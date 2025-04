Chiều 25/4, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII tổ chức Kỳ họp thứ 31 để xem xét, thông qua chủ trương thành lập tỉnh Quảng Trị trên cơ sở hợp nhất tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị.

Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII thống nhất chủ trương hợp nhất tỉnh Quảng Trị với Quảng Bình. Ảnh: Ngọc Vũ.

Theo tờ trình số 69, ngày 23/4 của UBND tỉnh Quảng Trị, hiện nay tỉnh Quảng Trị có diện tích tự nhiên hơn 4.701km2, dân số 781.848 người, gồm 10 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, 119 ĐVHC cấp xã. Tỉnh Quảng Bình có diện tích hơn 7.998km2, dân số 1.063.487 người, gồm 8 ĐVHC cấp huyện, 145 ĐVHC cấp xã.

Sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Bình để thành lập tỉnh Quảng Trị thì tỉnh mới có diện tích hơn 12.699km2 (đạt 254% so với tiêu chuẩn), dân số 1.845.335 người (đạt 131,81% so với tiêu chuẩn).

Tỉnh Quảng Trị mới sẽ có 78 ĐVHC cấp xã. Trung tâm hành chính – chính trị của tỉnh Quảng Trị sau hợp nhất đặt tại tỉnh Quảng Bình hiện nay.

Tỉnh Quảng Trị mới phía Bắc giáp tỉnh Hà Tĩnh, phía Nam giáp thành phố Huế, phía Tây giáp nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, phía Đông giáp Biển Đông.

Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị cho biết, đây là kỳ họp mang tính lịch sử. Ảnh: Ngọc Vũ.

Sau khi ghi nhận ý kiến của các đại biểu tham gia kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Trị đã biểu quyết thông qua chủ trương thành lập tỉnh Quảng Trị trên cơ sở hợp nhất tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị.

Trước đó vào sáng cùng ngày, HĐND tỉnh Quảng Bình khoá XVIII cũng tổ chức Kỳ họp thứ 21, biểu quyết thông qua chủ trương trên; đồng thời thống nhất sắp xếp 145 ĐVHC cấp xã còn 41.

Trước khi tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh, 2 tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình đã lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn về đề án sáp nhập tỉnh.

Kết quả, 98,76% cử tri tỉnh Quảng Trị đồng ý đề án hợp nhất tỉnh Quảng Trị với Quảng Bình để thành lập tỉnh Quảng Trị. Con số này với tỉnh Quảng Bình là 97,9%.



Danh sách xã, phường sau sắp xếp ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ.

Sau khi sắp xếp, sáp nhập, tỉnh Quảng Trị có 36 xã, phường và 1 đặc khu, giảm 83 ĐVHC cấp xã, tỷ lệ giảm 69,74%.



Cụ thể, thành lập xã Vĩnh Linh trên cơ sở sáp nhập thị trấn Hồ Xá, xã Vĩnh Long và Vĩnh Chấp, trụ sở làm việc ở thị trấn Hồ Xá hiện nay.



Thành lập xã Cửa Tùng trên cơ sở sáp nhập thị trấn Cửa Tùng, xã Vĩnh Giang, Hiền Thành và Kim Thạch, trụ sở làm việc ở thị trấn Cửa Tùng hiện nay.



Thành lập xã Vĩnh Hoàng trên cơ sở sáp nhập xã Vĩnh Thái, Trung Nam, Vĩnh Hòa và Vĩnh Tú, trụ sở làm việc ở xã Vĩnh Tú hiện nay.



Thành lập xã Vĩnh Thủy trên cơ sở nhập 3 xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Lâm và Vĩnh Sơn, trung tâm hành chính ở xã Vĩnh Lâm hiện nay.



Thành lập xã Bến Quan trên cơ sở sáp nhập xã Vĩnh Ô, Vĩnh Hà, Vĩnh Khê và thị trấn Bến Quan, trụ sở làm việc ở thị trấn Bến Quan hiện nay.



Sáp nhập 4 xã Hải Thái, Linh Trường, Gio An và Gio Sơn, thành lập xã Cồn Tiên, trụ sở làm việc ở xã Gio Sơn hiện nay.



Thành lập xã Cửa Việt trên cơ sở nhập xã Gio Mai, Gio Hải và thị trấn Cửa Việt, trụ sở làm việc ở thị trấn Cửa Việt hiện nay.



Thành lập xã Gio Linh trên cơ sở nhập xã Gio Quang, Gio Mỹ, Phong Bình và thị trấn Gio Linh, trụ sở làm việc tại thị trấn Gio Linh hiện nay.



Thành lập xã Bến Hải trên cơ sở nhập xã Trung Hải, Trung Giang và Trung Sơn, trụ sở làm việc ở xã Trung Hải hiện nay.



Thành lập xã Cam Lộ trên cơ sở nhập xã Cam Thành, Cam Chính, Cam Nghĩa và thị trấn Cam Lộ, trụ sở làm việc ở thị trấn Cam Lộ hiện nay



Thành lập xã Hiếu Giang trên cơ sở nhập xã Cam Hiếu, Cam Thuỷ, Cam Tuyền và Thanh An, trụ sở đặt tại xã Thanh An hiện nay.



