng của cây cối, rừng già còn được điểm xuyết những mảng mầu trắng trong trẻo của thác, suối.





Cán bộ Vườn quốc gia Phú Quốc kiểm tra cánh rừng ven suối ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang-hòn đảo lớn nhất Việt Nam (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang). VQG Phú Quốc có 5 loài động vật hoang dã được ghi vào Sách Đỏ Việt Nam.

Trong đó, phải kể đến những con suối, ngọn thác trứ danh bắt nguồn từ dãy Hàm Ninh như các suối Tranh, Đá Bàn, Đá Ngọn… Đến với Vườn quốc gia Phú Quốc, du khách có cơ hội được trải nghiệm leo lên những núi cao, nhất là núi Chúa (xã Bãi Thơm), được ví như “nóc nhà của Phú Quốc”.

Núi Chúa cao 603m, thuộc dãy Hàm Ninh, từ trên đỉnh có thể ngắm toàn cảnh khu rừng. Trong Vườn quốc gia còn có núi Thiên Đường, ngọn núi cao thứ hai của dãy Hàm Ninh.

Để từng bước thực hiện đề án phát triển du lịch sinh thái xuyên rừng nguyên sinh Phú Quốc, Vườn quốc gia Phú Quốc đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch; tập trung khảo sát tuyến du lịch sinh thái Đồng Tràm- Bãi Thơm, sông Rạch Tràm, Mũi Hàm Rồng.

Triển khai các tuyến tham quan sinh cảnh khu vực núi Ba Hòn Dung và Rạch Vẹm-sườn tây núi Hàm Rồng, xã Gành Dầu; khảo sát, đề xuất tuyến tham quan K7-sông Rạch Tràm phục vụ thực hiện đề án du lịch sinh thái trong thời gian tới.



Cùng với đó, triển khai hai mô hình sinh kế thuộc đề án “Giải pháp tổ chức sinh kế bền vững hệ sinh thái rừng đặc dụng có sự tham gia của cộng đồng dân cư vùng đệm gắn với khoán bảo vệ rừng ở Vườn quốc gia”.

Với tiềm năng, lợi thế, nền tảng vững chắc, Phú Quốc hướng tới đô thị xanh, thông minh, là trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới.

Tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Vườn quốc gia Phú Quốc phối hợp các sở, ngành liên quan xây dựng bản đồ số, sử dụng công nghệ hiện đại để đưa vào quản lý rừng chặt chẽ hơn. Qua đó, phát huy đề án quản lý rừng bền vững, hoàn chỉnh đề án du lịch sinh thái, nâng cao giá trị, tạo cho rừng ngày càng thêm xanh.

Theo: Báo Nhân Dân