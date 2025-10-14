Hotgirl đưa ông nội 87 tuổi từ Vĩnh Long đến cổ vũ ĐT Việt Nam

Nhà nông

Chỉ trong vài giờ nữa, Lễ Tôn vinh và trao danh hiệu 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Lễ tôn vinh sẽ mở màn bằng Chương trình nghệ thuật sử thi Vinh quang Nông dân Việt Nam”, đưa khán giả ngược dòng thời gian 95 năm lịch sử Hội và giai cấp nông dân đồng hành cùng dân tộc, qua những phân cảnh bình dị mà hào hùng, hứa hẹn mang lại nhiều cung bậc cảm xúc.