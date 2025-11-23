Hướng về miền Trung: "Cố lên đồng bào ơi, Hà Nội yêu mọi người nhiều"

Từ sáng 22/11, hàng nghìn người dân Hà Nội đã mang quần áo, thực phẩm đến nhiều điểm tập kết để hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Theo ghi nhận, tại TP. Hà Nội có hàng chục điểm kêu gọi, tiếp nhận nhu yếu phẩm gửi cho đồng bào Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng.

Đức Minh (sinh viên trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN) khi đọc lời kêu gọi từ trên mạng xã hội, đã nhanh chóng gom quần áo của bạn bè, giặt sạch và gấp gọn gàng mang đến gửi tại sảnh chung cư Pandora (53 Triều Khúc, Hà Nội) để gửi tới bà con miền Trung.

Minh bảo, mình lớn lên trong những mùa bão lũ nên rất thấm cảnh nhà cửa, ruộng vườn chìm trong nước.

Trong thời gian ngập thì lạnh và thiếu thốn vô cùng, sau đó khắc phục hậu quả lại càng vất vả hơn nữa. Vì vậy, bản thân muốn góp chút công sức bé nhỏ để chia sẻ cùng bà con.

"Thấy video bà con kêu cứu, gõ tôn báo hiệu, vùng vẫy trong biển trước mà xót quá. Mong mọi người đều bình an", Minh nói.

Lời chúc được người dân gửi gắm tới bà con vùng lũ. Ảnh: Minh Huyền.

Theo ghi nhận, tại TP. Hà Nội có hàng chục điểm kêu gọi, tiếp nhận nhu yếu phẩm gửi cho đồng bào Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng. Ảnh: Minh Huyền.

Nhiều bạn nhỏ cùng gia đình gửi quần áo cho người dân vùng lũ. Ảnh: Minh Huyền.

Không chỉ Minh, tại sảnh sau chung cư Pandora tấp nập người ra vào. Từng thùng mì, chai nước, khăn, áo ấm được người dân gom góp, nâng niu gửi vào miền Trung, nơi đồng bào đang oằn mình trước thiên tai.



Có những gia đình mang theo vài thùng mì, có người chở cả cốp ô tô đầy áo ấm, chăn bông với mong muốn chia sẻ phần nào những khó khăn cùng đồng bào miền Trung đang hứng chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ thiên tai.



Anh Nguyễn Hữu Sáng (Sn 2005, Hà Nội) là người trực tiếp đứng ra kêu gọi với mong muốn đây hỗ trợ phần nào cho người dân vùng lũ.

Anh Sáng chia sẻ: “Bản thân mình mong muốn mọi người gửi gắm những tình cảm đặc biệt tới bà con miền Trung ở các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa với tinh thần tương thân tương ái".

Sau gần 24 giờ kêu gọi, khối lượng hàng hóa, nhu yếu phẩm và các đồ dùng đã được vận chuyển bởi 3 xe tải lớn vào miền Trung. Khi nhu yếu phẩm được nhận ở miền Bắc và chuyển vào trong đó, Sáng cho biết đã có đội hỗ trợ đã đi theo xe từ chuyến thứ nhất để gửi tới bà con.



Chị Trần Thị Hà (cư dân sống tại tầng 23, chung cư PCC1, P.Triều Khúc) chở trên xe gần 20kg gạo và quần áo, chăn ấm đế điểm tập kết. Vừa dừng xe, cô đã chuyển gạo và chăn ấm vào trong.

“Có bao nhiêu mình góp bấy nhiêu. Miền Trung đang khó, cô muốn chia sẻ cùng bà con trong giai đoạn này. Thấy mọi người phát động nên chị sang góp chút ít”, chị chia sẻ, rồi lại quay trở về nhà để vận chuyển thêm đồ.

Theo ghi nhận của PV, có những người ở xa địa điểm tập kết vẫn mong muốn gửi tấm lòng vào tới bà con miền Trung đã nhờ shipper mang tới điểm tập kết.

Từng chiếc xe máy chở theo thùng nước, vài túi chăn ấm hay dăm bộ quần áo còn mới đều được sắp xếp, phân loại rõ ràng. Kèm theo những thùng hàng là những lời gửi gắm từ người dân Thủ đô tới đồng bào vùng lũ.

Có mặt tại nhiều điểm tập kết như chung cư Pandora, Thụy Khuê, Phạm Văn Bạch, PV ghi nhận được hàng trăm lời chúc từ người dân Thủ đô:

"Cố lên đồng bào ơi

Hà Nội yêu mọi người nhiều".

"Việt Nam ơi

Người Việt Nam ta

Kề vai chung sức

Khó khăn ta cùng vượt qua".



Thông tin thêm với PV, Sáng cho biết, bản thân đã từng đứng ra kêu gọi lần đầu từ đợt cứu trợ Huế.

Trên hành trình này, Sáng không làm một mình, Sáng cùng những cô chú, anh chị đã cùng nhau hỗ trợ, ai xin hỗ trợ được phần nào thì sẽ giúp, người đứng lên kêu gọi, người xin hỗ trợ xe để vận chuyển vào tới miền Trung.



Ảnh: Minh Huyền.

Hàng hóa được người dân sắp xếp ngay ngắn. Ảnh: Minh Huyền.

Những chuyến xe nối tiếp nhau, những bàn tay truyền nhau từng thùng hàng, tất cả tạo thành vòng tay lớn của tình người.

Trong đó, người trẻ giữ vai trò không nhỏ, họ mang theo sức trẻ, lòng nhiệt thành và quyết tâm.

Chung tay hướng về miền Trung, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tha thiết kêu gọi quý bạn đọc, các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài nước, bằng sự chia sẻ thiết thực nhất tùy theo khả năng của mình hỗ trợ người dân miền Trung vượt qua hoạn nạn.



Tất cả sự ủng hộ, đóng góp, chia sẻ của quý bạn đọc sẽ được Báo NTNN/Dân Việt phối hợp cùng cơ quan chức năng trao đến đúng địa chỉ, công khai, minh bạch.



