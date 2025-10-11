Chủ đề nóng

Hưng Yên: Hai dự án nhà ở xã hội đầu tiên được duyệt vay vốn gói tín dụng 120.000 tỷ đồng

Hà Linh Thứ bảy, ngày 11/10/2025 09:33 GMT+7
Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên vừa công bố hai dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện pháp lý để được vay vốn ưu đãi từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng của Chính phủ.
Hưng Yên công bố hai dự án đầu tiên được vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng

Thực hiện Nghị quyết 33 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng Hưng Yên đã rà soát, xác định và lập danh mục hai dự án đủ điều kiện vay vốn ưu đãi theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng. Danh mục này đã được trình UBND tỉnh công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử, đồng thời gửi Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để theo dõi và triển khai cho vay.

Hai dự án được xác định: Thứ nhất, dự án khu nhà ở xã hội thuộc khu A và khu B, khu dân cư phường Vũ Phúc, do Công ty CP Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long làm chủ đầu tư. Dự án này có diện tích gần 18.000 m2, quy mô 666 căn hộ, tổng diện tích sàn hơn 58.000 m2, tổng vốn đầu tư 692 tỷ đồng và nhu cầu vay khoảng 553 tỷ đồng.

Hiện, dự án đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và giao đất. Dự kiến dự án khởi công trong năm 2025 và hoàn thành năm 2028.

Dự án nhà ở xã hội khu dân cư phường Vũ Phúc. Ảnh: Chủ đầu tư

Thứ hai, dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại khu đất thuộc quy hoạch khu dân cư phường Trần Hưng Đạo (trước đây là xã Phú Xuân), do Công ty CP DamSan làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô hơn 12.800 m2 đất, với 546 căn hộ, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 58.000 m2, tổng mức đầu tư 680,5 tỷ đồng, nhu cầu vay khoảng 540 tỷ đồng.

Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 60 ngày 23/9/2022, điều chỉnh tại Quyết định số 59 ngày 23/6/2025 và được giao đất tại Quyết định số 1177 ngày 29/9/2025.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên, việc công bố danh mục các dự án đủ điều kiện vay vốn ưu đãi nhằm giúp các chủ đầu tư dễ dàng tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội. Đồng thời, người dân có thêm cơ hội được mua nhà với lãi suất thấp, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội trên toàn quốc đến năm 2030.