Nhập xã A Bung với xã A Ngo để thành lập xã La Lay, trụ sở làm việc ở xã A Ngo hiện nay.



Thành lập xã Tà Rụt trên cơ sở nhập xã A Vao, Húc Nghì và Tà Rụt, trụ sở làm việc ở xã Tà Rụt hiện nay.



Thành lập xã Đakrông trên cơ sở nhập xã Ba Nang, Tà Long và Đakrông, trụ sở làm việc ở xã Đakrông hiện nay.



Nhập 2 xã Ba Lòng và Triệu Nguyên để thành lập xã Ba Lòng, trụ sở làm việc ở xã Triệu Nguyên hiện nay.



Thành lập xã Hướng Hiệp trên cơ sở nhập xã Hướng Hiệp, Mò Ó và thị trấn Krông Klang, trụ sở làm việc ở thị trấn Krông Klang hiện nay.



Thành lập xã Hướng Lập trên cơ sở nhập 2 xã Hướng Lập và Hướng Việt, đặt trụ sở làm việc ở xã Hướng Lập hiện nay.



Thành lập xã Hướng Phùng trên cơ sở nhập xã Hướng Phùng, Hướng Sơn và Hướng Linh, trụ sở làm việc ở xã Hướng Phùng hiện nay.



Thành lập xã Khe Sanh trên cơ sở nhập thị trấn Khe Sanh, xã Tân Hợp, Húc và Hướng Tân, trụ sở làm việc ở thị trấn Khe Sanh hiện nay.



Thành lập xã Tân Lập trên cơ sở nhập 3 xã Tân Lập, Tân Liên và Hướng Lộc, trụ sở làm việc ở xã Tân Lập hiện nay.



Thành lập xã Lao Bảo trên cơ sở nhập thị trấn Lao Bảo, xã Tân Thành và Tân Long, trụ sở làm việc ở thị trấn Lao Bảo hiện nay.



Thành lập xã Lìa trên cơ sở nhập xã Lìa, xã Thanh và xã Thuận, trụ sở làm việc ở xã Lìa hiện nay.



Thành lập xã A Dơi trên cơ sở nhập xã A Dơi, Ba Tầng và xã Xy, trụ sở làm việc ở xã A Dơi hiện nay.



Thành lập phường Đông Hà trên cơ sở nhập các phường 1, 3, 4, Đông Giang và Đông Thanh, trụ sở làm việc ở phường 1 hiện nay.



Thành lập phường Nam Đông Hà trên cơ sở nhập các phường 2, 5, Đông Lễ và Đông Lương, trụ sở làm việc ở phường Đông Lương hiện nay.



Thành lập xã Triệu Phong trên cơ sở nhập xã Triệu Thành, Triệu Thượng và thị trấn Ái Tử, trụ sở làm việc ở thị trấn Ái Tử hiện nay.



Thành lập xã Ái Tử trên cơ sở nhập xã Triệu Ái, Triệu Giang và Triệu Long, trụ sở ở xã Triệu Ái hiện nay.



Thành lập xã Triệu Bình trên cơ sở nhập xã Triệu Độ, Triệu Thuận, Triệu Hòa và Triệu Đại, trụ sở ở xã Triệu Đại hiện nay.



Thành lập xã Triệu Cơ trên cơ sở nhập xã Triệu Cơ, Triệu Trung và Triệu Tài, trụ sở ở xã Triệu Cơ hiện nay.



Thành lập xã Nam Cửa Việt trên cơ sở nhập 3 xã Triệu Trạch, Triệu Phước, Triệu Tân, trụ sở làm việc ở xã Triệu Trạch hiện nay.



Thành lập phường Quảng Trị trên cơ sở hợp nhất 5 phường 1, 2, 3, An Đôn và xã Hải Lệ, trụ sở ở phường 2 hiện nay.



Thành lập xã Diên Sanh trên cơ sở nhập xã Hải Trường, thị trấn Diên Sanh và xã Hải Định, trụ sở ở thị trấn Diên Sanh hiện nay.



Thành lập xã Mỹ Thủy trên cơ sở nhập xã Hải Dương, Hải An, Hải Khê, trụ sở ở xã Hải Khê hiện nay.



Thành lập xã Hải Lăng trên cơ sở nhập xã Hải Lâm, Hải Thượng, Hải Phú, trụ sở ở xã Hải Phú hiện nay.



Thành lập xã Câu Nhi trên cơ sở nhập xã Hải Sơn, Hải Phong, Hải Chánh, trụ sở ở xã Hải Sơn hiện nay.



Thành lập xã Vĩnh Định trên cơ sở nhập xã Hải Quy, Hải Hưng, Hải Bình, trụ sở ở xã Hải Hưng hiện nay.



Chuyển nguyên trạng huyện đảo Cồn Cỏ thành đặc khu Cồn Cỏ, trụ sở tại đảo Cồn Cỏ.