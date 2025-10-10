Đề xuất nâng trần thu nhập mua nhà ở xã hội lên 40 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng

Đề xuất vợ chồng thu nhập 40 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội

Chiều 10/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 100/2024 của Chính phủ (quy định chi tiết Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội) và Nghị định 192 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, điểm nhấn lớn nhất của dự thảo là sửa đổi quy định về nghĩa vụ sử dụng đất của chủ đầu tư. Theo đó, thay vì bắt buộc bố trí 20% quỹ đất trong dự án để xây dựng nhà ở xã hội, doanh nghiệp có thể nộp tiền tương đương phần diện tích này.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về sửa nghị định về nhà ở xã hội. Ảnh: VGP

Khoản nộp bổ sung được tính bằng 3%/năm tiền sử dụng đất của phần diện tích 20% được chấp thuận chuyển đổi, tính theo tiến độ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật của dự án. Quy định này được kỳ vọng sẽ đảm bảo công bằng, tránh thất thu ngân sách và ngăn ngừa tình trạng doanh nghiệp lợi dụng chính sách để trì hoãn việc bố trí quỹ đất.

Song song đó, nguồn thu từ tiền nộp thay thế quỹ đất sẽ tạo nguồn lực ổn định cho chương trình phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn tới.

Về điều kiện thu nhập của người mua, thuê mua, dự thảo quy định mức trần thu nhập phù hợp hơn với thực tế hiện nay.

Theo đề xuất, mức trần thu nhập để được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội sẽ nâng lên 20 triệu đồng/tháng đối với cá nhân, 40 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng và 30 triệu đồng/tháng với trường hợp cá nhân độc thân nhưng đang nuôi con dưới tuổi thành niên.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ căn cứ điều kiện thực tế của địa phương để quyết định điều chỉnh mức thu nhập cho phù hợp.

Đáng chú ý, người không có hợp đồng lao động cũng có thể được xem xét mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, nếu có xác nhận cư trú hợp pháp của công an cấp xã trên cơ sở dữ liệu dân cư.

Bên cạnh đó, lãi suất cho vay ưu đãi khi mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội tiếp tục duy trì ở mức 5,4%/năm. Trường hợp cần điều chỉnh, các cơ quan liên quan sẽ báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Tại cuộc họp, Bộ Xây dựng cũng xin ý kiến về tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư trong trường hợp có từ hai doanh nghiệp đủ năng lực thực hiện dự án. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu việc lựa chọn phải công khai, minh bạch và có cơ chế cạnh tranh lành mạnh.

Phó Thủ tướng cũng đồng thời đề nghị Bộ Xây dựng bổ sung chính sách khuyến khích các hộ gia đình nhiều thế hệ hoặc gia đình có từ ba con trở lên được ưu tiên tiếp cận nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng được giao khẩn trương hoàn thiện dự thảo, rà soát toàn bộ nội dung và trình Thủ tướng xem xét, ký ban hành trong thời gian tới.