Hòn Sơn Chà từ Huế bàn giao về Đà Nẵng: Hoàn thiện địa giới, khai thác tiềm năng biển

Ngày 18/8, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng đã có thông tin liên quan đến hòn Sơn Chà (còn gọi là hòn Sơn Trà con).

Trước đó, người dân có ý kiến thắc mắc về kết quả của việc đề nghị trao trả hòn Sơn Chà về lại TP Đà Nẵng như thế nào. Sở Nội vụ cho hay, ngày 18/9/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 144/NQ-CP về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) và TP Đà Nẵng.

Theo đó, hòn Sơn Chà được giao cho TP Đà Nẵng quản lý. Thực hiện nghị quyết này, UBND TP đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác bàn giao địa giới đơn vị hành chính giữa TP Huế và TP Đà Nẵng.

Trong tháng 3/2025, Bộ đội Biên phòng TP Huế đã bàn giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và cơ sở vật chất tại hòn Sơn Chà sang Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng tiếp quản, quản lý. Hiện nay, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, việc quản lý hòn Sơn Chà tiếp tục do lực lượng biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đảm bảo thực hiện.

Hòn Sơn Chà cách đất liền khoảng 12 hải lý.. Ảnh: Nguyễn Phong

Hòn Sơn Chà, nằm ở phía đông bắc bán đảo Sơn Trà, cách đất liền khoảng 12 hải lý. Đây là hòn đảo nhỏ, địa hình chủ yếu là núi đá, xung quanh có rạn san hô phong phú, hệ sinh thái biển đa dạng, ít chịu tác động từ con người nên còn giữ được vẻ hoang sơ.

Trước khi bàn giao cho Đà Nẵng, nơi đây do Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế quản lý, thường xuyên có lực lượng chốt trực nhằm bảo đảm an ninh, phòng chống khai thác hải sản trái phép và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Ngoài ý nghĩa đặc biệt về quốc phòng – an ninh, hòn Sơn Chà còn được đánh giá có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái biển, lặn ngắm san hô, nghiên cứu khoa học.

Tuy nhiên, do vị trí xa bờ, điều kiện khai thác hạn chế, nhiều năm qua khu vực này chủ yếu phục vụ mục tiêu quốc phòng và quản lý ngư trường.

Sở Nội vụ nhấn mạnh, việc hòn Sơn Chà chính thức được bàn giao về TP Đà Nẵng không chỉ góp phần hoàn thiện địa giới hành chính mà còn mở ra cơ hội để thành phố nghiên cứu, quy hoạch khai thác bền vững, kết hợp phát triển kinh tế biển với bảo tồn tài nguyên và môi trường sinh thái.